Taxi Xanh SM ra mắt dịch vụ tại Nha Trang

Sau một tuần đưa vào vận hành tại Huế, Taxi Xanh SM đã tiếp tục khai trương dịch vụ tại Nha Trang, một trong những thành phố du lịch phát triển hàng đầu Việt Nam, qua đó lan tỏa trào lưu sống xanh, thói quen di chuyển xanh và thông minh đến người tiêu dùng cả nước.

Taxi Xanh SM vận hành tại Nha Trang từ ngày 1/6 (Ảnh: GSM).

Taxi Xanh SM vận hành tại Nha Trang từ ngày 1/6 với dịch vụ GreenCar - taxi tiêu chuẩn, quy mô dự kiến lên đến gần 500 xe VF e34 và VF 5 Plus. Giá mở cửa cho 0,5 km đầu tiên là 7.000 đồng với VF 5 Plus và 8.000 đồng với VF e34. Từ km thứ 2 đến km thứ 25, giá cước là 16.500 đồng với VF 5 Plus và 18.500 đồng với VF e34. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 10.500 đồng và 12.500 đồng.

Khách hàng di chuyển 2 chiều với quãng đường tối thiểu mỗi chiều 30 km sẽ được ưu đãi 70% giá cước chiều về, với phí chờ lần lượt là 50.000 đồng/giờ và 60.000 đồng/giờ cho VF 5 Plus và VF e34.

Taxi Xanh SM tại Nha Trang có gói dịch vụ đưa đón sân bay với giá cước hấp dẫn (Ảnh: GSM).

Tại Nha Trang, Taxi Xanh SM cũng áp dụng gói dịch vụ đưa đón sân bay với giá cước hấp dẫn, nhằm mang đến một lựa chọn di chuyển mới ấn tượng cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Nha Trang.

Gần 500 xe GreenCar sẽ được hãng đưa vào phục vụ khách hàng tại Nha Trang (Ảnh: GSM).

Theo đó, khách di chuyển bằng VF 5 Plus từ TP Nha Trang đến sân bay Cam Ranh chỉ cần chi trả 320.000 đồng, trong khi chiều ngược lại có giá 250.000 đồng. Với xe VF e34, giá cước chiều đi là 350.000 đồng, chiều về là 280.000 đồng. Gói dịch vụ đưa đón sân bay áp dụng cho khách hàng khi đặt xe qua tổng đài 1900 2088 với quãng đường tối đa mỗi chiều 40 km, phí phụ trội tính theo giá niêm yết.

Taxi Xanh SM ưu đãi lên đến 50% giá trị chuyến đi tại Nha Trang (Ảnh: GSM).

Trong giai đoạn đầu ra mắt dịch vụ, Taxi Xanh SM cho biết, đơn vị sẽ triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tại Nha Trang đặt xe qua ứng dụng Taxi Xanh SM từ ngày 1/6 đến 15/6/2023, với mức ưu đãi lên đến 50% giá trị chuyến đi, tối đa 40.000 đồng/chuyến.

Khách hàng tại Nha Trang có thể gọi Taxi Xanh SM qua tổng đài 1900 2088 (Ảnh: GSM).

Cũng giống như tại các tỉnh thành khác, khách hàng tại Nha Trang có thể dễ dàng gọi Taxi Xanh SM qua số tổng đài toàn quốc 1900 2088 hoặc trực tiếp vẫy xe trên đường như taxi truyền thống. Người dùng cũng có thể đặt xe qua ứng dụng di động Taxi Xanh SM và thông qua dịch vụ beVinFast trên nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ be.

Taxi Xanh SM là hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: GSM).

Nói về định hướng phát triển của Taxi Xanh SM trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc Công ty GSM cho biết: "Không chỉ góp phần thay đổi diện mạo giao thông công cộng, GSM còn mong muốn thúc đẩy ngành du lịch phát triển theo hướng hiện đại, văn minh. Nha Trang là điểm đến tiếp theo trên hành trình phủ xanh taxi điện tại các tỉnh, thành có ngành du lịch phát triển, nhằm hiện thực hóa mục tiêu của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng Taxi Xanh SM sẽ là lựa chọn tin cậy của người dân cũng như khách du lịch trong nước, quốc tế mỗi khi ghé thăm thành phố biển xinh đẹp này".

Taxi Xanh SM sẽ cung cấp dịch vụ vận tải hành khách hoàn toàn bằng ô tô điện VinFast (Ảnh: GSM).

Taxi Xanh SM là hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ vận tải hành khách hoàn toàn bằng ô tô điện VinFast. Đây là thế hệ taxi không mùi xăng dầu, không tiếng ồn động cơ, thân thiện môi trường, tích hợp nhiều tính năng giải trí thông minh, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho hành khách trên mỗi hành trình.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Taxi Xanh SM, khách hàng có thể truy cập website: https://www.taxixanhsm.vn/ hoặc tải ứng dụng Taxi Xanh SM tại địa chỉ: https://taxixanhsm.page.link/newsletter