"Tài mới" thuê xe tự lái đi chơi xa: Cần lưu ý gì để có chuyến đi suôn sẻ?

Trên thực tế, thuê xe tự lái đường dài là một cách tốt để những người mới lấy bằng có trải nghiệm thực tế trước khi quyết định chọn mua xe cho mình. Bên cạnh những nguyên tắc chung áp dụng với tất cả mọi người, có một số lưu ý dành riêng cho các "lái mới" khi sử dụng dịch vụ này.

Lựa chọn cung đường hợp lý

Khi có quyết định thuê xe tự lái, việc đầu tiên là bạn cần xác định điểm đến. Với những người mới lấy bằng lái, chỉ nên chọn hành trình tối đa khoảng 150-200km mỗi chiều, và trước tiên là nên thử sức với những cung đường quen thuộc, đã từng được người khác chở đi trước đó ít nhất vài lần, để khỏi bỡ ngỡ, như về quê.

Chạy đường trường là một trong những cách tốt để những người mới có bằng lái tích lũy kinh nghiệm (Ảnh minh họa: Thái Bá).

Các "lái mới" nên ưu tiên lựa chọn sử dụng đường cao tốc hoặc quốc lộ, vì như vậy đường đi sẽ đẹp hơn, ít gặp xe máy và các đoạn giao cắt. Do kỹ năng lái chưa thực sự tốt và còn thiếu kinh nghiệm lái xe đường dài, người mới lấy bằng nên tránh đi những cung đường hẹp và quanh co.

Việc di chuyển trên đường lớn vừa an toàn vừa dễ xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, vì có đông người qua lại hơn.

Lựa chọn chiếc xe phù hợp

Thứ nhất, người mới lấy bằng thường có cảm giác lái chưa tốt; do đó, nếu thuê xe tự lái thì nên chọn các dòng xe nhỏ, công suất thấp để dễ kiểm soát xe, giảm nguy cơ va chạm khi tham gia giao thông, nhất là trong đô thị.

Thứ hai, nên chọn xe số tự động, dù chi phí sẽ cao hơn thuê xe số sàn. Ưu điểm của xe số sàn là tiết kiệm nhiên liệu hơn, nguy cơ đạp nhầm chân ga thấp hơn, nhưng lại có nhược điểm lớn với người mới lái là việc kết hợp thao tác côn - số - ga - phanh khá phức tạp, nhất là trên đường đông.

Thứ ba, chỉ nên thuê xe giá trị thấp và có bảo hiểm thân vỏ. Việc này giúp giảm áp lực và mối lo bồi thường thiệt hại trong trường hợp xảy ra va quệt, điều khó tránh ở những người mới lái. Tuy nhiên, cũng không nên chọn xe đời quá sâu, dù chi phí thấp, vì dễ phát sinh những sự cố hỏng hóc.

Trước ngày khởi hành, bạn nên thu xếp thời gian để làm quen xe, tốt nhất là nhờ một người có nhiều kinh nghiệm lái xe hơn ngồi cùng để hỗ trợ khi cần thiết.

Kiểm tra kỹ điều khoản về sửa chữa, bồi thường

Việc va quệt dẫn tới những xước xát nhỏ rất dễ xảy ra với người mới lái, nên điều khoản về sửa chữa và bồi thường cần được đặc biệt lưu tâm khi ký hợp đồng thuê xe tự lái; hãy cố gắng thỏa thuận càng chi tiết càng tốt, như hỏng hóc do va quệt, do hao mòn tự nhiên, hay do xe cũ...

Để hạn chế những tranh cãi có thể xảy ra khi trả xe, bạn cần chụp ảnh, quay video và ghi chú chi tiết tình trạng xe từ lúc nhận bàn giao, có xác nhận của công ty cho thuê xe.

Tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, chú ý quan sát biển báo

Đây là việc mà tất cả mọi người tham gia giao thông đều phải thực hiện, nhưng người mới lái cần chú ý hơn nữa. Việc thiếu kinh nghiệm lái xe đường trường có thể dẫn tới một số tình huống phổ biến như lỡ lối ra trên đường cao tốc, chạy không đúng tốc độ, đi nhầm đường, đi sai làn, chuyển làn thiếu quan sát...

Khi đi trên đường cao tốc, người mới lái có xu hướng chạy chậm nhưng lại bám làn ngoài cùng bên trái, vì như vậy sẽ có cảm giác đỡ sợ. Tuy nhiên, việc này một mặt gây cản trở giao thông, mặt khác có thể dẫn tới việc tài xế bị cuống khi xe phía sau liên tục thúc còi, nháy đèn yêu cầu nhường đường để vượt.