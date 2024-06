SYM Việt Nam ra mắt xe tay ga mới Priti 50

Priti 50 - xe tay ga cho giới trẻ

Là tập đoàn xe máy hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc) và hơn 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, SYM Việt Nam đã trở thành thương hiệu phổ biến trên thị trường xe máy. Với tinh thần không ngừng nỗ lực, không ngừng sáng tạo và đổi mới, SYM cho biết luôn mang đến những sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

SYM Việt Nam vừa ra mắt Priti 50 trong buổi họp báo sáng ngày 10/6.

Tiếp nối hành trình chinh phục trái tim giới trẻ và quan tâm đến trải nghiệm sử dụng xe, SYM Vietnam ra mắt dòng xe tay ga Priti 50 mới tại thị trường Việt Nam, với kiểu dáng dành cho đối tượng gen Z. Sở hữu thiết kế độc đáo, màu sắc đa dạng, cùng nhiều tính năng và giá thành hợp lý, Priti 50 hứa hẹn là mẫu xe được các bạn trẻ yêu thích và đón nhận.

Bà Wu Jui Chiao - Tổng giám đốc SYM Việt Nam - phát biểu tại buổi họp báo.

Thiết kế lấy cảm hứng từ loài chim ruồi

Không chỉ là phương tiện di chuyển, Priti 50 còn thể hiện phong cách sống của giới trẻ. Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, được lấy cảm hứng từ sự uyển chuyển của loài chim ruồi, Priti 50 là biểu tượng của sự tự do và khám phá mới mẻ.

Priti 50 cuốn hút với phong cách tối giản cùng các đường nét đậm chất công nghệ, màu sắc xe thay đổi theo góc độ ánh sáng tạo nên vẻ ngoài độc đáo và hiện đại.

Priti 50 có thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và thời trang, hướng đến các bạn trẻ gen Z.

Tính năng tiên tiến

Gọn nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu: Trọng lượng xe là 93 kg, bình xăng lớn 6,5L đi được 359km, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 1,81L/100km.

Không gian chứa đồ rộng rãi: Hộc dưới yên xe lớn, hộc trước chứa được bình nước size lớn 700 ml.

Tiện ích thông minh: Xe có sạc nhanh USB QC3.0 tiện lợi, gương chiếu hậu thời trang có thể xoay ngược, hệ thống đèn LED có độ sáng cao cho phép di chuyển an toàn hơn vào ban đêm, đồng hồ cảm biến ánh sáng, tự động điều chỉnh độ sáng màn hình theo môi trường.

Priti 50 có 3 màu: trắng ánh hồng hiện đại, xanh ngọc ánh bạc phong cách, và xanh đậm ánh tím huyền bí.

Priti 50 có 3 màu gồm: trắng ánh hồng hiện đại, xanh ngọc ánh bạc phong cách, và xanh đậm ánh tím huyền bí. Các màu sắc này được lấy cảm hứng từ bộ lông rực rỡ của chim ruồi, mang đến sự lựa chọn phong phú và đáp ứng từng cá tính.

Với gen Z, phong cách và hình thức bên ngoài là cách mà họ muốn giới thiệu với thế giới này về cá tính và dấu ấn riêng của mình.

Sự xuất hiện của Priti 50 với kiểu dáng độc đáo, hoàn thiện thiết kế cả bên trong lẫn bên ngoài, không chỉ mang đến cho các bạn trẻ một sự lựa chọn mới mẻ, an toàn và tối ưu trong di chuyển hàng ngày, Priti 50 - Go fashion, go cool -còn là lời cổ vũ cho thế hệ Z tự tin tỏa sáng, bật lên chất trẻ đầy đam mê trong hành trình theo đuổi ước mơ và định hình phong cách riêng của chính mình.

Các bạn trẻ hào hứng chạy thử Priti 50 tại buổi ra mắt.

Khách hàng xem thông tin chi tiết xe tại:

Website: https://www.sym.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/SYMVietnam