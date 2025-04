SUV cỡ B tháng 3: Mitsubishi Xforce vẫn chưa thể trở lại vị trí số 1

Lần đầu ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024, Mitsubishi Xforce nhanh chóng trở thành "hiện tượng". Dù phải đến tháng 3/2024 mới chính thức được mở bán, "tân binh" này vẫn bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B trong cả năm 2024 với lũy kế doanh số đạt 14.407 chiếc, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Sang năm 2025, mẫu xe Nhật lại khá chật vật, dù ghi nhận doanh số khá cao so với phần đông đối thủ, nhưng vẫn chưa một lần bán chạy nhất phân khúc trong quý I. Tháng 3, sức tiêu thụ của Xforce tăng trưởng tới 119%, đạt 948 xe nhưng vẫn thua VinFast VF 6, dù mẫu xe điện này giảm tiêu thụ tới 82%.

Theo nhận định của giới chuyên gia, Mitsubishi Xforce khó tranh giành vị trí số 1 của phân khúc chủ yếu do khuyết thiếu ưu đãi hấp dẫn. Trong khi các đối thủ đều có khuyến mại thiết thực trừ thẳng vào giá bán, mẫu xe này chỉ được hãng tặng phiếu nhiên liệu.

Nhằm chạy đua doanh số với các đối thủ, Mitsubishi Xforce được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phần lớn các phiên bản (trừ biến thể GLX tiêu chuẩn), quy đổi thành mức giảm 32-35 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

VinFast VF 6 vốn là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc trong tháng 2 nhưng sang tháng 3, mẫu SUV điện thương hiệu Việt nhường lại vị trí cho Toyota Yaris Cross. Doanh số của sản phẩm Nhật tăng trưởng gấp 4 lần so với tháng trước, đạt 1.185 xe.

Thành công này chủ yếu đến từ việc Toyota Yaris Cross một lần nữa được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 33-38 triệu đồng. Mẫu xe này không có khuyến mại trong tháng 2 do nguồn cung gặp hạn chế, lượng xe về không nhiều, có tùy chọn màu yêu cầu khách phải ký chờ.

Xét chung quý I, doanh số cộng dồn của Toyota Yaris Cross đạt 2.117 xe, xếp sau VinFast VF 6 (3.100 chiếc) nhưng cao hơn Mitsubishi Xforce (1.933 xe) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các mẫu xe còn lại trong phân khúc SUV cỡ B và B+ đều ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng trong tháng 3. Trong đó, thứ hạng của Kia Seltos tụt mạnh so với tháng trước, chỉ xếp trên bộ đôi Mazda CX-3 và CX-30 do chỉ bán nhiều hơn 46 xe so với tháng 2.

Honda HR-V gây chú ý khi ghi nhận doanh số tăng tới 46,7%, đạt 572 chiếc. Mẫu xe này được nâng cấp giữa vòng đời vào đầu tháng 4 nên ở tháng 3, ngoài ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối, HR-V còn có thêm khuyến mại từ các đại lý nhằm "xả hàng".