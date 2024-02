"Soi" 2 ô tô điện VinFast sắp bán ở Indonesia, có thể rẻ hơn bản ở Việt Nam

Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh chiếc VinFast VF e34 và VF 5 xuất hiện ở một cảng biển. Người này đồng thời cho biết vị trí hiện tại của 2 chiếc xe này là Indonesia - quốc gia có dân số lớn thứ 4 thế giới với khoảng 280 triệu người và đông dân nhất khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, ngoại thất của những chiếc xe này sở hữu nhiều điểm khác biệt so với các phiên bản đang được bán ở Việt Nam.

Chiếc VF 5 thiếu nhiều trang bị so với mẫu xe được bán ở Việt Nam (Ảnh: Marlo Axraf).

Theo đó, chiếc VF 5 (màu đen) thiếu cần gạt nước phía sau và không có ăng-ten dạng vây cá mập. La-zăng hợp kim 17 inch được thay thế bằng loại mâm thép, khả năng có đường kính nhỏ hơn.

Với VF e34 (màu bạc), bộ vành hợp kim 18 inch được sơn đen thay vì phay kim cương. Chi tiết thanh trang trí màu bạc ở cản sau đã bị lược bỏ.

VF e34 có la-zăng 18 inch và cản sau màu đen toàn phần (Ảnh: Marlo Axraf).

Chưa rõ VinFast sẽ dùng 2 chiếc xe này cho việc thử nghiệm, thăm dò thị trường hay bàn giao đến khách hàng trong thời gian tới. Một số dự đoán rằng bộ đôi VF 5 và VF e34 đều được cắt giảm "option" để có được giá bán phải chăng hơn.

Trước đó, Giám đốc Bán hàng của VinFast Indonesia từng chia sẻ rằng giá bán VF 5 tại thị trường này có thể còn thấp hơn mẫu xe điện rẻ nhất nhì ở đây là Wuling Air EV (giá quy đổi khoảng 296-428 triệu đồng).

Tham khảo thông tin từ trang web của VinFast Indonesia, ghế ngồi trên VF 5 và VF e34 tại đây sẽ chỉ được bọc nỉ thay vì chất liệu da tổng hợp như xe ở Việt Nam. Số lượng túi khí trên VF 5 giảm từ 6 xuống 4 (không có túi khí rèm).

Bù lại, VF 5 bản xuất khẩu hứa hẹn nhỉnh hơn mẫu xe dành cho thị trường Việt Nam ở 2 điểm: tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto và phạm vi hoạt động tối đa sau mỗi lần sạc (dự kiến) lên tới 349km - tăng khoảng 23km.

Màn hình trung tâm của VF 5 ở Indonesia sẽ hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto - tính năng chưa xuất hiện trên xe dành cho thị trường Việt Nam. (Ảnh: VinFast).

Trung tuần tháng 1/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào đầu năm 2024, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tham quan tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast tại Hải Phòng và trực tiếp tìm hiểu các dòng ô tô điện thương hiệu Việt. Người đứng đầu nhà nước Indonesia cho biết sẽ tạo điều kiện để hãng sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư sản xuất và kinh doanh tại thị trường tiêu thụ xe mới nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo kế hoạch đã được công bố, VinFast dự kiến sẽ đầu tư tối thiểu 1,2 tỷ USD (hơn 29.000 tỷ đồng) vào Indonesia trong dài hạn, bao gồm 200 triệu USD (hơn 4.800 tỷ đồng) cho công tác xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với sản lượng dự kiến lên đến 50.000 chiếc/năm tại nước sở tại.

Ông Phạm Nhật Vượng đón tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng (Ảnh: Vingroup).

Trước khi nhà máy đi vào hoạt động, toàn bộ dải sản phẩm của VinFast tại Indonesia sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Việt Nam. Không loại trừ khả năng những chiếc VinFast được cho là nằm tại cảng biển của Indonesia thuộc lô xe nhập khẩu đầu tiên.

Trong giai đoạn đầu, VinFast Indonesia sẽ nhập khẩu các dòng xe từ Việt Nam. (Ảnh: Marlo Axraf).

Những thông tin chi tiết về VF 5 và VF e34 dự kiến sẽ được VinFast công bố trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024 từ ngày 15 đến 25/2. Sự kiện đánh dấu 2 cột mốc lớn của hãng xe đến từ Việt Nam: ra mắt thương hiệu tại Indonesia và giới thiệu các mẫu xe điện tay lái nghịch đến người tiêu dùng toàn cầu.

VinFast sẽ tham dự Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024 (Ảnh: Vingroup).

Gia nhập thị trường ưa chuộng xe giá rẻ này, bên cạnh các sản phẩm của Hyundai, Kia hay Toyota, VinFast còn phải cạnh tranh cùng hàng loạt đối thủ từ các hãng xe điện Trung Quốc như Chery, BYD, Wuling, Neta và MG.

Tại Việt Nam, VF 5 (hay VF 5 Plus) là mẫu A-crossover, cùng hạng với Toyota Raize, Kia Sonet hay Hyundai Venue. Xe được trang bị 1 động cơ điện dẫn động cầu trước với công suất 134 mã lực và 135Nm mô-men xoắn. Với bộ pin LFP 37,23kWh, xe có thể đi tối đa 326km sau mỗi lần sạc đầy, thời gian nạp pin từ 10-70% nhanh nhất là 30 phút khi dùng trụ sạc DC 60kWh.

So với các mẫu xe cùng tầm giá, VF 5 Plus nổi bật với danh sách trang bị an toàn gồm 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS): cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo phương tiện tiến gần khi mở cửa.

VinFast VF 5 Plus sở hữu nhiều tính năng an toàn tiên tiến ít thấy trong tầm tiền (Ảnh: Nguyễn Lâm).

VF e34 là mẫu ô tô điện đầu tiên được VinFast ra mắt, hãng xếp vào phân khúc C. Một số trang bị tiêu biểu trên chiếc crossover này có thể kể đến như: đèn trước/sau LED tự động bật/tắt, gạt mưa tự động, cốp chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình trung tâm 10 inch tích hợp trợ lý ảo Vivi và tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng…

So với VF 5 Plus, danh sách trang bị an toàn của VF e34 được bổ sung cảm biến đỗ xe phía trước, camera 360 độ và cảnh báo chệch làn đường.

Mô-tơ điện ở cầu trước có công suất 147 mã lực và 240Nm mô-men xoắn kết nối với bộ pin LFP có dung lượng khả dụng 41,9kWh. Phạm vi hoạt động tối đa sau mỗi lần sạc đạt 318km (tiêu chuẩn NEDC), thời gian sạc 10-70% nhanh nhất là 27 phút.