Sốc với clip chai nước đốt cháy ghế da ô tô dưới trời nắng

Dân trí Nếu bạn cũng có thói quen để chai nước bên trong xe ô tô, hãy xem clip và cân nhắc lại.

(Ảnh minh họa)

Vào mùa hè nóng bức, hầu như trên xe ô tô của ai cũng có sẵn ít nhất một chai nước lọc, để có thể hạ nhiệt cơ thể khi phải đi ngoài đường lâu. Và vị trí mà người lái thường để chai nước chính là ô giữa hai ghế trước, vì thuận tay. Thói quen tưởng như vô hại này, trên thực tế, lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Chai nhựa, hoặc thủy tinh thường có thiết kế dạng trụ tròn, chứa nước ở bên trong sẽ tạo thành một thấu kính lồi. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, vài trò thấu kính hội tụ của chai nước sẽ "phát huy".

Nếu thời gian chiếu đủ lâu và ánh nắng đủ mạnh, các tia nắng hội tụ tại một điểm có thể đốt cháy các bề mặt nội thất như bọc ghế hoặc thảm sàn..., từ đó thậm chí có thể gây cháy xe.

Bạn nghĩ đó là chuyện không tưởng? Hãy xem clip dưới đây để thấy rõ nguy cơ.

Clip được Aut Autakorn, một thợ cơ khí ở tỉnh Trang của Thái Lan, ghi lại vào một buổi chiều khi nhiệt độ ngoài trời là 33 độ C. Aut thấy khói bốc ra từ chỗ để cốc bên cạnh cần số của chiếc xe đang để ở xưởng sửa chữa của anh.

Ban đầu, Aut nghĩ rằng chủ xe đã để quên một điếu thuốc đang cháy dở bên trong xe, nhưng khi nhìn gần, anh mới phát hiện ra nước đã phản chiếu ánh nắng và đốt cháy phần da bọc ghế ở bên cạnh.

Sốc với hình ảnh chai nước đốt cháy ghế da ô tô dưới trời nắng (Nguồn video: Newsflare).

Ngoài ra, các chuyên gia sức khỏe đã nhiều lần khuyến cáo mọi người không nên để chai nước bên trong xe, đặc biệt là vào mùa nóng, vì nhiệt độ cao có thể khiến nước uống đóng trong chai nhựa trở nên độc hại.

Ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 22 độ C, nhưng nhiệt độ tích tụ trong xe khi tắt máy có thể tăng lên khoảng 40 độ C chỉ trong vòng một giờ. Nếu xe đỗ dưới trời nắng, khi nhiệt độ bên ngoài là khoảng 27-38 độ C, thì nhiệt độ bên trong xe ô tô có thể đạt ngưỡng 55-77 độ C.

Những thứ không nên để trong ô tô nói chung và khi trời nắng nóng nói riêng (Đồ họa: Vũ Toản).

Bên cạnh đó, việc để chai nước ở ngăn giữa hai ghế trước có thể dẫn đến tính huống khi xe đi qua đoạn đường xóc, hoặc phanh gấp, chai nước rơi xuống sàn, lăn vào vị trí chân ga, chân phanh, rất nguy hiểm.

Do đó, khi cần mang theo chai nước lên ô tô, hãy tập thói quen để ở hốc cửa, một vị trí an toàn hơn là giữa hai ghế phía trước, và cố gắng thường xuyên thay chai mới.

Nhật Minh