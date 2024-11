Range Rover Velar 2025 giá từ 3,73 tỷ đồng, lần đầu có bản hybrid cắm sạc

Range Rover Velar bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) mới đây đã ra mắt người tiêu dùng trong nước. Sản phẩm xuất hiện để lấp khoảng trống về giá bán giữa Range Rover (12,68-27,39 tỷ đồng) - Range Rover Sport (7,72-8,65 tỷ đồng) và chiếc xe cỡ nhỏ Evoque (3,05-3,79 tỷ đồng) để lại.

Mức giá 3,729-5,689 tỷ đồng xếp Velar mới vào cùng phân hạng với các đối thủ như Porsche Macan (3,350-5,340 tỷ đồng) và Maserati Grecale (4,200-7,539 tỷ đồng).

Mức giá của Velar 2025 ngang các dòng BMW X5 hay Mercedes-Benz GLE (Ảnh: Land Rover).

Là mẫu xe theo phong cách ngoại thất tối giản, mềm mại trong dải sản phẩm Range Rover hiện hành, Velar facelift không khác mấy so với chiếc xe ra mắt vào 7 năm trước. Xe sẽ thu hút được nhóm khách hàng nữ nhất định bằng những đường nét mềm mại, uốn lượn cùng mui xe vuốt dốc dần về sau.

Đồ họa lưới tản nhiệt tương đồng với các mẫu Range Rover đầu bảng. Cụm đèn pha gọn gàng, hiện đại hơn được tích hợp dải đèn định vị ban ngày cùng đèn báo rẽ thanh mảnh.

Phiên bản cao cấp nhất sẽ dùng hệ thống đèn pha Pixel LED gồm 67 bóng LED mỗi bên thay vì loại full-LED như các bản còn lại. Trang bị này nổi bật với khả năng ngắt vùng chiếu sáng ở tối đa 4 vật thể riêng biệt - bao gồm cả biển báo giao thông - giúp chống chói cho các phương tiện đối diện mà vẫn đảm bảo độ sáng cần thiết.

Chức năng "liếc" và điều chỉnh cường độ ánh sáng theo góc đánh lái cũng là tính năng độc quyền trên Pixel LED.

Hai bên hông xe gần như được giữ nguyên với nửa trên sơn đen tạo hiệu ứng mui xe lơ lửng đặc trưng, đường "eo" liền mạch và tay nắm cửa điện dạng ẩn. Mâm kích thước 19-22 inch tùy phiên bản.

Đèn hậu full-LED được xử lý tối giản hơn với duy nhất dải đèn thiết kế 3D màu đỏ chạy từ ngoài đến mảng ốp to bản chứa tên thương hiệu. Cản sau thêm phần liền lạc, che cặp ống xả kép phía sau.

Điểm mới nữa là hai tùy chọn màu xanh Varesine Metallic và xám Premium Zadar Metallic.

Tùy theo phiên bản mà xe sẽ có những điểm nhấn màu đen bóng hoặc đồng nhám (Ảnh: Land Rover).

Xe dài 4.797mm, rộng 2.041mm, cao 1.683mm và có trục cơ sở dài 2.874mm. Hệ thống treo khí nén (mặc định trên bản Dynamic HSE, tùy chọn trên các bản còn lại) có thể nâng 30-46mm hoặc hạ 10-50mm trong nhiều tình huống, đồng thời bổ trợ cho khả năng lội nước 580mm ấn tượng đối với một mẫu gầm cao cỡ trung.

Nội thất "lột xác" dù chỉ là bản nâng cấp, đặc biệt là khu vực trung tâm khi tất cả các chức năng chính của xe được tập trung về màn hình Pivi Pro 11,4 inch giống các "đàn anh", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Hệ thống cập nhật từ xa (OTA) can thiệp và chỉnh sửa gần như mọi thứ, không chỉ hệ thống thông tin - giải trí, bản đồ điều hướng mà cả khung gầm và động cơ.

Nội thất của Range Rover Velar 2025 theo đuổi phong cách tối giản, loại bỏ hầu hết phím bấm vật lý (Ảnh: Land Rover).

Ngoại trừ bản khởi điểm dùng 8 loa tiêu chuẩn, Velar facelift sẽ được trang bị hệ thống 12 loa Meridian công suất 400W. Khách mua xe có thể chi thêm tiền để hưởng thụ âm thanh từ bộ 17 loa Meridian 3D Surround 750W hoặc "xịn" nhất là Meridian Signature 1.300W với 22 loa, kết hợp với công nghệ khử tiếng ồn chủ động (ARNC) giảm ít nhất 4dB tiếng ồn vọng từ gầm xe vào khoang hành khách.

Hệ thống lọc không khí Cabin Plus gồm tính năng quản lý nồng độ CO2 trong xe, loại bỏ bụi mịn PM2.5 và tạo ion nanoe X.

Một số "option" cao cấp khác bên trong Velar mới như: hàng ghế trước chỉnh điện 20 hướng tích hợp bộ nhớ 3 vị trí, hệ thống thông gió/sưởi ấm và tính năng massage; bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch; vô-lăng chỉnh điện có sưởi ấm; điều hòa tự động bốn vùng độc lập; sạc điện thoại không dây; hộc đựng găng tay tích hợp chức năng làm mát; cửa sổ trời toàn cảnh; đèn viền trang trí 30 màu; camera 360 độ hiển thị 3D; màn hình hiển thị thông tin trên kính lái.

Phương diện an toàn của chiếc Range Rover vượt lên đôi chút so với các xe đồng hạng nhờ vào bộ tính năng ADAS, tiêu biểu trong số đó là phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường kèm định tâm làn đường, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ đánh lái tránh va chạm khi chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo người lái mất tập trung…

Các tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến có sẵn trên Velar mới thay vì phải mua thêm giống đối thủ (Ảnh: Land Rover).

Velar 2025 đánh dấu lần đầu tiên tùy chọn động cơ plug-in hybrid (PHEV) của dòng xe này được phân phối tại Việt Nam. Phiên bản P400e với động cơ xăng I4 2.0L và một mô-tơ điện sản sinh tổng công suất 398 mã lực và 640Nm mô-men xoắn, đủ sức kéo chiếc xe nặng hơn 2,2 tấn tăng tốc 0-100km/h trong 5,4 giây.

Bộ pin Lithium-ion 19,2 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện tối đa 64km. Nhà sản xuất công bố Velar P400e tiêu thụ chỉ 1,6 lít/100km đường hỗn hợp và phát thải 38g CO2 trên mỗi km theo chu trình WLTP của châu Âu.

Khác biệt của Velar PHEV so với nhiều mẫu ô tô plug-in hybrid khác là người dùng có thể sử dụng cả trụ sạc DC 50kW để rút ngắn thời gian sạc từ 0-80% xuống còn 30 phút, bên cạnh việc sạc 0-100% tại nhà bằng sạc AC 7kW trong vòng 2,5 tiếng.

Hai cấu hình hệ động lực còn lại là P250 dùng máy xăng I4 2.0L tăng áp có công suất tối đa 246 mã lực và mô-men xoắn cực đại 365Nm. Bản P340 với động cơ xăng I6 3.0 tăng áp có thông số tương ứng là 335 mã lực và 480Nm. Tất cả đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp.

Công nghệ mild-hybrid 48V dành cho bản P340 giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và phản hồi nhanh hơn trong những pha tăng tốc (Ảnh: Land Rover).

Dù là phiên bản nào, sức mạnh từ động cơ đều được truyền xuống mặt đường thông qua hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh, có thể dồn hết lực kéo vào một trong hai cầu hoặc cân bằng 50:50. Hệ thống Terrain Response cung cấp bốn chế độ lái cơ bản là Automatic (Tự động), Eco (Tiết kiệm), Comfort (Thoải mái), Dynamic (Thể thao) và ba tổ hợp chế độ địa hình là Grass-Gravel-Snow (Cỏ-Sỏi-Tuyết), Mud-Ruts (Bùn-Lằn), Sand (Cát).

Mức giá của Range Rover Velar 2025 (chưa bao gồm các trang bị mua thêm):

Động cơ Phiên bản Giá bán (tỷ đồng) P250 (2.0) Velar S 3,729 Velar Dynamic SE 4,079 Velar Dynamic HSE 4,579 P340 (3.0 MHEV) Velar S 4,769 Velar Dynamic SE 5,169 Velar Dynamic HSE 5,689 P400e (2.0 PHEV) Dynamic HSE 5,149

Nếu như Range Rover Velar hướng đến phong cách thời trang, sang trọng thì hai đối thủ là Porsche Macan và Maserati Grecale lại thiên về thể thao với nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái. Với tầm tiền 4-6 tỷ đồng, khách Việt còn những lựa chọn khác như BMW X5, Mercedes-Benz GLE hay Lexus LX.