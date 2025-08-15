Priti 125 - Tự tin thể hiện mỗi ngày

Trong nhịp sống hiện đại, nơi mà mọi cá nhân đều khao khát thể hiện bản sắc riêng biệt, giới trẻ không chỉ tìm kiếm những sản phẩm đơn thuần mà luôn mong muốn gắn kết cùng những biểu tượng phong cách - thứ có thể đại diện cho cá tính, tư duy và bản sắc riêng.

Đó chính là lý do Priti 125 trở thành lựa chọn phù hợp cho các cô gái trẻ của thế hệ mới. Không chỉ là một chiếc xe tay ga, Priti 125 là sự kết hợp giữa thời trang, công nghệ và cá tính. Dành riêng cho những tâm hồn trẻ trung, yêu tự do và đam mê thể hiện “chất tôi”, Priti 125 chính là tuyên ngôn của sự tự tin, năng động và sẵn sàng bật phong cách riêng.

Thiết kế độc đáo, chuẩn gu thời trang genZ

Bên cạnh đó, Priti 125 còn chinh phục người dùng bởi đường nét thiết kế tối giản, hiện đại nhưng mềm mại và sang trọng. Lấy cảm hứng từ chim ruồi - loài chim linh hoạt, mang vẻ đẹp tự nhiên, thân xe mang những đường cong uyển chuyển, nhẹ nhàng và đầy khí chất. Xe có kích thước nhỏ gọn, dễ điều khiển, đồng thời linh hoạt khi di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc.

Phần mặt đồng hồ LCD được thiết kế sắc sảo, dễ đọc, đèn full LED với hiệu ứng ánh sáng hài hòa, gương chiếu hậu xoay 360 độ hỗ trợ nàng luôn chỉn chu... tất cả tạo nên một tổng thể thời trang, thu hút ánh nhìn ở mọi nơi. Priti 125 không đơn giản là một chiếc xe, mà là “phụ kiện” thời trang, làm nổi bật mọi phong cách, từ nữ tính, năng động cho đến thanh lịch hay cá tính nổi loạn.

Priti 125 còn chinh phục người dùng bởi đường nét thiết kế tối giản, hiện đại nhưng mềm mại và sang trọng (Ảnh: SYM Việt Nam).

Tiết kiệm nhiên liệu, thoải mái tối đa

Không chỉ đẹp về ngoại hình, Priti 125 còn có khả năng vận hành và hiệu suất nhiên liệu ấn tượng. Được trang bị động cơ 125cc mạnh mẽ cùng công nghệ EnMIS tiên tiến sử dụng bugi kép kết hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI, xe vận hành mượt mà, tăng tốc nhanh nhưng vẫn tiết kiệm xăng. Những cô nàng yêu thích các chuyến vi vu xa giờ đây không cần lo lắng chuyện chi phí nhiên liệu hay phải dừng đổ xăng liên tục.

Ngoài ra, Priti 125 còn được tích hợp hệ thống phanh CBS, giúp phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và bánh sau, gia tăng độ ổn định và an toàn trong những tình huống cần xử lý nhanh, điều mà bất cứ cô nàng nào cũng cần khi phải xoay sở trên đường phố nhộn nhịp hoặc cung đường ướt, trơn trượt.

Priti 125 đại diện cho cá tính của thế hệ trẻ hiện đại (Ảnh: SYM Việt Nam).

Công nghệ hiện đại, tiện ích vượt trội

Điểm cộng của Priti 125 còn đến từ hệ thống công nghệ hiện đại được tích hợp, một lợi thế lớn khiến mẫu xe này đáp ứng nhu cầu của giới trẻ hiện đại. Xe được trang bị khóa thông minh, giúp khởi động, định vị và chống trộm dễ dàng chỉ bằng một nút bấm, không còn cảnh loay hoay tìm chìa khóa trong túi xách.

Cổng sạc nhanh 3.0 được bố trí ngay hộc trước cực tiện lợi, giữ thiết bị kết nối đầy pin để người dùng thoải mái sử dụng. Chiếc gương chiếu hậu xoay linh hoạt 360 độ hữu dụng khi vừa giúp người lái quan sát an toàn, vừa tiện kiểm tra vẻ ngoài trước mỗi lần bước xuống xe.

Cốp xe dung tích tới 22,5 lít có thể chứa trọn nhiều đồ dùng từ túi xách, áo khoác, đồ trang điểm đến giày dép dự phòng. Mỗi tính năng đều thể hiện sự quan tâm đến nhu cầu thực tế và tinh thần sống tiện lợi, thông minh của thế hệ trẻ.

Priti 125 sở hữu thiết kế thời thượng, màu sắc đa dạng, tiện ích vượt trội và khả năng vận hành mượt mà (Ảnh: SYM Việt Nam).

Với thiết kế thời thượng, màu sắc đa dạng, tiện ích vượt trội và khả năng vận hành mượt mà, Priti 125 đại diện cho cá tính của thế hệ trẻ hiện đại. Chiếc xe không chỉ giúp người dùng di chuyển mỗi ngày mà còn tiếp thêm tự tin để thể hiện chất riêng, dù là xuống phố cà phê, vi vu cuối tuần hay bắt đầu hành trình khám phá mới.

Cuộc thi Priti 125 Fashion Zone: Sân chơi đầy cảm hứng, lan tỏa phong cách trẻ

Để tinh thần “Tự tin thể hiện, khác biệt mỗi ngày” trở thành trải nghiệm sống động, SYM Việt Nam tổ chức cuộc thi Priti 125 Fashion Zone, một sân chơi thời trang dành cho những cô gái muốn khẳng định phong cách sáng tạo và lan tỏa năng lượng tích cực. Ở vòng 1 với chủ đề “Lên hình chất, Snap Your Style”, các cô gái sẽ có cơ hội ghi dấu ấn, phong cách riêng qua những khung hình ấn tượng, bộ đồ cá tính và khoảnh khắc rạng rỡ bên Priti 125.

Những thí sinh xuất sắc được lựa chọn vào vòng 2, sẽ được giao lưu, và tham gia buổi đào tạo catwalk (trình diễn) cùng cố vấn Thanh Thanh, thể hiện gu thẩm mỹ với thử thách phối đồ và các buổi chụp ảnh chuyên nghiệp bên Priti 125.

SYM Việt Nam tổ chức cuộc thi Priti 125 Fashion Zone (Ảnh: SYM Việt Nam).

Người chiến thắng cuộc thi không chỉ nhận phần thưởng giá trị mà còn trở thành gương mặt đại diện Priti 125, đồng hành trong những hoạt động truyền cảm hứng, góp phần lan tỏa hình ảnh thế hệ các cô gái trẻ hiện đại, trẻ trung, cuốn hút và luôn tràn đầy năng lượng.

Chi tiết cuộc thi, xem chi tiết tại: bit.ly/ThelePriti125

Truy cập Fanpage của SYM Việt Nam để biết thêm thông tin về cuộc thi và các hoạt động ấn tượng: https://www.sym.com.vn/san-pham/priti-125-39.html