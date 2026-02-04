Porsche đóng cửa khoảng 1/3 hệ thống đại lý tại Trung Quốc

Trong nhiều năm, Trung Quốc từng được xem là động lực tăng trưởng không thể cản phá của Porsche. Tuy nhiên, hiện nay thị trường này lại đang kéo tụt doanh số toàn cầu của thương hiệu xe thể thao Đức.

Porsche được cho là đang chuẩn bị đóng cửa khoảng 1/3 số đại lý tại Trung Quốc, trong bối cảnh doanh số liên tiếp sụt giảm với tốc độ đáng báo động, buộc hãng phải xem xét lại chiến lược tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Porsche sẽ loại bỏ hàng chục đại lý tại Trung Quốc để giảm chi phí hoạt động (Ảnh: Porsche).

Theo ông Pan Liqi - CEO Porsche Trung Quốc, việc thu gọn hệ thống đại lý là nhằm cắt giảm chi phí. Trong năm 2026, Porsche đặt mục tiêu chỉ còn khoảng 80 đại lý trên toàn Trung Quốc, so với khoảng 150 đại lý vào thời điểm cuối năm 2024 và 114 đại lý vào cuối năm 2025.

Đây không phải là sự điều chỉnh nhỏ, mà là một cuộc tái cấu trúc mạnh tay.

Động thái này diễn ra sau một giai đoạn cuối năm 2025 đầy khó khăn, khi nhiều đại lý Porsche tại Trung Quốc được cho là đã ngừng hoạt động hoàn toàn, theo Yicai.

Trong một số trường hợp, Porsche Trung Quốc phải trực tiếp xử lý các khoản tiền đặt cọc của khách hàng cũng như các hồ sơ còn tồn đọng sau khi đối tác nhượng quyền rút lui. Những tình huống như vậy thường không phải là dấu hiệu tích cực.

Nhìn vào số liệu bán hàng, có thể thấy rõ nguyên nhân của quyết định này. Năm 2025, Porsche chỉ bán được 41.938 xe tại Trung Quốc, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước đó. Đáng chú ý, doanh số đã liên tục đi xuống kể từ năm 2022 - thời điểm hãng bán gần 96.000 xe tại thị trường này.

Chỉ trong vòng ba năm, sản lượng của Porsche tại Trung Quốc đã giảm hơn một nửa.

Trên phạm vi toàn cầu, tình hình của Porsche cũng không mấy khả quan. Cụ thể, tổng doanh số toàn cầu năm 2025 giảm 10%, còn 279.449 xe. Hầu hết các khu vực đều ghi nhận mức sụt giảm, ngoại trừ Bắc Mỹ - nơi doanh số gần như đi ngang.

Trong bức tranh đó, Trung Quốc gây đau đầu nhất đối với Porsche.

Xe điện là mảng khiến Porsche gặp nhiều khó khăn nhất. Mẫu Taycan đang chịu áp lực lớn từ các đối thủ Trung Quốc như Xiaomi, khiến doanh số Taycan tiếp tục giảm thêm 22% trong năm 2025.

Trước tình hình đó, Porsche đang tạm thời quay trở lại tập trung vào các mẫu xe động cơ đốt trong và hybrid.

Ông Pan cho biết, khoản tiết kiệm từ việc thu gọn hệ thống đại lý sẽ được tái đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, bao gồm trung tâm R&D tích hợp mới của Porsche tại Thượng Hải.

Bên cạnh đó, Porsche cũng lên kế hoạch ra mắt thêm hai mẫu crossover mới sử dụng động cơ đốt trong và hệ truyền động plug-in hybrid trong năm nay.

Tuy nhiên, theo Car News China, hãng sẽ ưu tiên chất lượng hơn số lượng, không đánh giá thành công chỉ dựa trên sản lượng bán ra tại Trung Quốc trong năm 2026. Điều đó cho thấy Porsche đang chuẩn bị tinh thần cho một năm tiếp theo đầy thách thức tại thị trường này.