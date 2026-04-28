Pontiac Solstice 2006 số sàn độc nhất Việt Nam rao bán giá 1,85 tỷ đồng

Một đại lý ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội đang rao bán chiếc Pontiac Solstice sản xuất năm 2006 với giá 1,85 tỷ đồng. Xe mang biển số đăng ký tại tỉnh Kiên Giang (cũ).

Mẫu xe này nhận được nhiều sự quan tâm trên các hội nhóm xe thể thao. Theo người bán, Solstice chỉ có 3 chiếc tại Việt Nam và đây là chiếc duy nhất sử dụng hộp số sàn. Xe đã lăn bánh hơn 50.000km.

Pontiac Solstice số sàn đang rao bán 1,85 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Tiến).

Dù đã gần 20 năm tuổi, chiếc xe vẫn có tình trạng tốt. Nước sơn còn sáng, ngoại hình không có vết xước dăm hay móp méo do được chăm sóc kỹ. Một số chi tiết không còn nguyên bản như đèn pha, đèn hậu dán màu khói, vỏ gương chiếu hậu sơn đen và bộ mâm 5 chấu kép đã được thay mới.

Nội thất có thiết kế hướng về người lái, đặc trưng của xe thể thao. Một số chi tiết đã được thay mới như vô-lăng 3 chấu của NRG Innovations, đầu phát Alpine, loa Focal gắn cột A... Ở trung tâm bảng táp-lô, chủ cũ đã bỏ một cửa gió điều hòa để lắp đồng hồ đo áp suất chân không động cơ.

Xe dùng động cơ I4 2.4L hút khí tự nhiên (Ảnh: Nguyễn Tiến).

Solstice nguyên bản được trang bị động cơ Ecotec, 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 2.4L, hút khí tự nhiên, cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 225Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Người bán cho biết chiếc xe này có thể đạt công suất lên tới 300 mã lực tại bánh.

Nội thất đã được độ lại một số chi tiết (Ảnh: Nguyễn Tiến).

Solstice là mẫu xe thể thao mui trần do Pontiac (thương hiệu thuộc tập đoàn General Motors) sản xuất từ cuối năm 2005 đến 2010, dựa trên mẫu Solstice Concept ra mắt lần đầu năm 2002. Thời điểm mẫu xe này ngừng bán cũng là lúc thương hiệu Pontiac bị khai tử.

Trong suốt vòng đời, có tổng cộng 65.724 chiếc Solstice được xuất xưởng. Mẫu xe Mỹ sử dụng nền tảng GM Kappa, tương tự Saturn Sky, Opel GT và Daewoo G2X.

Với giá 1,85 tỷ đồng, chiếc roadster này phù hợp với nhóm khách hàng thích sưu tầm xe thể thao độc lạ, chấp nhận rủi ro trong việc tìm kiếm phụ tùng, bảo dưỡng và sửa chữa. Ở cùng tầm giá, thị trường Việt Nam hiện có Mazda MX-5 với giá 1,359 tỷ đồng, cùng kiểu dáng roadster 2 chỗ.