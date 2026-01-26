Xe điện Kia xuất hiện tại đại lý, thu hút nhiều sự quan tâm

Loạt hình ảnh của một chiếc Kia EV6 xuất hiện trong khuôn viên một đại lý tại TPHCM đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng người dùng. Theo một số nguồn tin, giá bán của chiếc xe này có thể vượt mốc 1,6 tỷ đồng, ngang một mẫu SUV hạng E như Hyundai Palisade (từ 1,469 tỷ đồng).

Kia EV6 được định vị ở phân khúc SUV điện cỡ trung, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Ioniq 5 (1,3-1,45 tỷ đồng) (Ảnh: MXH).

Chiếc Kia EV6 này không phải đời mới nhất. Trên thực tế, xe thuộc phiên bản 2021 và sở hữu ngoại thất cũng như màu sơn giống chiếc duy nhất từng được THACO nhập khẩu chính hãng, mang về nhằm phục vụ mục đích trưng bày.

Trước đây, THACO từng lên kế hoạch chính thức giới thiệu Kia EV6 vào tháng 10/2021 và mở bán từ quý II/2022. Thế nhưng đến nay, cái tên này vẫn chưa xuất hiện trong danh mục sản phẩm của Kia Việt Nam.

Kia EV6 2021 dài 4.680mm, rộng 1.890mm và cao 1.550mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt mức 2.900mm, ngắn hơn một chút so với Hyundai Ioniq 5 (3.000mm) nên về lý thuyết, không gian của EV6 sẽ không rộng rãi bằng “đồng hương” Hàn Quốc (Ảnh: MXH).

Dựa vào hình ảnh được cung cấp, chiếc Kia EV6 xuất hiện tại đại lý thuộc phiên bản First Edition tại thị trường Mỹ, theo giới chuyên gia.

Biến thể này được trang bị 2 mô-tơ điện, cho công suất tối đa 320 mã lực và mô-men xoắn cực đại 604Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 77,4kWh, cho xe phạm vi hoạt động lên tới 500km/lần sạc đầy.

Rào cản chung của các mẫu xe điện như Kia EV6 là khuyết thiếu trạm sạc công cộng. Tại Việt Nam, VinFast đang là thương hiệu thuần điện duy nhất sở hữu hạ tầng trạm sạc gần như phủ khắp toàn quốc, nhưng chưa có ý định chia sẻ với bên thứ ba.

Bù lại, chiếc Kia EV6 này có thể thu hút một số người chơi tìm kiếm yếu tố khác biệt, khi đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận thêm phiên bản tương tự xuất hiện trên thị trường.

Tại thị trường quốc tế, Kia EV6 được nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2024, tinh chỉnh nhẹ thiết kế đồng thời nâng cấp bộ pin lên loại có dung lượng 84kWh (Ảnh: MXH).

Kia EV6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu ô tô Hàn Quốc, được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Electric-Global Modular Platform (E-GMP) của tập đoàn Hyundai, tương tự mẫu Ioniq 5.

Nền tảng này hỗ trợ sạc nhanh (DC) 400V và 800V, cho phép xe sạc 10-80% pin trong vòng 18 phút khi sử dụng sạc nhanh 350W; sạc 5 phút có thể đi được hơn 110km, theo công bố của nhà sản xuất.