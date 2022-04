Ông chủ hãng xe điện Fisker "tẩy chay" Twitter vì Elon Musk

Ông Henrik Fisker chưa bao giờ giấu việc không thích Elon Musk (Ảnh: AFP/Getty).

Đầu tháng 4 vừa qua, tỷ phú Elon Musk đã gây bất ngờ khi đề nghị trị giá 44 tỷ USD để mua toàn bộ quyền sở hữu của mạng xã hội Twitter, biến nó này thành một công ty tư nhân do ông làm chủ, thay vì là một công ty cổ phần đại chúng.

Ban đầu, Twitter từ chối, nhưng mới đây, đã bất ngờ "quay xe", thông báo với các cổ đông việc chấp thuận lời đề nghị mua lại của Elon Musk.

Chỉ một ngày sau khi tin này lan ra, Henrik Fisker, ông chủ của hãng xe điện Fisker Inc., đối thủ lâu năm của Tesla, đã đăng trên Instagram rằng: "Tôi tin tưởng 100% vào tự do ngôn luận. Nhưng tôi không muốn sự tự do ngôn luận của mình bị kiểm soát bởi đối thủ cạnh tranh. Và tôi không muốn đối thủ cạnh tranh định hình việc người theo dõi tôi sẽ trải nghiệm Fisker như thế nào".

Ông thông báo với những người theo dõi mình rằng trong tương lai ông sẽ chuyển sang dùng Instagram.

Ông Fisker đăng thông báo trước khi đóng tài khoản Twitter: "Từ giờ hãy theo dõi tôi trên IG (Instagram) nếu các bạn muốn cập nhật thông tin. Xin cảm ơn!" (Ảnh chụp màn hình).

Henrik Fisker có 86.600 người theo dõi trên Twitter trong khi , Elon Musk có tới 84,6 triệu.

Ông Fisker không dùng Twitter nữa, nhưng công ty của ông thì vẫn dùng mạng xã hội này; hôm 27/4 vẫn đăng hình ảnh ông Henrik Fisker lái thử xe.

Ông Musk không có phản hồi gì trước tuyên bố của ông Fisker, mà chỉ đăng hai thông điệp chung chung về tự do ngôn luận.

Fisker và Musk là đối thủ của nhau từ lâu. Tesla từng kiện Fisker vào năm 2008, cáo buộc công ty thiết kế của ông này ăn cắp công nghệ của Tesla và dùng nó để phát triển xe của mình. Tuy nhiên, trọng tài đã xử có lợi cho Fisker. Henrik Fisker từng tham gia thiết kế xe Tesla Model S khi dự án này còn có tên gọi là WhiteStar.

Đến đầu những năm 2010, công ty ô tô đầu tiên của ông - Fisker Automotive trở thành đối thủ cạnh tranh với Tesla. Fisker khi đó hứa hẹn sẽ tung ra thị trường mẫu sedan mang tên Karma. Tuy nhiên, sau đó công ty gặp vướng mắc ở hệ thống pin, rồi vận đen bủa vây, như việc mất một lô xe do cháy và bão lụt do trận bão Sandy hồi năm 2012. Công ty đã phá sản vào năm 2013. Ngành công nghiệp xe điện có sự thay đổi mạnh mẽ từ thời điểm đó, với việc hầu hết các nhà sản xuất ô tô lớn mạnh tay đầu tư vào công nghệ, trong khi các "lính mới", như Lucid và Rivian, cũng nhập cuộc.

Gặp thời, Tesla đã phát triển rực rỡ và khiến ông chủ Musk trở nên nổi tiếng toàn cầu, cùng với các dự án táo bạo của PayPal và SpaceX.

Henrik Fisker đã trở lại, thành lập công ty Fisker Inc. vào năm 2016, phát hành cổ phiếu, trở thành công ty đại chúng vào năm 2020 và đang có kế hoạch ra mắt mẫu Ocean SUV trong năm nay.

Trước khi thành lập các công ty khởi nghiệp về xe điện, Fisker là một nhà thiết kế ô tô thể thao khá nổi tiếng, người đứng sau các mẫu Aston Martin V8 Vantage 2005 và BMW Z8 1999.