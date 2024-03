Ô tô hạng sang giảm giá hơn 700 triệu đồng để xả hàng tồn

Sang năm 2024 đã 2 tháng nhưng trong kho của Mercedes-Benz Việt Nam vẫn còn tồn một số chiếc sản xuất từ 2022. Thương hiệu Đức mới đây đã phải giảm giá để kích cầu.

Được giảm nhiều nhất là một số model thuộc dòng Mercedes-AMG. Trong đó, dòng GT 53 4Matic+ Couple FL có giá bán mới là 6 tỷ đồng, giảm 719 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản 4Matic+ Couple được giảm 560 triệu, đưa giá xe về mức 5,189 tỷ đồng. Ngoài ra còn có GLA 45s, GLB 35 4Matic (V1) và A 35 4Matic (V1) với mức giảm 429-620 triệu đồng.

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe nằm trong loạt xe được giảm giá mạnh cho những chiếc được sản xuất năm 2022 (Ảnh: Carbuzz).

Các mẫu xe mang thương hiệu Mercedes-Benz cũng được giảm giá hàng trăm triệu đồng. Ba phiên bản của GLE 450 đều được giảm 669 triệu đồng, giá xe về mức gần 4 tỷ đồng. Mẫu xe 7 chỗ GLB 200 hạ giá 430 triệu đồng so với trước đây.

Dòng sedan như C 200 Avantgarde (V1), C 200 Ava Plus (V1), E 180 (V1), E 300 AMG (V1) hay E 200 Exclusive (V1) cũng nằm trong danh sách hưởng ưu đãi.

Phía đại lý nói rằng các mẫu xe đang có ưu đãi còn tồn kho không nhiều. Được sản xuất năm 2022 nhưng đây đều là xe mới nên sẽ hưởng chính sách bảo hành như những chiếc xe mới khác. Trong khi đó, các xe sản xuất 2024 chưa có mặt tại đại lý.

Sau Tết thường là dịp các thương hiệu xe "dọn kho" để chuẩn bị cho loạt sản phẩm mới. Trước Mercedes, đối thủ là BMW cũng tung khuyến mại cho phần lớn các dòng xe của mình. Các mẫu xe như 3 series, 5 series, X3 và X5 được nhận phụ kiện, phiếu dịch vụ, gói bảo dưỡng hoặc giảm giá trực tiếp khi mua xe lên đến 160 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, mặc dù là xe mới và có giá ưu đãi nhưng khách hàng cần cân nhắc khi mua các sản phẩm này. Đầu tiên là việc xe tồn kho từ 2022 nên khó có thể được bảo quản tốt, đặc biệt nếu phải phơi ngoài trời. Ngoài ra, một số linh kiện sẽ hao mòn theo thời gian ngay cả khi không sử dụng.

Bên cạnh đó, khi mua các xe sản xuất năm 2022 thì lúc bán lại thường sẽ chỉ được tính theo biểu giá của những xe cùng năm sản xuất, kể cả khi chúng đến 2024 mới được sử dụng. Hiểu đơn giản thì khách được lợi về giá lúc mua nhưng sẽ mất giá khi bán lại so với những xe sản xuất năm 2023 hoặc mới hơn nữa.