Ô tô giá "mềm" liên tiếp mở bán tại Việt Nam, khó trở thành xe quốc dân

Khoảng chục mẫu ô tô mới được giới thiệu tại Việt Nam trong riêng tháng 9 - thời điểm đã kết thúc tháng 7 âm lịch. Cùng với đó, một số mẫu xe đã được ra mắt trước đó cũng bắt đầu bàn giao tới tay khách hàng, báo hiệu giai đoạn sôi động của thị trường xe trong nước.

Trong loạt sản phẩm mới có những dòng ô tô giá "mềm", nhận được nhiều sự quan tâm.

Ô tô rẻ nhất Việt Nam bắt đầu đến tay khách hàng

Được giới thiệu ở nước ta từ cuối tháng 6 nhưng đến cuối tháng 9, những chiếc HongGuang MiniEV đầu tiên mới tới tay người mua. Đây được biết đến là ô tô giá rẻ nhất tại Việt Nam, giá khởi điểm 239 triệu đồng. Trước đó, vị trí này thuộc về Kia Morning MT với giá 349 triệu đồng.

Từ 29/9, TMT Motors đã bàn giao xe điện HongGuang MiniEV tới những khách hàng tiên phong đặt cọc mua xe (Ảnh: TMT).

HongGuang MiniEV thuộc dòng mini-car, kích thước nhỏ hơn cả những xe cỡ A như Hyundai i10 hay Morning. Mẫu xe có thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi, các trang bị ở mức cơ bản khi chỉ có hệ thống giải trí radio - Bluetooth, ghế nỉ chỉnh cơ. Hệ thống an toàn với phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD, camera lùi, cảm biến lùi, bản cao cũng chỉ có 1 túi khí.

HongGuang MiniEV được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 26,82 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 85Nm. Xe có vận tốc tối đa 100km/h. Gói 9,6kWh giúp xe có tầm hoạt động 120km với mỗi lần sạc đầy, gói pin 13,4kWh cho phạm vi 170km. Thời gian sạc pin từ 20-100% cần 6,5-9 tiếng.

Sedan cỡ C của Trung Quốc giá ngang xe hạng A

Với số tiền khoảng 400 triệu, khách Việt mua sedan mới trước đây thường chỉ có lựa chọn xe hạng A như Hyundai i10 (sedan 1.2 MT tiêu chuẩn giá 380 triệu đồng, sedan 1.2 MT giá 428 triệu đồng). Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu New MG5 mới đây đã "phá giá" nhóm xe ở tầm tiền này.

New MG5 có giá từ 399 triệu đồng, ngang giá một số sedan hạng A tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

New MG5 được xếp vào phân khúc sedan cỡ C, có giá khởi điểm 399 triệu đồng cho bản MT và 459-499 triệu đồng trên hai phiên bản số tự động. Đây là sản phẩm hoàn toàn khác hoàn toàn so với mẫu MG5 đã bán ở nước ta từ năm 2022.

Để có giá cạnh tranh, New MG5 phiên bản giá rẻ chỉ được trang bị đèn pha halogen projector, cắt bớt đèn sương mù, la-zăng thép 15 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện nhưng gập cơ. Nội thất trên 2 bản thấp với ghế nỉ và chỉnh cơ, màn hình giải trí 8 inch, điều hòa chỉnh tay, phanh sau tang trống, phanh tay cơ, chìa khóa cơ…

Các an toàn tiêu chuẩn gồm có phanh ABS/EBD, kiểm soát phanh khi vào cua, cảm biến lùi, camera lùi và 2 túi khí trước. Cả 3 phiên bản của New MG5 đều dùng động cơ 1.5L có công suất cực đại 112 mã lực, mô-men xoắn 150Nm, kết hợp số sàn 5 cấp hoặc CVT.

Khó chinh phục phần đông khách hàng để thành xe quốc dân

Được trang bị động cơ điện mang đến lợi thế cho HongGuang MiniEV khi chi phí di chuyển với mẫu xe này chỉ từ khoảng 300 đồng/km, trong khi xe xăng sẽ đắt hơn nhiều. Tuy nhiên, đây cũng trở thành rào cản khi xe có tầm hoạt động khá hạn chế, bản cao nhất cũng chỉ được tối đa 170km cho mỗi lần sạc, trong khi không có mạng lưới sạc công cộng.

Mẫu ô tô giá rẻ nhất Việt Nam gặp thách thức khi là thương hiệu mới, tầm hoạt động cho một lần sạc còn hạn chế, không có mạng lưới trạm sạc công cộng... (Ảnh: Oto+).

Hình ảnh một chiếc xe nhỏ bé, lại của một thương hiệu lạ lẫm, lăn bánh trên đường khiến khách hàng quan tâm nhưng cũng đặt câu hỏi về mức độ tin cậy. Giá khởi điểm 239 triệu đồng của HongGuang MiniEV thiết lập mức "đáy" của một chiếc ô tô mới tại Việt Nam nhưng với giá đó, dường như khách hàng mong đợi một chiếc xe to hơn, tiện nghi hơn.

Còn New MG5 là một sản phẩm được định vị giá rẻ hơn so với phân khúc. Phiên bản MT với giá 399 triệu đồng sẽ phù hợp với nhóm khách hàng mua xe để chạy dịch vụ vận tải. Bản số tự động giá từ 459 triệu đồng thì không còn là rẻ nữa, bởi tầm tiền này có những lựa chọn khác như Hyundai Accent, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage…

Thị trường ô tô trong nước thời gian tới sẽ tiếp tục đón nhận nhiều sản phẩm mới nhưng khó có khả năng xuất hiện dòng giá rẻ (Ảnh: Anh Hùng).

Đó là chưa kể đến nguồn gốc Trung Quốc của hai mẫu ô tô này vẫn là rào cản (ít nhất về mặt tâm lý) với phần đông người dùng trong nước. Quá khứ đã chứng minh rằng giá rẻ không phải công thức thành công cho mọi mẫu xe tại thị trường Việt Nam, nhất là với các hãng ô tô Trung Quốc.

Doanh số tăng trưởng mạnh những năm gần đây nhưng ô tô vẫn còn là giấc mơ của phần đông người Việt. Thống kê của Seasia năm 2019 cho thấy tỷ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam chỉ đạt 23 xe trên 1.000 dân, thấp gần nhất Đông Nam Á khi mà con số này ở Brunei là 721 xe, Malaysia là 443 và Thái Lan là 225.

Một trong những rào cản lớn nhất với khách Việt khi tiếp cận ô tô là chi phí để sở hữu xe còn tương đối cao so với mức thu nhập. Có thể nói, hai sản phẩm trên mang đến lựa chọn xe giá "mềm" hơn chứ chưa thực sự là dòng xe giá "rẻ" như nhiều người kỳ vọng. Thị trường vẫn tiếp tục đi tìm một dòng ô tô quốc dân, được công nhận qua doanh số.