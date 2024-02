Ô tô điện nặng hơn nhiều so với xe động cơ đốt trong cùng kích cỡ. Cụm pin "khủng" của ô tô điện nằm ở sàn xe và hạ thấp trọng tâm xe. Việc này có thể giúp tăng khả năng vận hành của xe, nhưng lại là một thách thức với cơ sở hạ tầng an toàn giao thông.

Đại học Nebraska-Lincoln ở Mỹ gần đây đã thử cho một chiếc xe bán tải điện Rivian R1T đâm vào hộ lan tôn tiêu chuẩn với tốc độ 97km/h để xem hậu quả thế nào.

Video đáng sợ dưới đây cho thấy chiếc Rivian to lớn đã đâm xuyên, xé rách hộ lan tôn, mà vẫn còn đủ lực để leo lên rào chắn đường bằng bê-tông đặt ở phía sau hộ lan tôn.

Ô tô điện dễ dàng "xé rách" rào chắn đường, gây mất an toàn hơn xe xăng (Video: ĐH Nebraska-Lincoln).

Đại học Nebraska-Lincoln cũng đã thử nghiệm với một chiếc Tesla Model 3, và ghi nhận kết quả tương tự - hộ lan tôn không thể khiến xe dừng lại. Chiếc Model 3 hất hộ lan tôn tung lên và chui qua bên dưới. Dự kiến các cuộc thử nghiệm khác cũng sẽ được triển khai.

Rivian R1T có trọng lượng hơn 3,1 tấn. Mẫu Ford F-150 Lightning, dù nhẹ hơn, cũng nặng 2,7 tấn. Mẫu Hummer EV nặng hơn - 4 tấn, nhưng ngay cả xe cỡ nhỏ như Mercedes-Benz EQE cũng nặng gần 2,3 tấn.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quân sự Mỹ đang tài trợ cho dự án này ở trường đại học. Kết quả thử nghiệm này một mặt cho thấy cần nâng cấp cơ sở hạ tầng an toàn giao thông, mặt khác là lý do để quân đội Mỹ đánh giá xem cần làm những gì để tăng độ an toàn cho xe điện khi tham gia giao thông.