Tình huống diễn ra vào ngày 6/10 trên đèo Chư Sê, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, trên đoạn đường thẳng có tầm nhìn thoáng, chiếc ô tô con đã bật tín hiệu xi-nhan bên trái rồi di chuyển sang làn đường ngược chiều, có vẻ như định vượt xe tải nhỏ phía trước, nhưng lại không tăng tốc dứt khoát mà giảm tốc độ, quay về đúng phần đường của mình.

Những gì diễn ra sau đó thật sự khó hiểu, khi ô tô con bỗng dừng giữa đường, ngay trước mũi xe tải đang lên dốc.

Ô tô con đi như "trêu ngươi" xe tải trên đường đèo (Video: OFFB).

"Khả năng cao là xe con số sàn và bác tài không về số. Lên dốc hay xin vượt là phải về số để đảm bảo an toàn tốc độ của mình nữa", tài khoản Duy Sơn đưa ra phán đoán sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thành viên Văn Ngọc cũng có ý kiến tương tự: "Tôi nghĩ tình huống này là xe số sàn và tài xế non tay. Bản thân tôi lúc mới chạy xe cũng hay bị kiểu như thế này, may mà không có xe sau. Lái xe số sàn chưa đều tay và đề-pa không tốt là bị, chứ chưa chắc đã do chạy ẩu đâu.

Tôi không có ý bênh tài xế xe con mà thấy thông cảm thôi. Tài xế xe tải thấy tình huống này thì cũng nên chủ động phanh và tăng khoảng cách với xe phía trước".

Trong khi đó, nick Trung Dũng nhận xét: "Ô tô con khi vượt sang làn ngược chiều bị lố, gặp xe máy xong yếu đà, lại sắp tới khúc cua phải nên không dám vượt nữa. Khi di chuyển về phần đường của mình không về số vẫn để nguyên số cũ nên dẫn đến chết máy".

"Mình từng bị như thế này rồi; bật xi-nhan xin vượt xe "công", vừa thoát hết xe "công" xong thì tất cả đèn cảnh báo trên đồng hồ hiện hết lên, xe mất ga, giảm tốc và máy không hoạt động. May mà vô lăng không bị khóa, và rất may là mình bật ngay đèn cảnh báo, hạ kính được để vẫy tay lên, xe "công" phanh được", tài khoản Phúc Tiến chia sẻ.

"Nhiều người không hiểu cảnh lái xe tải chở hàng nặng là như thế nào. Đang lên dốc mà mất đà là mệt luôn. Nhiều khi oan gia với những ông đi kiểu lừng khừng, tùy hứng như thế này", thành viên có tên Hoàng Đức nêu ý kiến.