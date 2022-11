Ô tô chết máy la liệt, cứu hộ chạy "bở hơi tai" trong cơn mưa hiếm thấy

Trong hai ngày 23 và 24/11, trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) xảy ra mưa lớn kéo dài. Hiện tượng này được đánh giá là "ít khi thấy", khi trời đã vào đông.

Thời tiết bất thường đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố tê liệt do ngập sâu. Một số tuyến đường nước cao gần nửa mét, cản trở sự di chuyển của phương tiện giao thông.

Sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 23 đến chiều tối 24/11, nhiều tuyến đường tại thành phố Vinh bị ngập sâu (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cuối chiều 24/11, tuyến đường Lê Nin vẫn còn nhiều điểm vẫn ngập sâu. Tình trạng xảy ra vào thời điểm tan tầm, lượng xe cộ lưu thông lớn nên lực lượng CSGT phải điều tiết tại các ngã tư, cũng như cảnh báo phương tiện tránh đi vào chỗ ngập sâu.

Tại ngã tư giao giữa đường Lê Nin và đường 72m nhiều phương tiện bị chết máy, phải chờ cứu hộ (Ảnh: Hoàng Lam).

Dù đã di chuyển khá thận trọng nhưng nhiều phương tiện vẫn chết máy, phải chờ tới cứu hộ.

Anh Nguyễn Hữu Bình (trú xã Nghi Phú, TP Vinh) di chuyển từ hướng trung tâm thành phố ra sân bay để về nhà. Đến khu vực ngã tư giao đường Lê Nin và đường 72m, xe anh Bình bị chết máy.

"Tôi gọi cứu hộ giao thông mà phải đến cơ sở thứ 3 mới được. Đợi 30 phút rồi vẫn chưa thấy họ đến", anh Bình cho hay.

Một ô tô chết máy trên đường Lê Nin đang được xe cứu hộ giao thông "giải cứu" (Ảnh: Hoàng Lam).

Đoạn đường từ khu vực Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đến ngã tư sân bay Vinh cũng ngập sâu trong nước. Nhiều phương tiện quyết định quay đầu hoặc rẽ lên Quốc lộ 1 rồi vòng qua sân bay Vinh để tránh ngập, tránh chết máy.

Ô tô bị chết máy khi đi qua các điểm ngập sâu (Ảnh: Hoàng Lam).

Khu vực trước Bệnh viện 115 Nghệ An bị ngập sâu. "Chúng tôi phải từ chối một số khách gọi xe ở khu vực này, không thể mạo hiểm vượt qua đoạn đường ngập sâu như thế này được. Đường này may ra xe 7 chỗ mới có thể vượt qua an toàn", anh Phan Văn Tài - một lái xe taxi cho hay.

Anh Tài đề nghị khách lội bộ qua khu vực ngập sâu hoặc tăng bo bằng xe máy ra điểm ngập ít để đón.

Cứu hộ giao thông quá tải sau cơn mưa lớn hiếm thấy ở TP Vinh vào thời điểm này (Ảnh: Hoàng Lam).

Qua điện thoại, anh Hoàng Cầm - chủ một cơ sở cứu hộ giao thông tại TP Vinh cho biết: "Từ trưa 24/11, chúng tôi đã bắt đầu nhận được các cuộc gọi đề nghị hỗ trợ, đến chiều tối thì cuộc gọi dồn dập. Xe cứu hộ và anh em đều chạy hết công suất nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu khách hàng. Bản thân tôi cũng xoay như chong chóng, cơm cũng chẳng kịp ăn".

Ô tô xe máy "né" ngập ở khu vực đường cao ráo chờ nước rút (Ảnh: Hoàng Lam).

Mưa lớn tiếp tục đổ xuống, dự báo các tuyến đường chưa kịp rút hết sẽ tiếp tục ngập sâu. "Nếu mưa lớn vẫn tiếp tục, người dân nên cân nhắc khi đi ô tô ra đường hoặc thường xuyên cập nhật các khu vực ngập sâu để tránh di chuyển qua, dễ bị chết máy", anh Cầm khuyến cáo.