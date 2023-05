Nổi bật tuần qua: Thùng container lật nghiêng suýt đè bẹp hàng loạt xe con

Thùng container lật nghiêng, suýt đè nát hàng loạt xe sedan

Chiếc xe đầu kéo vào cua với tốc độ cao, khiến thùng container ở phía sau bị mất trọng tâm và lật nghiêng, suýt đè nát hàng loạt xe sedan đang dừng chờ đèn đỏ.

Tình huống thót tim được camera giám sát ghi lại tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. May mắn không có thiệt hại về người trong tình huống này.

Thùng container lật nghiêng, suýt đè nát hàng loạt xe sedan (Video: Weibo).

Một giây mất tập trung, tài xế xe tải tông vào đuôi xe chạy trước

Chỉ một giây mất tập trung, tài xế chiếc xe tải đã không kịp quan sát chiếc xe sedan đang giảm tốc độ ở phía trước nên không kịp xử lý, dẫn đến va chạm.

Tình huống va chạm xảy ra trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Một giây mất tập trung, tài xế xe tải tông vào đuôi xe chạy trước (Video: Giao thông văn minh).

Tài xế vượt ẩu trên đường đèo, gây tai nạn cho xe ngược chiều

Dù đoạn đường đèo cua khuất tầm nhìn, tài xế chiếc sedan vẫn lấn làn để vượt, dẫn đến va chạm với chiếc xe chạy đến từ hướng ngược chiều. Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 3, đoạn gần thành phố Bắc Kạn.

Nhiều ý kiến cho rằng tài xế chiếc xe gắn camera hành trình cũng có một phần lỗi trong tình huống này vì di chuyển với tốc độ khá nhanh trên đèo.

Tài xế vượt ẩu trên đường đèo, gây tai nạn cho xe ngược chiều (Video: OFFB).

Nữ tài xế để xe trôi tự do, gây va chạm với ô tô đi sau

Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, nữ tài xế chiếc Mazda6 dường như đã về nhầm số N, khiến chiếc xe bị trôi tự do về sau, gây va chạm với xe ô tô đang chạy ở đằng sau.

Nếu không có hình ảnh từ camera giám sát ghi lại, nhiều khả năng tài xế chiếc xe đi sau sẽ trở thành người có lỗi.

Nữ tài xế để xe trôi tự do, gây va chạm với ô tô đi sau (Video: Otofun).

Tài xế chạy kiểu khôn lỏi nhận cái kết đáng

Bất chấp việc đoạn đường có kẻ vạch liền cấm vượt, tài xế chiếc Toyota Fortuner vẫn đi sang làn đường ngược chiều để vượt lên đoàn xe bị ùn tắc. Kiểu chạy xe khôn lỏi này lập tức khiến tài xế chiếc Fortuner phải trả giá, khi cảnh sát giao thông có mặt kịp thời để xử lý.

Tài xế chạy kiểu khôn lỏi nhận cái kết đáng (Video: Trên đường thiên lý).

Taxi liều lĩnh quay đầu trên cầu đông phương tiện

Dù trên cầu đang có đông phương tiện và tài xế xe phía sau liên tục bấm còi để cảnh báo, tài xế vẫn liều lĩnh phanh gấp để quay đầu ngay trên cầu.

Taxi liều lĩnh quay đầu trên cầu đông phương tiện (Video: TikTok).

Tài xế cứng rắn ép hàng loạt xe vượt ẩu phải quay về làn đường của mình

Khi thấy các xe lấn sang làn ngược chiều để vượt qua đoạn đường bị ùn tắc, tài xế chiếc xe đang đi đúng làn thể hiện thái độ cứng rắn, nhất quyết không chịu nhường, ép những xe vượt ẩu này phải đi lùi hoặc quay trở lại làn đường của mình.

Tài xế cứng rắn ép hàng loạt xe vượt ẩu phải quay về làn đường của mình (Video: OFFB).

Xe tải đang chạy bất ngờ rơi bánh, suýt gây họa cho người đi đường

Chiếc xe tải đang di chuyển bất ngờ bị gãy trục khiến 2 bánh sau văng ra đường. May mắn bánh xe tải không va chạm với phương tiện nào khác trên đường.

Tình huống giao thông hy hữu xảy ra trên tuyến quốc lộ 20, đoạn qua huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Xe tải đang chạy bất ngờ rơi bánh, suýt gây họa cho người đi đường (Video: Mạng xã hội giao thông).

Xe tải vào cua tốc độ cao khiến người ngồi ghế phụ văng ra đường bất tỉnh

Không rõ do cửa bị hỏng hay do người đàn ông ở ghế phụ vô tình mở cửa khi chiếc xe tải đang vào cua, khiến người này văng ra đường bất tỉnh. Người này sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị và may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Tình huống giao thông được camera giám sát ghi lại tại Trung Quốc, cho thấy tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô.

Xe tải vào cua tốc độ cao khiến người ngồi ghế phụ văng ra đường bất tỉnh (Video: Weibo).

Thanh niên phản ứng nhanh giúp tránh được chiếc xe điên lao về phía mình

Sau va chạm, tài xế chiếc Hyundai Elantra dường như hoảng loạn đạp nhầm chân ga, khiến chiếc xe lao vọt về thanh niên đang đi bộ phía bên kia đường. May mắn người này đã kịp thời phản ứng để tránh bị xe điên tông trúng.

Chiếc xe điên tiếp tục tông hàng loạt xe rồi mới dừng lại. Sự việc được camera giám sát ghi lại tại Trung Quốc và không gây thiệt hại về người.