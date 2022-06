Nổi bật tuần qua: "Nữ ninja" gặp sự cố bất ngờ và hài hước vì tạt đầu ô tô

"Nữ ninja" gặp sự cố hài hước vì tạt đầu ô tô

Dự định tạt đầu chiếc ô tô đang chạy đến, người phụ nữ đi xe máy đã bị mất bình tĩnh để rồi dẫn đến một sự cố bất ngờ và hài hước.

"Nữ ninja" gặp sự cố hài hước vì tạt đầu ô tô (Video: OTS).

Rợn người tình huống xe container mất lái, trôi tự do trên đường trơn

Đường trơn do mưa khiến chiếc xe container bị mất lái rồi trượt tự do trên đường. May mắn vào thời điểm này không có phương tiện nào khác đang di chuyển, nếu không hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

Rợn người tình huống xe container mất lái, trôi tự do trên đường trơn (Video: Camera giao thông).

Không giảm tốc độ khi vào cua, cặp đôi đi xe máy lao vào bụi rậm ven đường

Dù đoạn đường cua, thanh niên vẫn điều khiển xe máy với tốc độ cao để rồi lao cả người và xe vào bụi rậm ven đường.

Không giảm tốc độ khi vào cua, cặp đôi đi xe máy lao vào bụi rậm ven đường (Video: TikTok).

Chạy lấn làn, xe con bị xe tải hất văng

Dù đoạn đường rộng và thoáng, không hiểu vì lý do gì tài xế xe con vẫn lấn sang làn đường ngược chiều để rồi bị một chiếc xe tải hất văng.

Chạy lấn làn, xe con bị xe tải hất văng (Video: OFFB).

Mất tập trung, thanh niên đi xe máy lao thẳng vào dải phân cách giữa đường

Thanh niên điều khiển xe máy đã có tình huống mất tập trung không nhìn đường, để rồi lao cả người và xe vào dải phân cách cứng.

Mất tập trung, thanh niên đi xe máy lao thẳng vào dải phân cách giữa đường (Video: OFFB).

Tài xế ô tô và tình huống đậu xe đầy khó hiểu gây bức xúc

Tài xế chiếc ô tô đang di chuyển đột nhiên phanh gấp rồi đậu lại phía bên trái đường, cản lối di chuyển của một xe khác ngay phía sau. Kiểu đậu xe đầy khó hiểu của tài xế này đã khiến nhiều người bức xúc.

Tài xế ô tô và tình huống đậu xe đầy khó hiểu gây bức xúc (Video: OTF).

Giật mình phát hiện ô tô lao vun vút ngược chiều trên cao tốc giữa đêm tối

Tài xế chiếc xe có gắn camera hành trình đã phải giật mình khi phát hiện một xe ô tô đang chạy ngược chiều giữa đêm tối. Tình huống được ghi lại trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Giật mình phát hiện ô tô lao vun vút ngược chiều trên cao tốc giữa đêm tối (Video: OFFB).

Một tình huống cứu hộ "đi vào lòng đất"

Chiếc xe ben bị sa lầy khi nhờ một xe khác cứu hộ thì đã gặp phải sự cố bất ngờ, khiến chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng.

Một tình huống cứu hộ "đi vào lòng đất" (Video: HLX).

Phóng nhanh khi trời mưa, thiếu niên lao thẳng vào ô tô đậu ven đường

Trời mưa đường trơn, thiếu niên vẫn điều khiển xe máy điện với tốc độ cao để rồi đâm mạnh vào một chiếc ô tô đậu ven đường.

Phóng nhanh khi trời mưa, thiếu niên lao thẳng vào ô tô đậu ven đường (Video: Oto+).

Tình huống va chạm vì sự chủ quan của tài xế

Tài xế chiếc xe tải quá chủ quan, tin tưởng vào người xi-nhan ở phía sau để đi lùi mà không quan sát gương chiếu hậu bên phía mình, để rồi gây nên một tình huống va chạm mạnh cho một xe ô tô khác.