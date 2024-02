Những mẫu xe gầm cao đáng mua trong tầm giá dưới 700 triệu đồng

Xe gầm cao trở thành xu thế mới tại thị trường Việt Nam những năm gần đây. Trong phân khúc phổ thông tầm giá dưới 700 triệu đồng, người dùng có thể cân nhắc những lựa chọn dưới đây.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce là sản phẩm mới gia nhập phân khúc SUV đô thị cỡ B. Model này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 4 phiên bản, trong đó bản Ultimate chưa có giá bán. Với tầm giá dưới 700 triệu đồng, người dùng có thể hướng tới biến thể Premium cận cao cấp, có giá niêm yết 699 triệu đồng.

Ra mắt vào đầu tháng 1, Mitsubishi Xforce vẫn đang trong giai đoạn nhận cọc, phải đến tháng 3 mới bắt đầu được bàn giao (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Xforce Premium không có gói an toàn chủ động (ADAS) hay hệ thống loa Yamaha như bản Ultimate. Xe vẫn có một số tính năng nổi bật hơn bản tương tự của đối thủ như kiểm soát vào cua chủ động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Ở bên ngoài, phiên bản này sở hữu đèn chiếu sáng trước dạng LED Projector và mâm hợp kim 18 inch. Nội thất có đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 12,3 inch, đèn trang trí, điều hòa tự động 2 vùng có lọc không khí, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động.

Do là sản phẩm mới đến từ thương hiệu Nhật, Mitsubishi Xforce đang thu hút sự quan tâm nhất định của người dùng Việt (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Xforce là khối động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 141Nm.

Hyundai Creta

Tại phân khúc B-SUV, Hyundai Creta đang là sản phẩm có sức tiêu thụ tốt nhất với lũy kế doanh số năm 2023 đạt 10.719 chiếc. Với tầm giá dưới 700 triệu đồng, người dùng chỉ có thể tiếp cận bản Đặc biệt của model này, giá bán lẻ đề xuất 690 triệu đồng.

Hyundai Creta được lắp ráp trong nước (Ảnh: Trần Minh Khang).

So với Mitsubishi Xforce, Creta Đặc biệt có ít trang bị tiện nghi và an toàn hơn. Sản phẩm đến từ thương hiệu Hàn Quốc thường xuyên có chương trình giảm giá tại đại lý do nguồn cung dư dả, giúp tiếp cận với số đông người dùng hơn. Bên cạnh đó, model này còn sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn.

Cùng sử dụng cấu hình máy 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước nhưng Hyundai Creta lại có thông số sức mạnh nhỉnh hơn Xforce, với công suất tối đa 115 mã lực và 144Nm.

Toyota Raize

Ở phân hạng SUV đô thị cỡ A, Toyota Raize không phải là sản phẩm bán chạy nhất. Model này mới được hãng xe Nhật điều chỉnh giá niêm yết giảm 54 triệu đồng vào đầu tháng 1, hạ giá còn 498 triệu đồng, thấp nhất phân khúc.

Toyota Raize chỉ có một phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Cường Nguyễn).

Trang bị tiện nghi của Raize không có gì nổi bật so với các đối thủ cùng phân khúc. Bù lại, xe sở hữu cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi - 2 tính năng thường thấy trên các mẫu xe hạng B và C tại nước ta.

Bên dưới nắp ca-pô, Toyota Raize được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.0L tạo ra công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 140Nm. Hộp số là loại vô cấp biến thiên D-CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

Hyundai Venue

Venue là sản phẩm mới tại phân khúc A-SUV, lần đầu ra mắt người dùng Việt vào cuối năm 2023. Xe được lắp ráp trong nước với 2 phiên bản cùng giá bán lẻ đề xuất trong khoảng 539-579 triệu đồng.

Với tầm tiền 700 triệu đồng, người dùng có thể mua bản cao nhất của Hyundai Venue (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài yếu tố sản phẩm mới, model này thu hút sự quan tâm của người dùng nhờ thiết kế tổng thể gợi nhớ đến mẫu SUV cỡ lớn Palisade. Trang bị của xe không có điểm nổi bật đáng chú ý so với các đối thủ cùng phân khúc.

Ở bên ngoài, Hyundai Venue được trang bị đèn chiếu sáng trước dạng LED Projector, la-zăng 16 inch, giá nóc và cửa sổ trời. Nội thất của model này trên bản cao cấp nhất có cụm đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng, màn hình giải trí 8 inch, điều hòa tự động.

Hyundai Venue được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của Kia Sonet (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về khả năng vận hành, Hyundai Venue sử dụng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.0L, cho công suất tối đa 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 172Nm. Hộp số là loại tự động ly hợp kép 6 cấp, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước.

Kia Sonet

Tại phân khúc SUV đô thị cỡ A, Kia Sonet đang là sản phẩm có sức tiêu thụ tốt nhất. Model này không có nhiều trang bị an toàn như Toyota Raize, tính năng tiện nghi cũng không hấp dẫn hơn Hyundai Venue.

Yếu tố hút khách của Sonet chủ yếu đến từ giá bán hấp dẫn, khởi điểm từ 519 triệu đồng và cao nhất 574 triệu đồng.

Kia Sonet được lắp ráp trong nước, là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc A-SUV ở năm 2023 với lũy kế doanh số đạt 11.366 chiếc (Ảnh: THACO).

Bên dưới nắp ca-pô, Kia Sonet được trang bị động cơ Smartstream, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.