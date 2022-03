Những mẫu ô tô mới ra mắt, sẵn sàng cho khách Việt lăn bánh trong tháng 3

Ngay trong tháng 1, thị trường ô tô tại Việt Nam đã sôi động khi hàng loạt mẫu ô tô mới được bán ra như Ford Explorer 2022, bộ đôi sedan H9 và SUV điện E-HS9 của thương hiệu Trung Quốc Hongqi… Trong tháng 2, Honda hay Mitsubishi cũng tung bản nâng cấp cho một số dòng xe của mình, mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng Việt.

Honda Civic 2022 giá từ 730 triệu đồng

Ngoại hình bớt thể thao hơn, Civic 2022 được kỳ vọng sẽ hợp với nhiều khách hàng (Ảnh: HVN).

Mẫu sedan hạng C của Honda bước sang thế hệ 11 với thiết kế có phần trung tính hơn. Nhưng ở đó, Civic 2022 vẫn sở hữu các đường nét thể thao ở bên ngoài cùng không gian nội thất tập trung cho trải nghiệm của hành khách. Động cơ là loại 1.5L tăng áp cho công suất 176 mã lực và mô-men cực đại 240Nm, mạnh hơn đời trước.

Màn hình giải trí 9-inch kết hợp cùng màn hình thông tin 12,2 inch phía sau vô-lăng hay 12 loa Bose là những tiện nghi mới. Ngoài ra, Honda còn mang lên gói trang bị an toàn Sensing cho Civic 2022, bao gồm phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn…

Đắt nhất phân khúc, Civic 2022 cũng sở hữu những trang bị vượt trội so với các đối thủ tại Việt Nam (Ảnh: HVN).

Civic mới có 3 phiên bản, gồm Civic E, G và RS với mức giá lần lượt là 730 triệu, 770 triệu và 870 triệu đồng. Có thể nói, Honda đã mang lên nhiều trang bị cho mẫu sedan hạng C của mình nhưng lại giảm giá bán so với đời trước, song đây vẫn là xe đắt nhất phân khúc.

MG5 bản cao nhất có giá dự kiến 585 triệu đồng

Là dòng sedan hạng C nhưng MG5 có giá chỉ tương đương các mẫu sedan cỡ B tại Việt Nam (Ảnh: Trung Kiên).

Cùng phân khúc với Civic, cùng định hướng sedan hạng C thể thao, nhưng MG5 được đặt ở mức giá thấp hơn tới gần 300 triệu đồng so với đối thủ Nhật Bản. Trong khi đó, nếu so với Kia K3, Hyundai Elantra thì mẫu ô tô của thương hiệu gốc Anh quốc này cũng rẻ hơn cả trăm triệu đồng, tức chỉ ngang một số dòng sedan hạng B.

Ngoài lợi thế về giá bán, MG5 còn tìm đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao khi sở hữu ngoại hình góc cạnh. Không gian nội thất hiện đại với vô-lăng vát đáy, phanh tay điện tử, màn hình giải trí 7 inch kết hợp cùng màn hình 10 inch phía sau tay lái. MG5 có kiểm soát hành trình, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo điểm mù và các trang bị an toàn khác.

Phanh tay điện tử có trên MG5 dù một số mẫu sedan hạng C đắt tiền hơn không được trang bị (Ảnh: Trung Kiên).

Sức mạnh trên MG5 đến từ khối động cơ 1.5L, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men cực đại 150Nm. Hộp số CVT với tính năng giả lập 8 cấp số, 3 chế độ lái. Theo công bố, MG5 có tốc độ tối đa 180 km/h.

Mitsubishi Outlander 2022 thêm trang bị, giá không đổi

Outlander 2022 tại Việt Nam chưa phải phiên bản mới hoàn toàn như một số thị trường (Ảnh: MMV)

Là bản nâng cấp giữa vòng đời, Outlander 2022 chỉ có một vài tinh chỉnh về thiết kế với cản trước và sau đồng màu thân xe, thêm phần viền chrome ở cụm đèn sương mù và nẹp bên hông, mâm tạo hình mới. Trong khoang nội thất, ghế cách điệu họa tiết kim cương, các mảng ốp ở táp-lô và cánh cửa cầu kỳ hơn.

Mitsubishi nâng cấp trang bị để theo kịp các đối thủ, màn hình giải trí từ 7 inch lên 8 inch, gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động. Các tính năng an toàn mới trên Outlander 2022 có cảm biến khoảng cách trước và sau, cảnh báo lệch làn đường, đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi.

Outlander 2022 có giá 825 triệu đồng cho bản 2.0 CVT và 950 triệu đồng cho bản 2.0 CVT Premium (Ảnh: MMV).

Outlander mới chỉ còn duy nhất lựa chọn động cơ 2.0L Mivec cho công suất cực đại 145 mã lực và mô-men cực đại 196Nm. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp, lẫy chuyển số phía sau vô-lăng có thể giả lập 6 cấp số. Mức giá từ 825 triệu đồng cho bản 2.0 CVT giúp Outlander là mẫu crossover hạng C rẻ nhất phân khúc, ngang giá khởi điểm của Hyundai Tucson mới.