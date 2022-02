Những lý do đưa Toyota dẫn đầu thị trường xe du lịch tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam vừa trải qua một năm đầy sóng gió bởi ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Nhiều hãng xe lao đao vì doanh số sụt giảm, thiếu nguồn cung hay thậm chí phải đóng cửa dây chuyền lắp ráp xe vì dịch. Thống kê từ VAMA cho thấy doanh số bán hàng toàn thị trường lao dốc trong 5 tháng liên tiếp, chạm đáy vào tháng 8/2021 với chưa đến 9.000 xe, con số thấp kỷ lục trong gần 7 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, trên thị trường vẫn có những hãng xe nổi bật lên như điểm sáng góp phần vực dậy phần nào tình hình ảm đạm trong năm vừa qua. Điển hình là Toyota với tốc độ tăng trưởng ổn định, dẫn dắt toàn thị trường xe du lịch với khoảng 69.000 xe bán ra, chiếm gần 21% thị phần.

Để đạt được điều đó, trong năm qua, thương hiệu xe Nhật Bản đã có rất nhiều thay đổi vừa để bắt kịp xu thế, vừa tạo ra hướng đi mới trên thị trường. Những thay đổi đó nằm ở cả sản phẩm và dịch vụ.

Trẻ hóa dải sản phẩm

Có thể dễ dàng nhận thấy Toyota đang mang đến hình ảnh mới trẻ trung và hiện đại hơn cho toàn bộ dải sản phẩm. Nếu như trước đây, các dòng xe Toyota có thiết kế hướng tới đối tượng khách hàng trung tuổi thì nay đã thu hút không ít người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là các doanh nhân trẻ tuổi. Từ mẫu sedan bán chạy nhất là Vios cho đến Camry, hay các dòng SUV như Corolla Cross và Land Cruiser đều mang diện mạo mới cuốn hút hơn.

Đáng chú ý nhất là mẫu xe Raize hoàn toàn mới, tiên phong mở ra phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ. Mẫu SUV này đã mang đến luồng gió mới với thiết kế năng động, cá tính cùng nhiều trang bị tiện nghi hiện đại bậc nhất phân khúc. Sự thành công bước đầu của Raize được thể hiện bằng doanh số bán hàng ấn tượng, với gần 1.300 đơn đặt hàng chỉ một tuần sau khi ra mắt và đến nay vẫn đang trong tình trạng "cháy hàng".

Chú trọng công nghệ an toàn hướng tới khách hàng

Ngoài thiết kế và trang bị tiện nghi, Toyota còn hướng tới một trong những giá trị cốt lõi là sự an toàn của khách hàng. Hãng xe Nhật đặc biệt chú trọng điều này và đã nâng cấp rất nhiều tính năng an toàn trên các dòng xe, từ phân khúc xe nhỏ phổ thông cho đến xe sang. Các hệ thống ổn định thân xe điện tử, cảm biến va chạm, điều khiển hành trình … có mặt trên phần lớn các dòng xe Toyota hiện nay. Nhờ đó, nhiều mẫu xe được xếp hạng an toàn mức cao nhất bởi ASEAN NCAP.

Điểm nhấn nhất trong năm vừa qua chính là gói công nghệ Toyota Safety Sense (TSS) với những tính năng an toàn chủ động hiện đại có mặt trên tổng cộng 7 mẫu xe Toyota đang bán tại Việt Nam. Trong tương lai, TSS hứa hẹn sẽ tiếp tục được đưa lên những mẫu xe còn lại để mang đến trải nghiệm an toàn nhất cho khách hàng.

Hướng tới tương lai xanh

Hybird - Công nghệ xanh này đã gắn liền với tên tuổi Toyota trên thị trường trong năm vừa qua. Động cơ kết hợp giữa máy xăng và mô-tơ điện mang đến nhiều lợi ích như vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải ra môi trường. Động cơ này cũng không đòi hỏi cơ sở hạ tầng phức tạp như động cơ thuần điện nên hoàn toàn phù hợp với thị trường Việt Nam.

Hệ thống động cơ lai xăng điện hybird đã tạo tiếng vang lớn cho thương hiệu Nhật Bản kể từ khi được đưa vào Corolla Cross và gần đây là Camry. Hai mẫu xe này đã đặt nền móng để Toyota tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường này lên các sản phẩm sắp tới.

Không ngừng cải thiện dịch vụ sau bán hàng

Bước hoàn thiện quan trọng nhất của Toyota nằm ở dịch vụ sau bán hàng. Toyota với triết lý Omotenashi, "khách hàng là trọng tâm của mọi hoạt động" đã luôn phục vụ tận tâm để mang đến trải nghiệm dịch vụ hài lòng nhất cho khách hàng. Trong năm vừa qua, rất nhiều câu chuyện cảm động giữa đội ngũ nhân viên Toyota với khách hàng được ghi lại và chia sẻ trên diễn đàn nội bộ, như cho khách hàng mượn xe cá nhân trong lúc sửa chữa hay hỗ trợ vận chuyển xe cho khách hàng trong đợt giãn cách xã hội…

Về hệ thống đại lý, showroom và xưởng dịch vụ, Toyota Việt Nam cũng không ngừng mở rộng quy mô với 10 đại lý mới trong năm vừa qua. Đến nay, hệ thống đại lý Toyota đã lên tới con số 79 và trải trên khắp 41 tỉnh thành trên toàn quốc. Điều này giúp khách hàng mua xe, bảo dưỡng hay sửa chữa xe đều thuận tiện.

Toyota đang trên đà chuyển mình mạnh mẽ, đa dạng hóa dải sản phẩm, hoàn thiện chất lượng dịch vụ để thích nghi với các xu hướng trên thị trường và chinh phục nhiều đối tượng khách hàng hơn nữa. Và đó là lý do vì sao họ dẫn đầu thị trường xe du lịch tại Việt Nam.