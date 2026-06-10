Những câu hỏi điểm liệt trong bài thi lý thuyết sát hạch lái xe (Phần 3)

Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), mỗi đề thi lý thuyết phải có một câu dạng điểm liệt, thuộc nhóm nội dung về các tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Nếu thí sinh chọn sai, bài thi lập tức bị đánh trượt, không xét đến kết quả các câu còn lại.

Trong bộ đề dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, có 60 câu hỏi được xác định là câu điểm liệt. Báo Dân trí sẽ tiếp tục liệt kê đầy đủ để bạn đọc tham khảo, đáp án đúng là câu trả lời được gạch dưới.

Câu 63. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy có được phép sử dụng xe để kéo hoặc đẩy các phương tiện khác khi tham gia giao thông không?

1. Được phép.

2. Nếu phương tiện được kéo, đẩy có khối lượng nhỏ hơn phương tiện của mình.

3. Tùy trường hợp.

4. Không được phép.

Điều khiển xe máy dắt theo vật nuôi tham gia giao thông là vi phạm pháp luật (Ảnh minh họa: AI).

Câu 64. Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào sau đây không được phép?

1. Buông cả hai tay; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

2. Chở tối đa hai người phía sau khi chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, trẻ em dưới 12 tuổi và người già yếu hoặc người khuyết tật.

Câu 65. Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào sau đây không được phép?

1. Buông cả hai tay; sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

2. Sử dụng xe để chở người hoặc hàng hóa; để chân chạm xuống đất khi khởi hành.

3. Đội mũ bảo hiểm; chạy xe đúng tốc độ quy định và chấp hành đúng quy tắc giao thông đường bộ.

4. Chở người ngồi sau dưới 16 tuổi.

Câu 66. Người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông đường bộ không được thực hiện hành vi nào sau đây?

1. Mang, vác vật cồng kềnh.

2. Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác.

3. Dùng tay cầm điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

4. Ý 1 và ý 2.

Câu 67. Người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông đường bộ có được bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác không?

1. Được phép.

2. Được bám trong trường hợp phương tiện của mình bị hỏng.

3. Được kéo, đẩy trong trường hợp phương tiện khác bị hỏng.

4. Không được phép.

Câu 68. Người lái xe, người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải thực hiện quy định nào dưới đây?

1. Đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

2. Người lái xe phải đội mũ bảo hiểm, người được chở trên xe không nhất thiết phải đội mũ bảo hiểm.

3. Phải đội mũ bảo hiểm nhưng không nhất thiết phải cài quai.

Câu 70. Người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi nào dưới đây?

1. Đi xe dàn hàng ngang; buông cả hai tay.

2. Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang, vác và chở vật cồng kềnh; chở người đứng trên xe, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe quá giới hạn quy định.

3. Ngồi về một bên điều khiển xe; đứng, nằm trên xe điều khiển xe; thay người lái xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

4. Cả ba ý trên.

Câu 71. Người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi nào sau đây?

1. Đi xe dàn hàng ngang; đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác.

2. Sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

3. Cả hai ý trên.

Câu 72. Người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện hành vi nào sau đây?

1. Đi trên phần đường, làn đường quy định, chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông.

2. Đi xe dàn hàng ngang, đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ.

3. Cả hai ý trên.

Câu 73. Người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông đường bộ có được sử dụng ô khi trời mưa hay không?

1. Được sử dụng.

2. Chỉ người ngồi sau được sử dụng.

3. Không được sử dụng.

4. Được sử dụng nếu không có áo mưa.

(Còn tiếp)