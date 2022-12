Theo kênh truyền hình CBS 2 New York và Fox 5 New York, cảnh tượng hi hữu này xuất hiện ở Edgewater, bang New Jersey (Mỹ) là kết quả của các trận bão đổ bộ hôm 21/12. Lượng mưa lớn khiến nước sông Hudson dâng cao, gây ngập một số khu vực của bãi đậu xe, với mực nước lên đến 0,6 mét. Ngay sau đó, nhiệt độ giảm xuống, đóng băng nước, giam giữ những chiếc ô tô.

Nhiệt độ giảm xuống thấp kết hợp với nước mưa ngập chưa kịp rút đã tạo thành "biển băng", giữ chân nhiều xe ô tô ở bãi đỗ ngày này qua ngày khác (Ảnh cắt từ video).

Không có thông tin về số lượng xe ô tô bị mắc kẹt, nhưng cảnh quay cho thấy một số xe bị đóng băng đến hết bánh xe. Trong số đó có một chiếc Mercedes E320 đời 2001, một chiếc Jeep Wrangler, một chiếc Mazda và một chiếc xe bán tải. Ngoài ra, có thể thấy một chiếc Audi màu trắng đã bung túi khí, có thể là do xe bị đóng băng.

Nhiều ô tô "chôn chân" trong bãi đỗ vì sự cố hi hữu (Ảnh cắt từ video/CBS New York (Video: CBS 2 New York).

Phóng viên kênh CBS 2 New York đã trao đổi nhanh với một trong những chủ xe. Người này cho biết không thể liên lạc với công ty bảo hiểm vì sự việc xảy ra vào kỳ nghỉ.

Hiện vẫn chưa rõ các xe bị chôn chân trong băng như vậy bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng thời tiết dự kiến sẽ ấm hơn vào cuối tuần này. Hy vọng khi đó, người ta có thể giải phóng những chiếc ô tô khỏi "ngôi mộ băng giá". Thiệt hại có thể sẽ lớn hơn nếu băng lại nhanh chóng tan thành nước.