Việc ô tô bị xẹp lốp vào ngay đầu giờ sáng, trên đường bạn đi làm, thực sự là một sự khởi đầu quá tệ cho ngày mới. Nhưng đó là điều đã đến với hàng chục tài xế trên đường cao tốc 405 ở Los Angeles, bang California (Mỹ) hôm đầu tuần. Tất cả đã phải tấp vào làn khẩn cấp để thay lốp.

Hi hữu hàng chục ô tô bị xẹp lốp xếp hàng trên đường cao tốc (Video: YouTube/Abc7).

Rất may là không có ai bị thương trên đường cao tốc do sự cố này. Cảnh sát cho rằng các xe bị xẹp lốp là do chạy vào một hộp đinh hoặc các mảnh sắc nhọn khác trên đường cao tốc.

Đoạn video cho thấy một số người đang thay lốp xe ngay bên lề đường cao tốc, nhưng ngày nay nhiều mẫu xe mới không được trang bị lốp dự phòng.

Có thể vá nhanh lốp bị đinh đâm tại các cửa hàng lốp. Tuy nhiên, nếu tìm thấy một chiếc đinh găm vào thành lốp ô tô, thì nhiều khả năng là đã đến lúc thay cả quả lốp.