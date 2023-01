Nhiều người mua xe hybrid sạc điện nhưng lại hiếm khi chịu cắm sạc

PHEV về cơ bản cũng như xe hybrid truyền thống, chỉ khác là bạn có thể sạc pin và chạy quãng đường ngắn ở chế độ thuần điện. Việc sử dụng xe PHEV như xe thuần điện không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền, mà còn tốt hơn cho môi trường.

Mẫu Kia Sorento hybrid sạc điện (Ảnh: Kia).

Giống như xe điện thuần túy, PHEV đắt hơn xe máy xăng. Do đó, thực sự không nên trả thêm tiền để mua một chiếc xe sạc điện rồi không bao giờ, hoặc hiếm khi, cắm sạc. Nếu chỉ đơn giản là mua theo trào lưu thì không có gì đáng lên án, nếu bạn có tiền. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nhiều nước có chính sách ưu đãi thuế cho người mua xe thân thiện với môi trường, trong đó có PHEV. Vì vậy, nhiều ý kiến lên án việc mua xe PHEV để được ưu đãi thuế, rồi sau đó không sạc pin mà dùng nó như một chiếc xe máy xăng thông thường, góp phần làm tăng ô nhiễm không khí.

Theo một nghiên cứu mới đây của Hội đồng quốc tế về phương tiện giao thông sạch, do Green Car Reports chia sẻ, nhiều người không dùng xe PHEV đúng cách như nó được quảng cáo. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thu thập được từ trang Fuelly.com và các dữ liệu quan trọng khác do Ủy ban sửa chữa ô tô California thu thập.

Theo kết quả nghiên cứu, số km chạy thuần điện thực tế của xe PHEV tại Mỹ có thể thấp hơn 25-65% so với khả năng của xe. Ngoài ra, người sử dụng xe PHEV tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn 42-67% so với thông số do Cơ quan môi trường Mỹ (EPA) xác nhận cho xe.

Cần lưu ý rằng gần như tất cả xe PHEV trên thị trường Mỹ hiện nay có cả bản thuần xăng hoặc hybrid truyền thống không sạc điện. Ví dụ, bạn có thể rút ví nhiều hơn để mua một chiếc Toyota RAV4 Prime (PHEV), và tiết kiệm tiền nhờ chế độ chạy điện của xe. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn lo chuyện sạc pin thì có thể chỉ cần mua một chiếc RAV4 Hybrid hoặc RAV4 tiêu chuẩn. Với các xe như Hyundai Tucson và Santa Fe, Kia Sportage và Sorento, cùng nhiều xe khác cũng tương tự.

Vậy tại sao mọi người lại mua xe PHEV dù không định sạc pin? Có lẽ vì họ nghĩ như vậy có lợi hơn khi mua xe, nhất là khi giờ đây chính phủ Mỹ ưu đãi thuế tới 7.500 USD cho xe PHEV, kể cả khi xe chỉ có khả năng chạy quãng đường rất ngắn thuần điện. Có lẽ bảo vệ môi trường là vấn đề cần được tuyên truyền, hướng dẫn sâu hơn.