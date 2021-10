Nhà cung cấp pin đền cho GM cả tỷ USD vì vụ cháy xe điện

Dân trí Việc đền bù này được dàn xếp sau khi GM công khai đặt dấu hỏi về chất lượng pin của LG Chem và tạm dừng sản xuất mẫu xe điện Chevrolet Bolt.

Do lỗi ở hệ thống pin có thể gây cháy, GM đã phải liên tục đưa ra cảnh báo an toàn dành cho các chủ xe Chevrolet Bolt EV.

Nhà máy lắp ráp Orion của GM ở Michigan, nơi sản xuất xe Chevrolet Bolt, đã ngừng hoạt động từ ngày 23/8 và sẽ chưa thể hoạt động trở lại ít nhất là đến hết tháng 10.

GM đã phải mở rộng đợt triệu hồi mẫu xe điện Bolt lên hơn 140.000 chiếc vào tháng 8, để thay thế các mô-đun pin, phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn. Việc này ước tính tiêu tốn khoảng 1,8 tỷ USD.

Trao đổi với trang Detroit Free Press vào cuối tháng 8, người phát ngôn Dan Flores của GM cho biết, họ cho rằng nhà cung cấp LG Chem không thể sửa được lỗi pin.

"Nếu dùng pin có sẵn trong kho của chúng tôi hoặc của nhà cung cấp, chúng tôi không dám chắc là nó không có lỗi," ông Flores cho biết. "Vì không tin LG có thể làm ra các sản phẩm không bị lỗi, nên chúng tôi tạm dừng việc sửa chữa và sẽ không lắp ráp xe Bolt mới nữa. Chúng tôi sẽ chưa bắt đầu sửa chữa xe thuộc diện triệu hồi, cũng như khởi động lại việc sản xuất mẫu Bold, cho tới khi chúng tôi tin rằng LG có thể cung cấp sản phẩm không bị lỗi."

Trong lúc chưa tìm được giải pháp khắc phục triệt để lỗi pin, đầu tháng 9, GM đã khuyến cáo các chủ xe điện Chevrolet Bolt không nên sạc quá 90% pin, tránh để pin cạn xuống dưới mức còn đi được khoảng 112km và không đỗ xe trong nhà.

Đến giữa tháng 9, sau khi xảy ra thêm một vụ cháy xe Chevrolet Bolt, GM lại bổ sung thêm khuyến nghị là nên đỗ chiếc xe điện này cách xa các xe khác ít nhất 15 mét.

Hôm 12/10 vừa qua, GM cho biết, đối tác sản xuất pin tại Hàn Quốc là LG Chem Ltd and LG Electronics đã đồng ý bồi hoàn cho họ phần lớn chi phí phát sinh từ việc triệu hồi xe điện Chevrolet Bolt do nguy cơ cháy.

Trước đó, ngày 20/9, GM thông báo đã khởi động lại dây chuyền sản xuất pin cho xe Bolt và việc thay pin dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 10.

GM cho biết LG đã triển khai các quy trình sản xuất mới và phối hợp với GM để "rà soát và tăng cường các chương trình đảm bảo chất lượng, nhằm tạo sự tin tưởng vào chất lượng pin của hãng trong tương lai".

Phạm Trung Đức

Theo AutoBlog