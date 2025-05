Nguồn cung ô tô dư dả, thị trường hứa hẹn ngập tràn ưu đãi giảm giá

Theo số liệu của Cục Thống kê, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 56.563 ô tô mới trong tháng 4, bao gồm cả xe lắp ráp trong nước lẫn xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 4,8% so với tháng 3. Trong đó, ô tô nội địa chiếm 39.500 chiếc, tăng 3,7% so với tháng trước đó và tăng 60% so với cùng kỳ năm 2024.

Về ô tô nhập khẩu, ước tính có 17.063 chiếc được đưa về Việt Nam trong tháng 4, tổng kim ngạch đạt 423 triệu USD. Con số này tăng 7,6% về lượng và tăng 28,2% về giá trị so với tháng 3; tăng lần lượt 47,7% và 65,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã sản xuất, lắp ráp 147.300 ô tô và nhập khẩu tổng cộng 63.520 ô tô nguyên chiếc. So với cùng kỳ năm ngoái, những con số này lần lượt tăng 76,9% và 45,2% (Ảnh: Hoàng Hà).

Số liệu cho thấy nguồn cung của thị trường ô tô Việt Nam đang khá dư dả, một tín hiệu tích cực với người tiêu dùng. Trong xu hướng chạy đua giảm giá bùng nổ từ đầu tháng 4, lượng xe được đưa về đại lý nhiều hứa hẹn các chương trình ưu đãi sẽ tiếp tục lan rộng sang tháng 5.

Thực tế ngay từ đầu tháng này, các hãng xe đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Điển hình như Mitsubishi Xforce, mẫu xe này được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho gần hết các phiên bản (trừ bản GLX tiêu chuẩn), tương đương với mức giảm 32-35 triệu đồng.

Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho nhiều mẫu xe trong tháng 5, và đáng chú ý là Corolla Cross bất ngờ xuất hiện sau nhiều tháng "vắng bóng". Kể từ khi được nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 5/2024, mẫu crossover cỡ B+ này ít khi có khuyến mại từ nhà sản xuất.

Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Toyota Corolla Cross tương đương với mức giảm 41-46 triệu đồng, giúp giá bán thực tế của xe hạ còn 779-859 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hay như Honda HR-V, vừa được giới thiệu phiên bản 2025 vào giữa tháng 4 nhưng đã nhanh chóng có ưu đãi giảm giá 20-30 triệu đồng tại đại lý (áp dụng cho hai biến thể thuần xăng). Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nên việc có ưu đãi là tín hiệu cho thấy nguồn cung dư dả.

Thậm chí, một số mẫu xe nhập khẩu còn gia tăng ưu đãi ở tháng 5. Ví dụ như bộ đôi Subaru Forester và Crosstrek; trong đó, Forester (nhập Thái) được giảm tới 230 triệu đồng, nhiều hơn 30 triệu đồng so với tháng trước; Crosstrek (nhập Nhật) được giảm 99-139 triệu đồng, nhiều hơn tới 70 triệu đồng so với chương trình của tháng 4.

Ngoài ra, thị trường ô tô dự kiến đón chào sự gia nhập của một số sản phẩm mới trong tháng 5, một trong những yếu tố khiến lượng xe lắp ráp, nhập khẩu tăng trưởng. Có thể kể đến một số cái tên như: Kia Sorento 2025, Ford Territory 2025, Suzuki Fronx, Skoda Slavia và Kushaq.