Người dùng Việt lựa chọn Dat Bike để chuyển đổi phương tiện từ xe xăng sang điện

Tiết kiệm khoản chi phí vận hành không nhỏ

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện là chi phí vận hành hàng tháng, nhất là đối với người dùng có cường độ di chuyển cao (khoảng 1.000 - 1.500km/tháng). Với xe máy điện, chi phí này được kiểm soát hiệu quả nhờ mức tiêu thụ điện năng thấp và không có chi phí phát sinh như dầu nhớt.

Thông thường, ước tính một chiếc xe máy điện sẽ tiêu thụ khoảng 0,5 - 3,5 kWh, tương đương 0,5 - 3,5 số điện cho mỗi lần sạc đầy. Nếu lấy đơn giá trung bình khoảng 3.000 đồng/kWh thì chi phí cho một lần nạp nhiên liệu của xe máy điện chỉ rơi vào khoảng 2.000 - 10.000 đồng.

Theo đó, với xe máy điện Dat Bike, hãng cho biết chi phí nạp nhiên liệu chỉ dao động khoảng 100.000 - 250.000 đồng/tháng, tùy vào dung lượng pin của từng dòng xe và tần suất sử dụng. Khách hàng cũng không cần chi thêm cho dầu nhớt như xe chạy xăng. Điều này giúp người dùng tiết kiệm được một khoản đáng kể và mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt.

Người dùng xe máy điện Dat Bike (Ảnh: Dat Bike).

Pin bền 25 năm - lời giải cho bài toán chi phí sở hữu trọn đời

Bên cạnh chi phí nhiên liệu, người dùng Dat Bike còn có thể yên tâm về vòng đời của pin, với thông số bền 25 năm do nhà sản xuất công bố.

Cụ thể, kiểm định trong điều kiện tiêu chuẩn tại phòng thí nghiệm do Dat Bike thực hiện, pin xe điện Dat Bike có chu kỳ sạc xả 2.500 - 3.000 cycles, tương đương khoảng từ 500.000km trở lên thì dung lượng pin còn khoảng 80%.

Ước tính người Việt di chuyển trung bình 25-35km/ngày thì trong điều kiện tiêu chuẩn, độ bền pin xe điện có thể lên tới gần 40 năm. Nếu áp dụng vào điều kiện vận hành thực tế có bù trừ hao hụt trong quá trình sử dụng và những yếu tố khách quan khác, Dat Bike công bố độ bền pin khoảng 25 năm.

Xe máy điện Dat Bike được lắp ráp tại nhà máy với dây chuyền hiện đại (Ảnh: Dat Bike).

Phía đại diện hãng chia sẻ pin xe điện Dat Bike có độ bền cao và khả năng sửa chữa linh hoạt do được cấu thành từ nhiều cell pin nhỏ, được đóng gói và bảo vệ theo từng cụm pin.

“Điều này không chỉ giúp tối ưu hiệu suất mà còn giúp tiết kiệm chi phí khi có thể sửa chữa hoặc thay thế từng phần, thay vì phải thay mới toàn bộ pin, biến pin xe điện từ một "gánh nặng" tiềm ẩn thành lời giải cho bài toán chi phí sở hữu phương tiện dài hạn, bền vững hơn”, vị này cho hay.

Hiệu năng mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến, vận hành ổn định

Bên cạnh ưu thế về mặt chi phí, hiệu năng vượt trội trên xe máy điện Dat Bike cũng là yếu tố then chốt thuyết phục người dùng xe xăng chuyển đổi sang xe điện.

Với quãng đường 285km mỗi lần sạc trên dòng sản phẩm Quantum S, Dat Bike đang cho thấy xe điện có thể đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển, kể cả nhóm khách hàng cần di chuyển cường độ cao. Theo công bố từ hãng, người dùng có thể sạc điện dễ dàng tại ổ cắm gia đình 220V, biến nhà ở hay văn phòng thành trạm sạc cá nhân linh hoạt.

Bên cạnh đó, với động cơ công suất lên tới 7.000W, xe máy điện Dat Bike có thể dễ dàng di chuyển trên các địa hình dốc hoặc chở tải nặng mà vẫn đảm bảo vận hành mượt mà, êm ái. Hãng cũng trang bị các công nghệ tiên tiến trên sản phẩm như Hill Assist (Khởi hành ngang dốc), Cruise Control (Tự động giữ ga),... giúp nâng tầm trải nghiệm sử dụng xe điện hiệu suất cao.

Những đầu tư về hiệu năng, công nghệ và mô hình sạc đang phản ánh cách tiếp cận thực tế của Dat Bike đối với bài toán xe điện tại các đô thị lớn: đặt người dùng làm trọng tâm, mang đến trải nghiệm mượt mà và “tự do làm chủ” phương tiện mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng công cộng.

Đối tác tài xế Grab trải nghiệm xe máy điện Dat Bike (Ảnh: Dat Bike).

Cuối tháng 10, Dat Bike cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Grab - mở hướng tiếp cận tới những người dùng di chuyển tần suất lớn như tài xế công nghệ - một phần trong chiến lược mở rộng thị phần xe máy điện hiệu suất cao tại Việt Nam của hãng.

Động thái này cũng đánh dấu bước dịch chuyển của thị trường từ thông điệp “xanh hóa giao thông” đơn thuần sang bài toán thực tế hơn: kiểm chứng năng lực vận hành của xe điện trong môi trường dịch vụ đòi hỏi cao về hiệu năng, độ ổn định và chi phí.

Người dùng quan tâm có thể tham khảo thông tin và tham gia chương trình lái thử miễn phí tại mọi cửa hàng xe máy điện Dat Bike trên toàn quốc tại: https://dat.bike/.