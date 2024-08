New MG5 số tự động giá 499 triệu đồng - "Đứa con rơi" của MG tại Việt Nam?

New MG5 ra mắt người dùng Việt Nam với ba tùy chọn, nhưng phần đông chỉ nhớ tới phiên bản số sàn MT (giá 399 triệu đồng) được mở bán ngay sau buổi ra mắt. Trong khi đó, không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của phiên bản cao cấp nhất là số tự động CVT Delux có giá niêm yết 499 triệu đồng.

Thậm chí trang chủ của MG tại nước ta cũng không liệt kê phiên bản CVT. Việc này khiến New MG5 CVT Delux được ví như "đứa con rơi" của MG tại Việt Nam. Đâu là lý do và có gì đặc biệt trên mẫu sedan hạng C Trung Quốc với giá bán chỉ ngang ngửa phiên bản tầm trung của các dòng xe hạng B như Toyota Vios hay Hyundai Accent.

Có người nhầm tưởng MG5 bản cũ (xe vàng) là phiên bản CVT Delux của New MG5. Thực tế, các phiên bản của New MG5 (xe trắng) có kiểu dáng giống nhau (Ảnh: ĐL MG).

New MG5 CVT Delux - xe Trung Quốc nhiều trang bị

Nhìn từ bên ngoài, New MG5 CVT Delux có phần chỉn chu hơn nhờ vào nhiều chi tiết mới ở đầu và thân xe gồm: cụm đèn pha LED dạng thấu kính tự động bật/tắt thế chỗ loại halogen trên bản MT, viền cửa sổ mạ crôm và la-zăng hợp kim đa chấu 16 inch đi kèm lốp 205/55 R16.

Gương chiếu hậu có thêm tính năng gập điện, trong khi hệ thống phanh phía sau dạng đĩa thay vì tang trống như trên các bản thấp hơn.

Kích thước của New MG5 vượt trội khi so với hầu hết xe sedan hạng B (Ảnh: ĐL MG).

Mức chênh lệch 100 triệu đồng giữa phiên bản CVT Delux và bản "base" thể hiện rõ ở nội thất. Dễ nhận ra là toàn bộ vị trí ngồi nay được bọc da có lỗ thông hơi. Màn hình trung tâm dạng cảm ứng được mở rộng từ 8 inch lên 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hệ thống âm thanh 6 loa.

Nhà sản xuất còn bổ sung màn hình màu 3,5 inch hiển thị thông tin vận hành, chìa khóa thông minh đi kèm nút bấm khởi động, cửa sổ lên/xuống một chạm phía người lái và cổng sạc USB Type-A ở hàng ghế sau.

Nội thất của phiên bản CVT Delux lịch sự và nhiều tiện nghi so với các mẫu xe cùng tầm tiền của các đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc (Ảnh: ĐL MG).

Tuy nhiên, điểm nhấn của New MG5 lại nằm ở loạt tiện nghi hiếm thấy trên cả những mẫu ô tô đắt tiền hơn gồm phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, cửa sổ trời và hàng ghế trước chỉnh điện (6 hướng ở ghế lái, 4 hướng ở ghế hành khách) có hệ thống sưởi ấm.

Ghế hành khách chỉnh điện là điểm ít xuất hiện trong phân khúc sedan hạng B và C phổ thông tại Việt Nam (Ảnh: ĐL MG).

Hàng ghế sau rộng rãi nhưng vẫn thiếu bệ tỳ tay trung tâm và cửa gió điều hòa - trang bị được nhiều khách Việt quan tâm (Ảnh: ĐL MG).

Khả năng bảo vệ người ngồi trong xe được cải thiện đáng kể nhờ có sự xuất hiện của nhiều tính năng quan trọng: 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh, kiểm soát hành trình, cảm biến áp suất lốp và camera 360 độ. Hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD, kiểm soát phanh khi vào cua và cảm biến lùi đều được giữ lại.

Bên dưới nắp ca-pô của New MG5 CVT Delux là động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150Nm, kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình hệ động lực này tương đương Accent, Vios và City.

Xe nhiều công nghệ nhưng vẫn bị "lãng quên"

Sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn so với các mẫu xe cùng tầm giá nhưng New MG5 CVT Delux gần như rơi vào quên lãng tại thị trường ô tô Việt Nam, theo nhận định của các chuyên gia. Tình trạng này bắt nguồn từ một số nguyên nhân.

Đầu tiên, dù New MG5 được giới thiệu vào tháng 9/2023 nhưng những chiếc xe đầu tiên thuộc phiên bản CVT Delux mới đến tay khách hàng đặt trước vào đầu quý II năm nay. Sự chậm trễ gần nửa năm khiến những khách hàng tiềm năng mất kiên nhẫn, đồng thời khiến sức hút của mẫu sedan hạng C này phai nhạt ít nhiều.

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, SAIC Motor Việt Nam (SMV) - đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam - hạn chế số lượng xe được nhập về và chỉ cấp quyền phân phối phiên bản "full option" cho số ít đại lý. Xuất hiện nhạt nhòa sau buổi công bố, phiên bản này cũng hiếm được truyền thông.

Đương nhiên, rào cản lớn, có thể nói là lớn nhất, đối với người mua xe là thương hiệu chưa có độ nhận diện tốt như các hãng sản phẩm của Hàn Quốc, Nhật Bản. Nguồn gốc Trung Quốc để lại những định kiến, hoài nghi về chất lượng, khiến khách hàng đặt nhiều câu hỏi về độ giữ giá, tính thanh khoản, dịch vụ sau bán hàng…

Nhìn chung, phiên bản CVT Delux là một lựa chọn không tồi dành cho những người sẵn sàng vượt qua những e ngại về thương hiệu để "đập hộp" xe hạng C có thiết kế phù hợp với đại chúng và trang thiết bị tiện nghi, an toàn đầy đủ với ngân sách vừa phải.

Ở một diễn biến khác, phiên bản số sàn của New MG5 với giá lăn bánh thực tế thường xuyên nằm dưới mức niêm yết 399 triệu đồng hiện là sản phẩm bán chạy nhất của MG tại thị trường nước ta, đóng góp vào thành tích 6.037 xe được bán ra trong nửa đầu năm 2024.