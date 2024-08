New MG5 - lựa chọn tối ưu cho tài xế xe công nghệ

Phân khúc xe giá rẻ luôn được người dùng quan tâm, nhất là các khách hàng cần mua ô tô để chạy dịch vụ. Đó cũng là lý do MG Việt Nam giới thiệu New MG5 MT - dòng sedan hạng C nhưng nhắm trực tiếp tới khách hàng chạy dịch vụ, thỏa mãn các yếu tố giá rẻ, tiết kiệm và bền bỉ.

Sản phẩm này còn có điểm cộng lớn là không gian rộng rãi và một số trang bị nội thất mà những mẫu xe ngang giá không có.

Mẫu xe New MG5 MT.

Giá bán ngang xe hạng A, nhiều chương trình khuyến mại

Với khoảng 400 triệu đồng, để mua ô tô mới, khách Việt thường chỉ có thể tiếp cận được xe hạng A. Trong trường hợp mua cũ, các mẫu sedan hạng B có nhiều lựa chọn, nhưng đánh đổi bằng tuổi đời không nhỏ.

New MG5 có giá niêm yết là 399 triệu đồng ở bản MT (số sàn), nhưng thường xuyên được áp dụng chương trình khuyến mại. Thời gian gần đây, giá lăn bánh thực tế của New MG5 tại đại lý chỉ dao động trong khoảng 385 - 399 triệu đồng.

New MG5 MT dài 4.601 mm, rộng 1.818 mm và cao 1.489 mm.

Đây là mức giá phù hợp với những bác tài dịch vụ ưu tiên chi phí đầu tư thấp, tăng khả năng thu hồi vốn nhanh hoặc trả lãi ngân hàng thấp. Riêng với những người dùng cá nhân có tài chính không dư dả, New MG5 MT là lựa chọn phù hợp để phục vụ gia đình, nâng cao giá trị cuộc sống.

Nội thất rộng rãi, trang bị tốt hơn các mẫu xe cùng tầm tiền

Giá rẻ nhưng trang bị của New MG5 khá chỉn chu. Đèn trước của xe là loại halogen dạng thấu kính, có cường độ sáng ổn kể cả trong đô thị hay đường trường.

Nội thất của New MG5 có những trang bị cơ bản như ghế nỉ chỉnh cơ, nhiều chi tiết ốp nhựa. Thế nhưng, vô-lăng vẫn được bọc da và đục lỗ và tích hợp các phím điều chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay.

Điểm cộng tiếp theo của New MG5 MT là màn hình giải trí 8 inch. Các mẫu xe hạng A cùng mức giá chỉ có đài radio và kết nối Bluetooth, người dùng thường phải "độ" thêm màn hình, giá 5 - 20 triệu đồng tùy loại.

Màn hình giải trí sẵn có, người dùng không cần phải "độ".

Nhờ chiều dài cơ sở đạt 2.680 mm, xe có không gian rộng rãi, với khoảng trần và khoảng để chân thoải mái. Hàng ghế sau có độ ngả sâu, tích hợp 3 tựa đầu và không có bệ tì tay trung tâm. Điều này có lợi khi chở 3 người lớn ở hàng ghế sau, trường hợp hay gặp khi chạy dịch vụ.

Không gian rộng rãi ở hàng ghế thứ 2.

Tiết kiệm chi phí sử dụng, vẫn có thể sử dụng làm xe gia đình

New MG5 MT sở hữu động cơ xăng, dung tích 1.5L, 113 mã lực và 150 Nm. Theo công bố của hãng, mẫu sedan hạng C này tiêu thụ 6,1 lít/100 km đường hỗn hợp.

Mức tiêu hao này nhỉnh hơn một chút so với các mẫu xe hạng A, nhưng khá tối ưu do New MG5 sở hữu kích thước và trọng lượng lớn hơn. Kết quả trên được thử nghiệm trong điều kiện lý tưởng nhưng với hộp số sàn 5 cấp, người dùng vẫn có thể đạt con số đó nếu kiểm soát tua máy tốt, thông qua chân ga và chân côn.

New MG5 MT thỏa mãn một trong những tiêu chí hàng đầu của mẫu xe chạy dịch vụ là tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao hợp lý sẽ giúp bác tài tối ưu chi phí và lợi nhuận, tăng khả năng thu hồi vốn, nhanh chóng sinh lời.

Thiết kế của New MG5 nằm ở mức ổn, trung tính, ít sử dụng những đường nét mềm mại. Ngoài ra, dù sở hữu cụm đèn trước dạng halogen, xe vẫn có dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu LED.

Hàng ghế đầu của xe có đệm dày và phần cánh ôm lưng, hạn chế sự mệt mỏi khi cầm lái lâu.

New MG5 MT xứng đáng là lựa chọn đáp ứng tốt đa dạng nhu cầu, dù là gia đình, cá nhân hay là một phương tiện kiếm tiền, khi đem đến những giá trị thực dụng và kinh tế cho khách hàng.