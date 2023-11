Anh Cường, một người kinh doanh dịch vụ vận tải bằng VinFast VF 5 Plus, mới đây đã chia sẻ câu chuyện về chiếc xe này. Anh cho biết trung bình mỗi tháng chạy 9.000km, chi phí sạc ngoài trạm công cộng hết 3,6 triệu đồng, cộng thêm 1,6 triệu đồng tiền thuê pin, tổng cộng hết 5,2 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nằm ở phân khúc A-SUV, có giá không kèm pin là 458 triệu đồng và 538 triệu đồng nếu kèm pin (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo chủ xe này, so với các mẫu xe xăng cùng cỡ, việc sử dụng chiếc ô tô điện hạng A của VinFast để chạy dịch vụ giúp anh tiết kiệm tới 10 triệu đồng mỗi tháng. Thông tin này thu hút sự chú ý của cộng đồng, trong đó có cả những hoài nghi về con số chênh lệch trên.

Con số 10 triệu đồng liệu có hợp lý?

Pin của VF 5 Plus có dung lượng 37,23kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 300km. Với tổng quãng đường 9.000km, chủ xe trên sẽ phải nạp tổng cộng: (9.000 : 300) x 37,23 = 1.116,9 (kWh).

VinFast đang áp dụng đơn giá cho mỗi lần sạc tại trạm công cộng là 3.210,9 đồng/kWh. Khi nhân với số điện trên, tổng số tiền người dùng VF 5 Plus cần trả là 3.586.243 đồng. Con số tính theo lý thuyết cũng sát với con số được chủ xe này đưa ra.

VinFast VF 5 Plus có không gian nội thất rộng rãi hơn một chút so với các mẫu xe xăng hạng A nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.513mm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

So sánh với một mẫu xe xăng cùng cỡ, như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Mẫu hatchback hạng A của thương hiệu Hàn Quốc có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 5,8 lít cho 100km đường hỗn hợp, theo công bố của nhà sản xuất.

Với quãng đường 9.000km, Kia Morning sẽ tiêu tốn tổng cộng 522 lít. Giá xăng RON 92 (E5) cập nhật ngày 2/11 là 22.610 đồng/lít, tổng số tiền cần trả là: 11,8 triệu đồng.

Trong trường hợp chỉ sử dụng Kia Morning trong đô thị, mức tiêu hao nhiên liệu có thể lên tới khoảng 8 lít/100km (Ảnh: Kia Hải Phòng).

Trường hợp xe chạy nhiều trong đô thị, đi những "cuốc" ngắn thì mức tiêu hao nhiên liệu có thể cao hơn. Theo công bố thì Kia Morning tiêu tốn 7,9 lít xăng cho 100km trong điều kiện đường đô thị. Nếu tính dựa trên con số này thì tiền xăng để chạy 9.000km hết hơn 16 triệu đồng.

Như vậy, chia sẻ của tài xế trên về chi phí vận hành của VinFast VF 5 Plus rẻ hơn 10 triệu đồng so với xe xăng cùng cỡ là có cơ sở. Con số chính xác sẽ phụ thuộc vào điều kiện sử dụng xe thực tế nhưng các phép tính trên cho thấy xe điện đang tỏ ra lợi thế về chi phí vận hành so với xe xăng.

Lợi thế chi phí của xe điện chỉ rõ rệt khi chạy nhiều

Câu chuyện trên tính với xe kinh doanh dịch vụ vận tải, mỗi tháng di chuyển tới 9.000km. Còn khi sử dụng với mục đích cá nhân, thông thường người dùng đi khoảng 1.000km mỗi tháng.

Với VinFast VF 5 Plus, chi phí sạc pin tại trạm công cộng cho 1.000km sẽ vào khoảng 400.000 đồng. Chi phí thuê pin của xe cố định hàng tháng là 1,6 triệu đồng, người dùng sẽ mất tổng cộng 2 triệu đồng/tháng cho việc vận hành.

Trong khi đó với Kia Morning, kể cả khi người dùng chỉ di chuyển trong đô thị với mức tiêu hao là 8 lít/100km, tổng chi phí nạp nhiên liệu sẽ chỉ vào khoảng 1,9 triệu đồng, thấp hơn một chút so với VF 5 Plus khi tính cả tiền thuê pin và sạc pin.

Một phương án khác là chủ xe VinFast nếu đi ít thì có thể cân nhắc mua đứt pin. Khi đó chi phí ban đầu phải bỏ ra để sở hữu phương tiện sẽ đắt hơn (với VF 5 Plus là 80 triệu đồng), nhưng không mất tiền thuê bao tháng.

Nếu đi ít, chi phí vận hành của xe điện VinFast sẽ chỉ rẻ hơn hẳn xe xăng cùng cỡ khi người dùng mua kèm pin (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trạm sạc, thời gian sạc pin là điều phải lưu ý

Xe điện có tiềm năng tiết kiệm hơn xe xăng cùng cỡ xét theo chi phí sử dụng, nhưng cũng đi kèm một số bất cập, chủ yếu về vấn đề sạc điện. Nếu sạc tại nhà, VinFast VF 5 Plus sẽ mất khoảng 10 tiếng để sạc đầy pin với bộ sạc 3,5kW được bán kèm theo xe.

Tuy nhiên không phải người dùng nào cũng có không gian đỗ xe tại nhà, do đó việc sử dụng xe điện vẫn phụ thuộc nhiều vào hệ thống trạm sạc công cộng. Nếu sạc tại trạm công suất cao, VF 5 Plus sẽ cần khoảng 1 tiếng để đầy pin, trong khi thời gian đổ xăng thường chỉ mất vài phút.

VinFast đang là thương hiệu xe điện duy nhất sở hữu hệ thống trạm sạc gần như phủ khắp Việt Nam (Ảnh: VF).

Nhìn chung, việc sử dụng xe điện sẽ là một bài toán đánh đổi với người dùng. Nếu cần sự thuận tiện và điều kiện trạm sạc không cho phép, xe xăng là lựa chọn hợp lý. Còn khi hướng tới sự tiết kiệm trong chi phí vận hành, có thể chủ động hoặc khắc phục được vấn đề sạc pin thì xe điện đáng để cân nhắc.