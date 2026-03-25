Mazda CX-6e ra mắt thị trường Đông Nam Á, chỉ có bản thuần điện

Mazda CX-6e là sản phẩm liên doanh thứ hai giữa Mazda và đối tác Trung Quốc Changan, sau mẫu EZ-6/6e (Ảnh: Paultan).

Sau màn ra mắt toàn cầu vào tháng 1 năm nay, Mazda CX-6e đã xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS 2026) đang diễn ra ở Thái Lan.

CX-6e là tên gọi dành cho thị trường xuất khẩu của mẫu EZ-60 đã được giới thiệu trước đó tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025.

Mazda CX-6e được phát triển dựa trên mẫu Deepal S07 của Changan. So với S07, CX-6e có kích thước lớn hơn một chút, với số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.850 x 1.935 x 1.620mm, chiều dài cơ sở 2.902mm.

Mazda CX-6e có cùng kích cỡ với Tesla Model Y (Ảnh: Paultan).

Không giống như mẫu EZ-60 ở Trung Quốc, CX-6e dành cho thị trường quốc tế không có bản chạy điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), mà chỉ được phân phối với cấu hình thuần điện.

Hệ thống truyền động duy nhất được công bố bao gồm một động cơ điện phía sau, có công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn 290Nm. Bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 78kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 484km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WLTP.

Về hiệu suất, xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 185km/h.

CX-6e hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 195kW, giúp sạc pin từ 10% lên 80% trong 24 phút. Khi sử dụng nguồn AC (sạc chậm) công suất tối đa 11kW, thời gian sạc đầy mất khoảng 8,5 giờ.

Phần nóc có màu đen bóng giúp tăng vẻ thể thao cho xe (Ảnh: Paultan).

Về ngoại hình, CX-6e khác biệt so với mẫu xe gốc do sử dụng ngôn ngữ thiết kế của Mazda, đáng chú ý nhất là dải đèn viền lưới tản nhiệt kín phía trước nối liền với đèn định vị ban ngày thiết kế mảnh.

Mặc dù phần đầu xe được thiết kế lại nhiều, cách bố trí đèn pha thấp vẫn tương tự như S07.

Các chi tiết khác biệt so với "người anh em" Deepal S07 gồm: cụm đèn pha mới, ốp vòm bánh xe sơn bóng và cột C được sơn lại, tạo hiệu ứng mui nổi.

Trong xe không có nhiều nút bấm vật lý (Ảnh: Paultan).

Bên trong khoang lái, điểm nhấn chính là màn hình cảm ứng thông tin - giải trí 26 inch trải dài từ khu vực trung tâm sang phía hành khách phía trước. Màn hình này tích hợp hầu hết các chức năng của xe như hệ thống điều hòa, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng tính năng điều khiển bằng giọng nói.

Hệ thống âm thanh trên xe gồm 23 loa, công suất 1.280W, tích hợp loa trong tựa đầu của cả ghế lái và ghế phụ phía trước. Mỗi loa tựa đầu có thể kết nối với thiết bị Bluetooth riêng, cho phép hai người ngồi phía trước nghe nhạc hoặc gọi điện độc lập mà không ảnh hưởng đến người khác.