Mazda CX-30 có thể kéo dài vòng đời tới 2031

Những ai quan tâm tới mẫu Mazda CX-30 và đang trông đợi thế hệ mới có lẽ sẽ phải kiên nhẫn thêm khá lâu. CEO của Mazda, ông Masahiro Moro, tiết lộ rằng thế hệ kế tiếp của mẫu crossover ăn khách này sẽ không ra mắt trước năm tài chính 2030, kết thúc vào tháng 3/2031.

Điều đó đồng nghĩa với việc CX-30 hiện hành sẽ có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ trước khi được thay đổi toàn diện.

CX-30 là mẫu SUV/crossover bán chạy thứ hai của Mazda (Ảnh: Mazda).

CX-30 ra mắt vào năm 2019, lấp khoảng trống giữa CX-3 và CX-5 trong danh mục sản phẩm của Mazda. Kể từ đó đến nay, mẫu xe đã qua một số lần nâng cấp và cải tiến, nhưng không có thay đổi đáng kể nào về thiết kế ngoại thất hoặc không gian nội thất.

Dù vậy, khách hàng dường như không quá bận tâm. CX-30 vẫn là mẫu xe bán chạy thứ hai của Mazda, chỉ sau CX-5, với doanh số toàn cầu đạt 208.869 chiếc trong năm 2025.

Thông tin về CX-30 thế hệ thứ hai được ông Moro tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tờ Chugoku Shimbun của Nhật Bản. Bên cạnh thời điểm ra mắt dự kiến, lãnh đạo Mazda cho biết hãng sẽ áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí mạnh mẽ trong quá trình phát triển mẫu crossover này, lấy CX-5 thế hệ mới làm hình mẫu.

Ví dụ, CX-5 thế hệ mới nhất đã giảm được 10% khối lượng thép sử dụng cho thân xe, dù chiều dài tăng thêm 115mm so với thế hệ tiền nhiệm. CEO Mazda không tiết lộ chi tiết về nền tảng của CX-30 thế hệ tiếp theo, nhưng nhiều khả năng mẫu xe này vẫn sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước và có thể dùng chung nền tảng dẫn động cầu trước (FWD) với Mazda3 thế hệ mới.

Xét theo thời điểm ra mắt dự kiến, mẫu crossover cỡ nhỏ này có thể được trang bị động cơ xăng SkyActiv-Z sắp ra mắt, cùng hệ thống hybrid tự sạc do Mazda tự phát triển. Hệ truyền động hybrid này dự kiến lần đầu xuất hiện trên CX-5 vào năm 2027.

Ông Moro giải thích rằng những thay đổi này là cần thiết trong bối cảnh Mazda đang đối mặt với nhiều khó khăn trên phạm vi toàn cầu, bao gồm sự bất ổn kinh tế tại các thị trường chủ chốt, chi phí nguyên vật liệu gia tăng và mức thuế nhập khẩu của Mỹ đối với ô tô sản xuất tại Nhật Bản tăng mạnh từ 2,5% lên 15%.

Theo kế hoạch tài chính, Mazda đặt mục tiêu cắt giảm 200 tỷ yen (khoảng 1,3 tỷ USD) chi phí mang tính cơ cấu trong giai đoạn từ năm tài chính 2025 đến năm tài chính 2027.

Dù CX-30 thế hệ mới vẫn còn nhiều năm nữa mới xuất hiện, Mazda đã chính thức xác nhận CX-3, mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ hơn, sẽ bước sang thế hệ mới vào năm 2027 và được sản xuất tại Thái Lan.