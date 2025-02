Tình huống diễn ra vào ngày 19/2 tại Km96+900 trên cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, thuộc địa phận xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Mất lái ở khúc cua, ô tô lao thẳng vào xe đối diện (Video: OFFB).

Va chạm khiến cả hai xe hư hỏng nặng toàn bộ phần đầu, 3 người trên chiếc ô tô con màu bạc bị thương, cũng là xe có camera hành trình ghi lại sự việc, trong đó có một người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Va chạm làm gãy bánh bên trái của xe có camera hành trình ghi lại sự việc (Ảnh: OFFB).

Toàn bộ phần đầu xe có camera hành trình vỡ nát (Ảnh: OFFB).

Chiếc xe bị mất lái đã nằm xoay ngang đường sau khi đâm vào xe có camera hành trình (Ảnh: OFFB).

Sự việc trên một lần nữa cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn khi lái xe trên đường núi, đặc biệt là trong điều kiện trời mưa, hoặc nhiều sương mù, đường trơn.

Để tránh nguy cơ bị mất lái như chiếc xe con màu trắng trong clip, các tài xế trước tiên cần chú ý bảo dưỡng xe, kiểm soát chất lượng của hệ thống phanh và lốp, kiểm tra cần gạt nước, cảm biến, áp suất lốp, nước làm mát, hệ thống chiếu sáng trên xe…

Khi lái xe trên đường, tài xế cần kiểm soát tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn, chỉ vượt khi có đủ khoảng trống và tầm quan sát cần thiết. Ngay cả khi thấy đường vắng cũng không nên chạy quá tốc độ cho phép, bởi nếu gặp tình huống bất ngờ sẽ không kịp xử lý.

Bên cạnh đó, đặc điểm của đường đèo là nhiều khúc cua, thậm chí cua gắt, và phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đây, vì xe có xu hướng lấn đường, vượt ẩu và chạy quá nhanh khi vào cua.

Khi xuống dốc, nếu không có kinh nghiệm, tài xế sẽ có xu hướng giữ phanh liên tục mà không biết rằng làm như vậy khiến phanh chịu áp lực rất lớn, dễ bị nóng, gây mòn má phanh, cháy phanh, mất phanh.

Khi xuống dốc, đổ đèo mà xe trôi nhanh ngoài ý muốn thì tài xế cần về số thấp hơn. Tuy nhiên, nếu chạy ở số quá thấp thì khi xuống dốc xe sẽ bị gằn, vòng tua máy lên cao, rất hại xe và khó điều khiển, lúc này nên chọn cấp số cao hơn.

Khi kiểm soát tốc độ bằng số, xe sẽ xuống dốc ổn định, khiến cho việc đổ đèo "nhàn" và an toàn hơn. Trên xe số tự động, ngoài số D, còn có các vị trí đã được đánh số 3-2-1 hay L, S, M dùng để phanh động cơ khi lái xe xuống dốc.

Khi xuống dốc mà gặp mặt đường trơn trượt, tài xế nên nhấp nhả phanh từ từ, thay vì đạp lút phanh, dễ dẫn tới hiện tượng bó phanh, mất lái, xe bị văng mạnh sang một bên.

Một điểm cần lưu ý nữa mà nhiều người đi ô tô thường chủ quan bỏ qua, đó là việc cài dây an toàn. Không riêng tài xế, mà tất cả người ngồi trên xe cần cài dây an toàn, để giảm nguy cơ chấn thương khi không may xảy ra va chạm.