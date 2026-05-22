Lynk & Co 900 và kỳ vọng dẫn đầu phân khúc SUV cao cấp cỡ lớn

Trong nhiều năm, nhóm người dùng cao cấp tại Việt Nam thường có hai lựa chọn, SUV cỡ lớn phục vụ trải nghiệm lái, hoặc MPV cao cấp để tối ưu không gian và tiện nghi cho người ngồi sau.

SUV cỡ lớn thường tối ưu trải nghiệm vận hành nhờ gầm cao, khả năng di chuyển đa địa hình, nhưng giới hạn phần nào không gian phục vụ gia đình ở hàng ghế phía sau. MPV cao cấp phục vụ chủ nhân ở hàng ghế sau, nhưng gầm thấp, giới hạn không gian di chuyển và trải nghiệm ở vị trí cầm lái.

Với Lynk & Co 900, hãng xe muốn dung hòa hai yếu tố trên, mang đến trải nghiệm lái đặc trưng SUV, đi kèm không gian thụ hưởng phía sau cho VIP hoặc cả gia đình.

Chất SUV đến từ khả năng vận hành

Mẫu SUV đầu bảng được Lynk & Co phát triển trên nền tảng khung gầm SPA Evo - kiến trúc dành riêng cho các dòng hybrid cỡ lớn trên 5m, bước tối ưu từ nền tảng SPA của Volvo.

Để phục vụ trải nghiệm lái và vận hành đa địa hình, Lynk & Co 900 trang bị hệ truyền động EM-P Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.0TD VEP4 và hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước, cầu sau. Cấu hình này cho ra tổng công suất 708 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 1.038 Nm.

Kết hợp cùng bộ pin NMC dung lượng 52,38 kWh cao cấp từ CATL, Lynk & Co 900 cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,9 giây. Ngoài ra tầm di chuyển tối đa khi đầy xăng và sạc đầy pin cũng đạt khoảng 1.000km, theo chuẩn NEDC.

Lynk & Co 900 hỗ trợ trải nghiệm đa địa hình (Ảnh: Lynk & Co).

Để hỗ trợ trải nghiệm đa địa hình, Lynk & Co 900 sở hữu khoảng sáng gầm 194mm. Hệ thống treo trước dạng tay đòn kép và treo sau liên kết 5 điểm, kết hợp cùng khả năng tự động điều chỉnh độ cao theo tốc độ của hệ thống treo khí nén hai buồng cũng đem lại cho mẫu SUV full-size này khả năng vận hành êm ái vượt trội.

Không gian phục vụ VIP và trải nghiệm gia đình

Điểm khác biệt của Lynk & Co 900 nằm ở cách hãng cung cấp trải nghiệm bên trong khoang cabin.

Không gian nội thất (Ảnh: Lynk & Co).

Với trục cơ sở 3.160mm, kích thước tổng thể dài, rộng và cao lần lượt 5.240 x 1.999 x 1.810 (mm), Lynk & Co 900 là một trong những mẫu SUV lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Với nền tảng khung gầm SPA Evo, hãng tối ưu độ phẳng của sàn và thiết kế các thanh trượt linh động cho ghế, không gian nội thất Lynk & Co 900 được ví như salon di động trên bốn bánh. Không gian tính từ trần đến sàn mẫu xe Lynk & Co đạt gần 1.300mm. Khoảng cách trượt tối đa của hàng ghế thứ hai lên đến 550mm, cho phép người dùng tùy chỉnh hàng chục chế độ tùy biến khác nhau: xoay 90 độ đối diện cửa ra vào, tạo thành hai hàng ghế đối diện, biến không gian nội thất thành phòng họp nhỏ…

Tỷ lệ không gian nội thất đủ thoải mái cho cả ba hàng ghế (Ảnh: Lynk & Co).

Hãng công bố tỷ lệ không gian nội thất dành cho hành khách trên mẫu SUV này đạt hơn 88%, đủ thoải mái cho cả ba hàng ghế. Mỗi người ngồi trên xe có không gian đến 1,2m, đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh kéo dài tới hàng ghế ba. Ghế phụ phía trước khoang lái hoặc hàng ghế thứ hai cũng có thể gập phẳng để biến thành giường thư giãn cho các hành trình dài ngày.

Ở hàng ghế thứ hai, phong cách thương gia được định hình rõ bằng thiết kế tách biệt (cấu hình ghế ngồi 2+2+2). Những trang bị như massage, thông hơi, làm mát, bệ đỡ chân, tỳ tay, bàn làm việc... là các trang bị tiêu chuẩn của Lynk & Co 900 cho vị trí ghế "ông chủ". Xe còn trang bị rèm che nắng, hệ thống điều hòa tự động kèm chức năng lọc không khí, phân tán nước hoa thông minh…

Lynk & Co 900 có cửa hậu điện chia đôi kiểu “Boundless Split Tailgate” (Thiết kế cửa hậu tách đôi mở rộng không gian), thiết kế thường thấy ở các dòng SUV siêu sang, cũng được hãng trang bị như một phần của triết lý đa trải nghiệm.

Thiết kế đa trải nghiệm (Ảnh: Lynk & Co).

Nhờ cách thiết lập sản phẩm thú vị trên, Lynk & Co 900 không hoàn toàn là SUV cao cấp kiểu châu Âu truyền thống, cũng không thuộc nhóm MPV gia đình thuần túy, mà kết hợp cả hai phong cách nhằm mang đến một trải nghiệm cấp tiến dành cho người dùng hiện đại.

Khi ra mắt ở thị trường Trung Quốc, Lynk & Co 900 vào top dẫn đầu doanh số ở phân khúc SUV hybrid cỡ lớn, đồng thời khoảng 30% khách hàng của hãng xe này đã chuyển sang từ các thương hiệu xe sang Đức.

Hiện, Lynk & Co 900 được hãng trưng bày tại một số showroom trong nước. Mẫu SUV đầu bảng của Lynk & Co dự kiến ra mắt khách Việt trong quý II năm nay với mức giá khoảng hơn 3 tỷ đồng.