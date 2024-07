Lợi nhuận nửa đầu năm 2024 của Tan Chong Quốc tế giảm gần 90% vì Subaru

Subaru Forester không bán quá chạy do thiết kế nội/ngoại thất không "hợp gu" số đông khách Việt. Dẫu vậy, đây vẫn là mẫu xe chủ lực của hãng xe Nhật Bản tại nước ta do giá bán đang ở mức dễ tiếp cận nhất (Ảnh: Gia An).