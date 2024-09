Loạt hành động hỗ trợ người dân đi qua bão lũ tại miền Bắc của các nhãn xe

Theo báo cáo từ các địa phương tính đến 17h ngày 18/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão đã khiến tổng cộng 333 người chết và mất tích, 1.932 người bị thương, trên dưới 235.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Tổng số tiền thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước ước tính lên đến 60.700 tỷ đồng.

Không gì có thể bù đắp được những mất mát, thiệt hại của người dân, của đất nước (Ảnh: Ngọc Tân).

Với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia những khó khăn và mất mát của người dân cùng Chính phủ, chính quyền địa phương và toàn xã hội, nhiều thương hiệu ô tô, xe máy và đơn vị cung cấp giải pháp di chuyển đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch đồng hành thiết thực, làm tròn trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Đáng chú ý là Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái (trong đó có VinFast, VinBus và Xanh SM) công bố tài trợ 250 tỷ đồng cho đồng bào đang chịu thiệt hại do siêu bão Yagi và mưa lũ kéo dài. Số tiền được huy động từ kinh phí từ tập đoàn cùng các công ty thành viên và đóng góp tự nguyện của hơn 130.000 cán bộ công nhân viên (CBCNV) trên toàn hệ thống.

Ngay sau khi phát động, Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn đã khẩn trương đến từng địa phương để phối hợp triển khai phương án hỗ trợ người dân, ưu tiên các gia đình có nhà bị sập, hỏng hoàn toàn hoặc có thành viên thiệt mạng (đặc biệt là lao động trụ cột).

Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tham gia hỗ trợ xây dựng "Điểm trường mơ ước" tại thôn Abaanh 1, xã Tr'hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: VG).

Quỹ dự kiến dựng lại khoảng 2.000 ngôi nhà; hỗ trợ các gia đình có người tử vong từ 150-300 triệu đồng; hỗ trợ các hộ dân có người bị thương hoặc bị thiệt hại nặng nề về hoa màu, gia súc; góp phần tái thiết các công trình, hạ tầng phục vụ dân sinh. Bốn tỷ đồng khác sẽ được cung cấp cho mục đích mua sắm hóa chất sát trùng, chế phẩm sinh học và bổ sung sức đề kháng cho vật nuôi tại 20 tỉnh thành bị thiệt hại do mưa lũ.

Không chỉ đồng hành cùng Vingroup, thương hiệu dịch vụ đặt xe thuần điện Xanh SM cũng chủ động trích 1.000 đồng từ mỗi chuyến đi của khách hàng vào Quỹ Thiện Tâm từ nay đến hết 10/10/2024, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng góp thêm vào quỹ ngay trên ứng dụng di động.

Vingroup nói chung và Xanh SM nói riêng kêu gọi toàn thể nhân sự dành các ngày nghỉ góp sức dọn dẹp và khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra cùng bà con.

Trong hai ngày 11 và 12/9, lần lượt Yamaha Motor Việt Nam và Yadea Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào đang hứng chịu tác động từ bão lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, tập thể nhân viên Yadea Việt Nam còn gửi tặng hơn 32 triệu đồng thông qua các cơ quan nhà nước dưới dạng tiền mặt.

Đại diện Yamaha Motor Việt Nam trao 300 triệu đồng cho Quỹ "Cứu trợ" Thành phố Hà Nội (Ảnh: Yamaha Motor Việt Nam).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhận 300 triệu đồng từ toàn thể CBCNV, đại lý và cửa hàng của Yadea trên toàn quốc (Ảnh: Yadea Việt Nam).

Một "ông lớn" khác trong nền công nghiệp ô tô tại Việt Nam là Tập đoàn Thành Công (TC Group) đã phát động chương trình "Quyên góp ủng hộ CBCNV và đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3" để chung tay cùng các CBCNV và người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Chương trình được tiến hành theo ba đợt: hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ bổ sung và đồng hành cùng người dân khắc phục khó khăn sau mưa lũ.

Công ty đang nắm quyền nhập khẩu, lắp ráp và phân phối ô tô của Hyundai và Skoda cho biết lô hàng cứu trợ gồm quần áo, thuốc men, thực phẩm đã đến tay người dân ở huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) và một số khu vực cần thiết.

Loạt nhu yếu phẩm chuẩn bị được Công đoàn TC Group chuyển đến người dân (Ảnh: TC Group).

Song song với hoạt động của công ty, mảng xe thương mại Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) cùng hệ thống đại lý thực hiện chương trình "HTCV đồng hành cùng khách hàng vượt bão lũ - Vì an toàn trên mọi nẻo đường" từ 12/9 đến 30/9/2024. Các đại lý từ Thanh Hóa trở ra sẽ tiến hành sửa chữa lưu động và kiểm tra xe miễn phí cho toàn bộ chủ xe tải, xe khách Hyundai nằm trong các tỉnh thành chịu tác động của thiên tai hoặc từ các vùng đi hỗ trợ cho đồng bào phía Bắc.

TC Motor sẽ chi trả toàn bộ chi phí kiểm tra và sửa chữa phương tiện (Ảnh: HTCV).

Nhà nhập khẩu, phân phối và bảo hành chính hãng thương hiệu Jeep - RAM là Jeep Vietnam Automobiles thậm chí tận dụng nguồn lực sẵn có là xe lái thử tại đại lý ở TPHCM làm phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho đồng bào miền Bắc.

Một chiếc Jeep Gladiator làm nhiệm vụ ở miền Bắc (Ảnh: JVA).

Hàng hóa hỗ trợ đến tay bà con tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Ảnh: JVA).

Bộ đôi hãng xe đến từ Nhật Bản là Honda và Toyota cũng nhanh chóng vào cuộc khi phối hợp cùng các đại lý triển khai chương trình thay dầu xe miễn phí.

Cụ thể, cho đến ngày 11/10/2024, khách hàng sở hữu ô tô và xe máy Honda bị ảnh hưởng do ngập lụt sẽ được miễn phí thay dầu động cơ và dầu hộp số, kiểm tra và vệ sinh thân vỏ tại các Nhà phân phối ô tô của Honda và Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD). Chương trình áp dụng tại 13 tỉnh thành: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thái Bình, Sơn La, Phú Thọ, Nam Định, Lào Cai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Yên Bái.

Người sử dụng xe máy và ô tô Honda bị ảnh hưởng bởi lũ lụt không phải trả một đồng nào cho việc thay dầu và rửa xe (Ảnh: HVN).

Đối với các chủ xe Toyota và Lexus, kiểm tra xe và thay dầu sẽ là hạng mục miễn phí nhờ vào chương trình "Thay dầu máy miễn phí cho khách hàng có xe Toyota và Lexus chịu ảnh hưởng bởi bão lũ" do TMV triển khai đến hết tháng 9 năm nay. Các đại lý và xưởng dịch vụ sẽ mở cửa đón tiếp khách hàng bổ sung vào ngày Chủ nhật từ 8h-12h. Bên cạnh đó, nhà máy TMV tại Vĩnh Phúc hỗ trợ chi phí di chuyển bằng taxi hằng ngày từ nhà đến địa điểm xe đưa đón của công ty đối với các lao động ở tỉnh Phú Thọ do tuyến đường đi làm phải băng qua cầu Phong Châu (đã sập do bão số 3).

TMV thực hiện các chính sách quan tâm cho cả khách hàng lẫn người lao động của công ty (Ảnh: TMV).

Hồi 10/9, MG khởi động chương trình dịch vụ đặc biệt hỗ trợ khách hàng thông qua hệ thống đại lý từ Thanh Hóa trở ra.

Theo đó, các chủ xe sẽ được hưởng chính sách cứu hộ xe miễn phí về đại lý gần nhất qua tổng đài chăm sóc khách hàng 1800.33.66 (đối với khách hàng không có quyền lợi cứu hộ từ các công ty bảo hiểm); miễn phí kiểm tra xe và thay dầu máy, lọc dầu động cơ đối với toàn bộ xe ngập nước và có dấu hiệu lọt nước vào động cơ. Khách hàng nằm ngoài phạm vi đối tượng của chương trình kể trên sẽ được tặng phiếu thay dầu miễn phí trong lần tiếp theo.

Với những xe hư hỏng nặng hơn, hãng sẽ hỗ trợ 500.000 đồng phí miễn thường nếu có chứng từ hợp lệ từ công ty bảo hiểm kèm theo lệnh sửa chữa tại đại lý ủy quyền; giảm 20% giá các loại phụ tùng thuộc phạm vi tai nạn (thân vỏ và kính), phụ tùng đại tu động cơ và các hộp điều khiển điện tử hư hỏng do bị ngập nước căn cứ theo lệnh sửa chữa của đại lý.

MG cung cấp nhiều chính sách hỗ trợ tương ứng với nhiều nhóm đối tượng (Ảnh: MG).

Volkswagen tung ra chính sách hỗ trợ toàn bộ chi phí cứu hộ xe về đại lý gần nhất đối với khách hàng không có bảo hiểm cứu hộ kéo xe (không quá 2 triệu đồng); chi trả tối đa 1 triệu đồng chi phí miễn thường đối với khách hàng có bảo hiểm cứu hộ kéo xe; tặng gói dịch vụ thay dầu (OCP) 2 lần cho khách hàng sửa chữa xe có tổng hóa đơn phụ tùng thay thế từ 30 triệu đồng. Chương trình diễn ra đến cuối tháng 9/2024 tại hệ thống đại lý chính hãng ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng.

Ford Việt Nam cùng hai thương hiệu do Thaco phụ trách là Kia và Mazda công bố đường dây nóng hỗ trợ khách hàng và hệ thống đại lý/showroom, xưởng dịch vụ khu vực miền Bắc để người dùng xe dễ dàng nắm bắt thông tin cần thiết.

Hành trình trở về nhịp sống bình thường của đồng bào vùng lũ miền Bắc vẫn còn nhiều việc cần làm ở phía trước, song với sự chung tay đáng quý của các doanh nghiệp cùng Nhà nước và toàn dân, cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân tại các địa phương sẽ phần nào được khôi phục, ổn định trong tương lai gần.

