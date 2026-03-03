VinFast quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược, ra mắt 2 mẫu xe sang

Đây là các mẫu xe thuộc dòng Lạc Hồng - thương hiệu siêu sang của VinFast, bên cạnh hai thương hiệu quen thuộc là VF - xe cá nhân dành cho đại chúng và Green - xe thương mại dịch vụ.

3 thương hiệu ô tô của VinFast hướng tới 3 định vị khác biệt: Lạc Hồng được thiết kế đặc biệt cao cấp để tôn vinh niềm tự hào dân tộc với 3 mẫu xe 900 LX, 900S và 800S; VF là các mẫu xe cá nhân dành cho đại chúng thuộc mọi phân khúc, từ VF 3 đến VF 9 và mẫu xe 7 chỗ VF MPV 7; Green là thương hiệu được phát triển tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với các mẫu xe Limo, Herio, Nerio và Minio Green.

Mẫu Lạc Hồng 800S của VinFast sở hữu diện mạo mạnh mẽ, sang trọng với ngôn ngữ thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa Việt (Ảnh: VinFast).

Lạc Hồng 900S của VinFast mang phong thái bề thế, biểu trưng cho những giá trị kinh điển và đẳng cấp vượt thời gian (Ảnh: VinFast).

Song song với việc quy hoạch bài bản và rõ nét 3 thương hiệu chiến lược, VinFast cũng ra mắt hai mẫu xe siêu sang mới là Lạc Hồng 800S và 900S, bổ sung vào bộ sưu tập xe siêu sang Lạc Hồng, bên cạnh mẫu xe nguyên thủ 900 LX (bao gồm phiên bản chống đạn tối tân hàng đầu thế giới) ra mắt năm 2025.

Tiếp nối triết lý thương hiệu được khơi nguồn cảm hứng từ cội nguồn dân tộc, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, hai sản phẩm mới có thiết kế và chất lượng tiệm cận với các mẫu xe siêu sang toàn cầu.

Lạc Hồng 800S gây ấn tượng với phong thái lịch lãm, đường nét bề thế và những chi tiết mạ vàng tinh xảo (Ảnh: VinFast).

Mặt ca-lăng nan thẳng lấy cảm hứng từ hình ảnh tre Việt, kết hợp logo cánh chim Lạc tạo dấu ấn nhận diện đặc trưng cho 800S (Ảnh: VinFast).

800S thể hiện đẳng cấp siêu sang qua tỷ lệ thân xe cân đối, đường gân sắc sảo và hệ thống treo chủ động toàn phần hiện đại (Ảnh: VinFast).

Cụ thể, Lạc Hồng 800S mang đến phong cách mạnh mẽ, sang trọng và lịch lãm, trong khi Lạc Hồng 900S biểu trưng cho các giá trị kinh điển, vượt thời gian.

Thân xe trường dáng, đường nét chuẩn mực và các chi tiết mạ vàng tinh xảo giúp 900S khẳng định vị thế trong dòng xe Lạc Hồng (Ảnh: VinFast).

Mặt ca-lăng nan thẳng lấy cảm hứng từ tre Việt cùng logo cánh chim Lạc tạo nên dấu ấn nhận diện đặc trưng cho 900S (Ảnh: VinFast).

900S được trang bị hệ thống treo chủ động toàn phần cùng cấu hình ba động cơ công suất tối đa 460kW (Ảnh: VinFast).

Điểm chung là cả hai mẫu xe đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế nhất quán mang đặc trưng thương hiệu, với nhiều chi tiết biểu tượng, kết hợp vật liệu cao cấp và trang bị hiện đại.

Mặt ca-lăng được làm từ những thanh nan thẳng lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt; logo hình cánh chim bay lên tượng trưng cho cánh chim Lạc; các hoa văn trên Trống Đồng; hình ảnh ruộng bậc thang… được tích hợp khéo léo và lặp lại có chủ ý trong từng chi tiết thiết kế nội ngoại thất nhằm tôn vinh tinh hoa văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Không gian nội thất 800S được hoàn thiện từ da Nappa, gỗ quý và các chi tiết mạ vàng, tạo nên trải nghiệm sang trọng hàng đầu (Ảnh: VinFast).

Ghế không trọng lực cùng hệ thống giải trí cao cấp mang đến sự thư giãn tối đa cho hành khách trên mọi hành trình (Ảnh: VinFast).

Khoang cabin của 800S kết hợp công nghệ thông minh và nghệ thuật chế tác tinh xảo, nâng tầm trải nghiệm xe siêu sang (Ảnh: VinFast).

Thương hiệu “Lạc Hồng” được chế tác theo phong cách thư pháp, với đường nét bay bổng trên hợp kim mạ vàng thật, tạo điểm nhấn tinh xảo và sang trọng.

Không gian nội thất của Lạc Hồng 800S và 900S cũng được chăm chút tỉ mỉ từ những vật liệu cao cấp hàng đầu như da Nappa, gỗ quý và nhiều chi tiết mạ vàng đặc sắc.

Về công năng, hai xe đều trang bị hàng loạt công nghệ thông minh và tính năng an toàn hiện đại, cùng các tiện ích chỉ có ở xe sang như ghế không trọng lực; cửa đóng mở tự động; hệ thống giải trí đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới...

Riêng Lạc Hồng 900S ngoài vách kính ngăn riêng tư giữa khoang lái và khoang hành khách còn có trần sao, máy chiếu cỡ lớn để giải trí và bàn làm việc gấp gọn cho người ngồi hàng ghế hai. Tất cả nhằm mang đến cho người dùng không chỉ một chiếc xe để di chuyển mà còn là một sản phẩm công nghệ, giải trí và làm việc để trải nghiệm và hưởng thụ trên mọi hành trình.

900S không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là không gian công nghệ, giải trí và làm việc đẳng cấp dành cho chủ nhân (Ảnh: VinFast).

Hàng ghế hai tích hợp ghế không trọng lực, bàn làm việc gấp gọn và hệ thống giải trí cao cấp, mang đến trải nghiệm như một “phòng khách di động” (Ảnh: VinFast).

Về vận hành, Lạc Hồng 800S và 900S được trang bị hệ thống treo chủ động toàn phần hoàn toàn mới, mang đến sự êm ái và thoải mái tối đa. Xe có thể sử dụng 3 động cơ (1 ở phía trước, 2 ở phía sau) với tổng công suất lên tới 460kW cho hiệu năng vượt trội.

Theo kế hoạch, Lạc Hồng 800S và 900S sẽ chính thức được bán ra thị trường trong năm 2027.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu - chia sẻ: “Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam và khẳng định vị thế tại một số thị trường khu vực, việc hoàn tất quy hoạch 3 dòng thương hiệu sẽ đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của chúng tôi: chuyên nghiệp, bài bản và bứt phá.

Lạc Hồng 800S và 900S chính là minh chứng tiếp theo cho năng lực làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và sản xuất vượt trội của VinFast. Chúng tôi tin rằng những sản phẩm được làm ra từ bàn tay, khối óc và bản lĩnh người Việt không chỉ khiến chúng ta tự hào mà còn là thông điệp đặc biệt, truyền tải tinh hoa văn hóa dân tộc và vị thế công nghệ của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình”.

Tính đến thời điểm hiện tại, VinFast đã phát triển và ra mắt hơn 15 mẫu ô tô điện các loại. Riêng trong năm 2025, VinFast đã đạt doanh số 175.099 xe được bán ra tại Việt Nam, trở thành hãng xe được nhiều người tiêu dùng yêu thích nhất.