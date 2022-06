Kỳ lạ những mẫu xe khi mới thì "ế sưng", cũ lại thành hàng giá cao

Có một số xe ngay từ đầu đã đắt đỏ và được săn đón, rồi 10, 15, 20 năm sau vẫn vậy. Ferrari Enzo, Porsche 918 Spyder và McLaren P1 là những xe như thế. Trong khi đó, một số xe khác ban đầu rất "hot" nhưng giờ đây bị coi như "xe cỏ" vì không ai còn thích nữa hoặc không muốn "rước nợ vào thân". Jaguar XK coupe và R230 Mercedes SL là những ví dụ.

Lại có những mẫu xe lúc mới ra mắt cực kỳ ế ẩm, do quá đắt, do tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn, hoặc do nhà sản xuất "nổ" quá mức về sản phẩm, nhưng giờ đây lại được săn đón, có giá sang tay cao ngất ngưởng. Dưới đây là những xe như thế.

BMW Z8

BMW Z8 có hình thức đẹp mắt, mang nét cổ điển của những chiếc 507 mui trần từ thập niên 50 của hãng xe sang Đức.

Mặc dù có bệ phóng là bộ phim Điệp viên 007 do Pierce Brosnan thủ vai, nhưng mẫu Z8 chưa bao giờ đạt doanh số đạt kỳ vọng của BMW.

Không chỉ có hình thức đẹp, mẫu xe này còn sở hữu tính năng vận hành ấn tượng, nhờ sử dụng động cơ M5 V8 395 mã lực.

Có nhiều đường cong ở ngoại thất, nhưng BMW vẫn toát lên dáng vẻ thể thao mạnh mẽ.

Tuy nhiên, sai lầm của BMW có lẽ nằm ở chỗ thiết kế Z8 vừa như xe thể thao, vừa như dòng GT, nên khó thuyết phục được các khách hàng tiềm năng. Chiếc xe chạy êm như sedan, không có tiếng pô đanh giòn thường thấy ở xe thể thao, và lại dùng hộp số sàn 6 cấp.

Nội thất được thiết kế đơn giản, mang đậm dấu ấn của xe thể thao.

BMW Z8 chính thức có mặt trên thị trường từ đầu năm 2000, với giá hơn 134.000 USD và chỉ đến phiên bản 203 thì bị khai tử. Hãng xe sang Đức chỉ bán được tổng cộng 5.703 chiếc. Tuy nhiên ngày nay, nếu ai còn giữ được xe trong tình trạng tốt thì có thể bán với giá lên tới hơn 350.000 USD.

Corvette 1953-1955

Dòng Corvette ra mắt lần đầu tiên vào năm 1953.

Xuất phát điểm của mẫu xe này là nỗ lực của GM nhằm cạnh tranh với xe thể thao châu Âu, nhưng thất bại.

Động cơ 6 xy-lanh của C1 Corvette thế hệ đầu tiên mạnh hơn nhiều so với một chiếc MG thông thường, nhưng lại không có tùy chọn hộp số sàn, khách mua xe cũng không được chọn màu sơn (chỉ có màu trắng Polo) và giá bán 3.490 USD là khá cao, ngang ngửa một chiếc Cadillac coupe.

Mãi tới năm 1956, khi Corvette đã có thiết kế thân xe thanh lịch hơn, với động cơ V8 mạnh mẽ, tùy chọn hộp số sàn và cửa sổ quay tay, dòng xe này mới bắt đầu được thị trường đón nhận. Tuy nhiên, nó vẫn kém xa Ford T-bird về doanh số. Ford đã bán được 15.631 chiếc Thunderbird vào năm 1956, trong khi GM chỉ bán được 3.467 chiếc Corvette. Đến năm 1957, doanh số tăng lên gần gấp đôi.

5 năm sau khi ra mắt, dòng Corvette mới được thị trường đón nhận.

Độ hiếm và ý nghĩa lịch sử đã khiến những chiếc Corvette đời đầu được săn tìm và trở nên đắt giá. Theo công ty bảo hiểm Hagerty, một chiếc Corvette 1956 tiêu chuẩn, với trang bị động cơ V8 tiêu chuẩn, có giá lên tới 51.000 USD, còn bản 1955 đắt gấp đôi, và bản 1953 siêu hiếm, dù chỉ dùng động cơ 6 xy-lanh, có giá lên tới 166.000 USD.

McLaren F1

Mẫu xe này chính là phát súng đầu tiên cho một kỷ nguyên thiết kế mới của làng siêu xe.

McLaren F1 đại diện cho sự thay đổi mang tính bước ngoặt của thế giới siêu xe khi nó ra mắt vào năm 1992. Các đối thủ đã phải mất nhiều năm để theo kịp nó về mọi mặt. Nhưng dù có khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc (0-160 km/h trong 6,3 giây), F1 vẫn ế sưng.

Chiếc xe có thiết kế mang tính đột phá và tính năng vận hành xuất sắc.

Lý do thất bại nằm ở yếu tố thời điểm. Việc ra mắt một mẫu xe có giá bán cao hơn nhiều lần so với một chiếc siêu xe tốc độ 320 km/h giữa lúc suy thoái kinh tế toàn cầu không phải là một ý hay. Và khi dừng sản xuất F1 vào năm 1998, McLaren mới chỉ sản xuất 106 trong tổng số 300 chiếc theo kế hoạch.

Nhưng trong số ít ỏi đó, chỉ có 64 chiếc đủ tiêu chuẩn lăn bánh trên đường công cộng, còn lại chỉ có thể chạy trên đường đua. Đó cũng chính là lý do vì sao sau gần 25 năm, giờ đây nó thành hàng quý hiếm. Năm ngoái, có người đã mua một chiếc McLaren F1 mới chỉ chạy 392km với giá lên tới 20,5 triệu USD.

Chevrolet Camaro ZL1

Chevrolet Camaro ZL1 1969 tồn tại chỉ để đi đua, giống như Plymouth Superbird. Nhưng nếu như Plymouth theo đuổi ánh hào quang từ giải NASCAR, thì Chevrolet nhắm vào giải đua drag Super Stock do Hiệp hội xe Hod Rod Mỹ (NHRA) tổ chức.

Camaro ZL1 1969 sử dụng khối động cơ V8 với dung tích 7.0L, và công suất được hãm ở mức 430 mã lực, chỉ bằng 1/5 sức mạnh thực sự của nó.

Nhưng xe lại cực kỳ ế ẩm. Trước tiên là vì khâu quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn biết đến siêu phẩm này thì giá bán lại trở thành rào cản. Chỉ riêng khối động cơ của phiên bản này đã có giá lên tới 4.160 USD.

Hầu hết mọi người sẽ thấy giá xe không hợp lý, khi mà mẫu SS 396 có tốc độ nhanh hơn và giá bán rẻ hơn khoảng 2.000 USD.

53 năm sau, giờ đây giá xe Camaro ZL1 có giá 600.000 USD cho bản tiêu chuẩn (đắt gấp 10 lần xe SS 396) và lên tới hơn 1 triệu USD cho phiên bản cao cấp nhất.

Lexus LF-A

Lexus LF-A mang đủ phẩm chất siêu xe nhưng có số phận lận đận do ra mắt sai thời điểm.

Lexus LF-A là một mẫu siêu xe cực kỳ xuất sắc, với trang bị động cơ V10 nhưng lại ra mắt vào đúng thời điểm tồi tệ nhất của đợt suy thoái kinh tế toàn cầu và cạnh tranh trực diện với Nissan GT-R, trong khi đối thủ rẻ hơn rất nhiều.

Toyota đã bán hết 500 chiếc được sản xuất theo kế hoạch, tuy nhiên rất vất vả. Nếu như Ferrari cháy hàng ngay sau khi công bố một phiên bản đặc biệt được sản xuất với số lượng giới hạn 500 chiếc, thì Toyota mất 10 năm để đạt được doanh số này. Hãng bắt đầu sản xuất LF-A vào cuối năm 2010 và mãi đến gần đây, phiên bản 2019 mới được đi đăng ký lần đầu.

Hồi năm 2011, xe có giá bán 375.000 USD, nhưng giờ đây có giá 700.000 USD đến 1 triệu USD, tăng 75% so với năm ngoái.

Jaguar D-type

Chiếc xe sở hữu thiết kế độc đáo, với kiểu dáng tròn trịa.

Giờ đây, bạn phải có khoảng 5 triệu USD mới có cơ hội sở hữu một chiếc Jaguar D-Type vì nó đã giành 3 chiến thắng liên tiếp tại giải Le Mans 24 Hours (1955 đến 1957). Khi đó, Jaguar từng lên kế hoạch sản xuất 100 chiếc D-Type, nhưng trên thực tế chỉ có 75 chiếc xuất xưởng.

Plymouth Superbird

Plymouth Superbird 1970 là bản sao của Dodge Charger Daytona 1969.

Điểm khác biệt của Plymouth Superbird 1970 là sở hữu thiết kế cánh gió cực khủng mà các kỹ sư của Chrysler biết là sẽ giúp họ hoàn thành đường đua NASCAR ở tốc độ 320 km/h. Tuy nhiên, chính thiết kế kì dị này đã khiến Plymouth Superbird 1970 ế sưng.

Ngày nay, câu chuyện đã khác. Công ty bảo hiểm Hagerty cho biết phiên bản tiêu chuẩn Road Runner có giá 39.400 USD, còn bản Hemi huyền thoại giá 80.000 USD. Trong khi đó, với bản Superbird, giá ở mức 175.000-338.000 USD.

BMW M1

Việc phục vụ đường đua F1 cũng không giúp M1 tăng doanh số. Lý do một phần là chiếc BMW dùng động cơ I6 dung tích 3.5L, công suất 277 mã lực có giá bán đắt hơn cả một chiếc Ferrari 512 BB dùng động cơ V12 công suất 355 mã lực.

Các đại lý BMW cuối cùng buộc phải bán xe dưới giá niêm yết. Xe đã được dừng sản xuất vào giữa năm 1981, sau khi 454 đã xuất xưởng. 4 thập kỷ sau, Hagerty chào bán M1 với giá 440.000 USD trong khi một chiếc Ferrari 512 1980 có giá 205.000 USD.

Tucker 48

Tham vọng của Preston Tucker khi phát triển Tucker 48 là cho ra đời một mẫu xe "tài sắc vẹn toàn", và đã khá thành công.

Chiếc xe sở hữu nhiều trang bị an toàn mang đậm chất tương lai, như khung chống lật tích hợp, táp-lô phẳng (để tránh gây chấn thương khi xảy ra va chạm), và đèn pha ở giữa dạng xoay.

Chỉ có 50 chiếc Tucker 48 được sản xuất trước khi công ty phá sản do cáo buộc lừa đảo. Khi đó, giá xe là khoảng 4.000 USD, tương đương mức gần 50.000 USD vào năm nay. Nhưng giờ đây, nếu một mua một trong số 50 chiếc hiếm hoi thì bạn sẽ phải chi 1,25-1,8 triệu USD.