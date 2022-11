Kia Carens - Mẫu SUV thế hệ mới, hoàn thiện dải sản phẩm SUV của Kia tại Việt Nam

(Dân trí) - Không chỉ kế thừa phong cách năng động, mạnh mẽ của dòng SUV thương hiệu Kia mẫu xe Carens hoàn toàn mới còn đa dụng và tiện nghi cho mọi gia đình, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

Sau thành công của các mẫu SUV đình đám, Thaco Auto đã chính thức giới thiệu KiaCarens mới, là mảnh ghép hoàn thiện line-up SUV của Kia tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này hội tụ đầy đủ ba yếu tố cốt lõi: khác biệt, nguyên bản và độc đáo, mở ra lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng muốn tìm kiếm một sản phẩm hoàn hảo và khác biệt.

Kia Carens thế hệ mới thu hút mọi ánh nhìn ngay từ phần đầu xe với lưới tản nhiệt cách điệu họa tiết kim cương nối liền dải đèn định vị LED độc đáo lấy cảm hứng từ bản đồ các chòm sao. Cụm đèn chiếu sáng mô phỏng tinh thể pha lê, hỗ trợ bật/tắt tự động. Cản trước mở rộng theo phong cách thể thao, khoáng đạt.

Thiết kế SUV tiếp tục được thể hiện qua các đường nét thân xe góc cạnh kết hợp với viền chân kính và tay nắm cửa mạ crôm tạo điểm nhấn. Các đường ray trên nóc xe, ốp sần ở vòm hốc lốp, nẹp chrome chạy ngang hông giúp Kia Carens mới thêm khỏe khoắn và thể thao. Mâm xe là loại 17 inch, 2 tông màu với tạo hình dạng lốc xoáy hiện đại.

Hình ảnh mạnh mẽ, năng động được nhất quán với cả phần sau xe. Xe có cụm đèn hậu LED được kết nối liền mạch với đồ họa dạng bản đồ chòm sao độc đáo. Cản sau 2 tông màu kết hợp dải chrome họa tiết kim cương mang lại ấn tượng mạnh mẽ, tương phản. Cánh hướng gió thiết kế tối ưu khí động học, tích hợp đèn phanh trên cao tăng độ an toàn khi vận hành.

Kia Carens thế hệ mới được phát triển trên nền tảng kết cấu khung gầm mới cứng vững, chịu lực cao. Chiều dài tổng thể lên đến 4.540 mm và chiều dài cơ sở lên đến 2.780 mm, chiều rộng 1.800 mm, mẫu xe vượt trội về kích thước so với các đối thủ. Carens mới có khoảng sáng gầm tới 190 mm, giúp xe dễ dàng di chuyển linh hoạt trên đa dạng địa hình.

Nhờ kích thước nổi trội với chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc, Kia Carens mang đến không gian nội thất rộng rãi, hiện đại với thiết kế theo xu hướng tương lai, cùng trang bị công nghệ, tiện nghi cao cấp. Không gian bên trong được bố trí thông minh, mở rộng theo phương ngang, cho cảm giác thoáng đãng, nhưng vẫn đảm bảo tầm quan sát tốt.

Khoang lái được thiết kế khoa học, khu vực điều khiển trung tâm bố trí tinh tế, hiện đại với lăng D-cut thể thao tích hợp các phím chức năng với nhận diện logo mới, khởi động nút bấm, ghế chỉnh điện, sạc không dây chuẩn Qi, bệ tỳ tay trung tâm có ngăn chứa đồ và hệ thống tùy chỉnh đèn nền nội thất duy nhất phân khúc.

Chất công nghệ thể hiện qua cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,5 inch sắc nét, có thể thay đổi giao diện màu theo từng chế độ lái Eco/Normal/Sport. Kết hợp cùng màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ kết nối với smartphone thông qua Apple CarPlay không dây và Android Auto tích hợp định vị dẫn đường.

Hệ thống âm thanh vòm cao cấp 8 loa Bose với công nghệ "Dynamic Speed Compensation" giúp bù âm lượng theo tốc độ của xe, mang đến trải nghiệm âm thanh đồng nhất trong mọi điều kiện vận hành với khả năng tái tạo âm bass mạnh mẽ với loa Subwoofer riêng biệt. Cùng với khả năng cách âm ấn tượng, Kia Carens sẽ mang lại những giây phút thư thái cho các hành khách.

Xe có tính năng khởi động từ xa bằng chìa khóa, giúp đề nổ động cơ và bật sẵn điều hòa. Nhằm gia tăng sự thoải mái cho người dùng, hàng ghế trước của Kia Carens được thiết kế thể thao và trẻ trung, đồng thời trang bị tính năng làm mát ghế duy nhất phân khúc - một tiện nghi đặc biệt phù hợp với khí hậu Việt Nam. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có thể thay đổi độ cao, góc ngả lưng, chỉnh đệm ghế và tiến/lùi.

Hàng ghế 2 rộng rãi với 2 tùy chọn: 6 chỗ có hàng ghế 2 được bố trí theo kiểu ghế độc lập "Captain Seat" và 7 chỗ gồm 3 ghế nối liền, có thể gập 60:40 linh hoạt bằng nút bấm. Kia Carens là mẫu SUV sở hữu không gian di chuyển lên xuống thuận tiện, hàng ghế 3 với tùy chỉnh góc ngã lưng ghế linh hoạt 95 - 128 cho độ ngả lưng đến 33⁰ giúp gia tăng độ thoải mái cùng với các tiện nghi chuyên biệt cho từng vị trí ngồi.

Kia Carens sở hữu khoang hành lý có kích thước lớn có thể thay đổi linh hoạt với nhiều tùy biến khác nhau, ngay cả khi sử dụng đủ 3 hàng ghế. Cốp sau hàng ghế 3 chứa được 4 vali 22 inch - tương đương 80 kg hành lý thuận lợi hơn cho những chuyến du lịch dài ngày. Cơ cấu gập/mở ghế thông minh giúp việc thay đổi nhu cầu sử dụng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Được chăm chút ngay cả những chi tiết nhỏ, Kia Carens có cổng USB-C ở mọi hàng ghế, bàn đa năng cho hàng ghế 2, khay đựng nước có chức năng làm mát. Nhiều ngăn đựng đồ được bố trí xung quanh xe, gia tăng sự tiện nghi cho người sử dụng và thể hiện sự tỉ mỉ của Kia trong thiết kế nội thất.

Không chỉ chú trọng vào hình thức, Kia Carens còn sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt, bền bỉ cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Để phù hợp cho đa dạng nhu cầu sử dụng, mẫu xe này có nhiều tùy chọn động cơ nhất phân khúc, bao gồm cả máy xăng, máy dầu và máy xăng tăng áp.

Cụ thể, động cơ xăng Smartstream 1.5L thế hệ mới với công suất 113 mã lực và mô-men cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số hộp số vô cấp biến thiên thông minh (IVT) mang đến cảm giác vận hành mượt mà, linh hoạt trong đô thị. Động cơ Turbo SmartStream 1.4L thế hệ mới cho công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 242 Nm, đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép. Cuối cùng là động cơ Diesel 1.5L đạt hiệu suất 113 mã lực và 250 Nm, hộp số tự động 6 cấp.

Kia Carens được trang bị các công nghệ an toàn hiện đại, thông minh với hệ thống phanh đĩa cả bốn bánh, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hỗ trợ đổ đèo (DBC) và cảm biến áp suất lốp (TPMS). Xe còn có cảm biến trước và sau, camera lùi. Khung xe có kết cấu cứng vững và độ an toàn cao, dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả ghế ngồi, trang bị móc khóa trẻ em ISOFIX.

Kia Carens - Mẫu xe SUV thế hệ mới, là mảnh ghép hoàn thiện line-up SUV của Kia tại thị trường Việt Nam bao gồm: Sonet, Seltos, Carens, Sportage, Sorento và Carnival. Với sự góp mặt của Kia Carens thế hệ mới, line-up SUV của Kia tại Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục nhiều khách hàng yêu mến thương hiệu, khởi đầu kỷ nguyên mới cho Kia theo xu hướng SUV hóa trên toàn cầu.