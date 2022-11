Kia Carens chốt giá từ 619 triệu đồng, có đủ làm khó Xpander và Toyota Veloz?

Sau nhiều thông tin đồn đoán, Thaco đã chính thức giới thiệu Kia Carens 2023 tới khách Việt. Sản phẩm được thương hiệu xe Hàn Quốc định vị là mẫu "SUV thế hệ mới". Xe có 7 phiên bản nên dễ làm "hoa mắt" khách hàng khi mua, song mặt tích cực là đem tới nhiều lựa chọn.

Không chỉ nhiều phiên bản nhất phân khúc, Carens 2023 cũng đa dạng nhất cả về động cơ, bao gồm máy xăng 1.5, diesel 1.5 và xăng tăng áp 1.4. Mức giá trải rộng từ 619 triệu đồng cho phiên bản khởi điểm và cao cấp nhất có giá 859 triệu đồng, chi tiết như hình dưới:

Để phù hợp với tên gọi "SUV thế hệ mới", Carens 2023 được Kia chắp bút bằng các đường nét thể thao, lưới tản nhiệt cách điệu họa tiết digital nối liền dải đèn định vị LED. Mâm 17 inch tạo hình dạng lốc xoáy, nẹp chrome chạy dọc thân xe. Ốp cánh cửa hay vòm bánh ốp nhựa sần giúp xe trông khỏe khoắn hơn.

Phần đuôi của Kia Carens mới mang nhiều chi tiết tương tự Kia Sportage. Cụm đèn hậu cắt xẻ cầu kỳ và được nối liền hai bên. Cản sau hai tông màu với dải chrome mở rộng. Mẫu xe của thương hiệu Hàn Quốc ra dáng SUV hơn với cánh hướng gió khí động học, tích hợp đèn phanh trên cao.

Kia Carens 2023 bán tại Việt Nam thuộc thế hệ mới nhất (Ảnh: Đinh Nam).

Với chiều dài tổng thể 4.540 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm, chiều rộng 1.800 mm, Carens 2023 có kích thước nhỉnh hơn một chút so với các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer hay Suzuki Ertiga. Khoảng sáng gầm 190 mm cũng giúp mẫu xe của Kia trông tương đối "cao ráo".

Nội thất trên Carens mới cũng sở hữu những trang bị hiện đại. Với phiên bản cao cấp, xe có vô-lăng vát đáy và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,5 inch phía sau. Màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto. Loa Bose, đèn viền nội thất, sạc không dây, cửa sổ trời.

Thiết kế nội thất và trang bị tiện nghi là lợi thế trên các mẫu xe Hàn Quốc và Kia Carens không ngoại lệ (Ảnh: Đinh Nam).

Carens 2023 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có tính năng làm mát ghế. Tuy nhiên, xe vẫn dùng phanh tay cơ trong khi một số đối thủ đã được trang bị phanh tay điện tử. Hàng ghế thứ 3 trên Carens mới có không gian ở mức vừa phải. Xe có tùy chọn 6 ghế trên bản Signature.

Trong phân khúc, mẫu xe của Kia đang có nhiều tùy chọn động cơ nhất. Đầu tiên là máy xăng 1.5L cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp cùng hộp số vô cấp. Đây cũng là kiểu động cơ phổ biến của các sản phẩm trong phân khúc.

Tùy chọn khác biệt phải kể đến máy diesel 1.5L có công suất tương đương bản xăng nhưng mô-men xoắn cực đại tới 250 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Cuối cùng là động cơ turbo 1.4L với thông số lần lượt là 138 mã lực và 242 Nm, hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Thiết kế đuôi xe Kia Carens mang nhiều nét tương đồng với Kia Sportage (Ảnh: Đinh Nam).

Các trang bị an toàn trên Kia Carens bao gồm phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đổ đèo, cảm biến áp suất lốp, cảm biến va chạm trước và sau. Xét về tính năng an toàn thì mẫu xe của thương hiệu Hàn Quốc đang kém một chút so với Toyota Veloz Cross.

Là cái tên không mới nhưng do bị ngắt quãng phân phối tại Việt Nam nên Carens sẽ cần thêm thời gian để khách hàng nhớ tới. Sản phẩm trở lại lần này có nhiều nâng cấp cả về thiết kế cũng như động cơ, song các đối thủ thời gian qua cũng liên tục được cải tiến.

Nhóm xe 7 chỗ tầm 700 triệu đồng đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa Toyota Veloz Cross (giá từ 658-706 triệu đồng) và Mitsubishi Xpander (555-648 triệu đồng). Ngoài ra, Suzuki mới nâng cấp với Hybrid Ertiga (539-678 triệu đồng) hay Hyundai đem về "tân binh" Stargazer (575-685 triệu đồng).