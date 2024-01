Khoảnh khắc xe tải lao vào quán cắt tóc ở Bắc Giang, nhiều người hoảng sợ

Ngày 8/1, mạng xã hội chia sẻ đoạn video xe tải lao vào quán cắt tóc khiến nhiều người thương vong. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 7/1 tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Kinh hoàng khoảnh khắc xe tải lao vào quán cắt tóc ở Bắc Giang (Video: BG24h).

Một lãnh đạo UBND xã Việt Lập cho biết tài xế điều khiển xe tải mang biển số Hà Nam lưu thông trên đường thuộc địa bàn xã. Do đánh lái tránh một xe máy tự ngã trước đó, tài xế không kịp xử lý, lao vào quán cắt tóc bên đường.

Cú tông mạnh khiến đồ đạc hư hỏng, la liệt mảnh vỡ trần nhà, 2 người trong quán bị thương nhẹ. Người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Công an huyện Tân Yên ngày 8/1 thông tin nạn nhân tử vong là anh Đ.V.C. (32 tuổi, trú tại xã Việt Lập).

Anh C. do không làm chủ tay lái, tự ngã, đâm sang phần đường của ô tô. Xe tải do anh T.V.M. (44 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế) điều khiển vì tránh va chạm xe máy đã đánh lái sang phải, đâm vào quán cắt tóc.

"Kinh hoàng" là từ được nhiều người dùng mạng xã hội dùng trong phần bình luận dưới video. "Ngồi trong nhà mà cũng nguy hiểm, đúng là sự cố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chia buồn với nạn nhân đi xe máy và 3 chị làm tóc như vậy là quá may rồi", nick Facebook Nguyễn Vi Trang chia sẻ.

"Kết luận đúng sai thế nào xin chờ cơ quan chức năng. Nhưng qua vụ này mình rất mong các tài xế xe tải chạy chậm thôi, đường quê mà qua ngã tư cứ phóng ầm ầm. Mong mọi người tuân thủ pháp luật", tài khoản có tên Minh Hương chia sẻ ý kiến.