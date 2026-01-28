Khách hàng trúng Geely Coolray sau livestream: “Tôi tưởng cuộc gọi từ hãng là lừa đảo”

Được gọi thông báo trúng xe mà vẫn từ chối

Tối ngày 5/1, ngay khi chương trình quay số trúng thưởng do Geely Việt Nam tổ chức vừa tìm ra số Vin may mắn trúng giải, anh Đồng nhận được một cuộc gọi từ số lạ vào khoảng 20h30. Ở đầu dây bên kia, người gọi tự giới thiệu là đại diện ban tổ chức, thông báo anh là khách hàng trúng giải đặc biệt - một chiếc Geely Coolray bản Flagship trị giá 599 triệu đồng.

“Thời gian gần đây nhiều cuộc gọi giả danh trúng thưởng quá nên tôi nghĩ ngay là lừa đảo. Tôi tắt máy luôn”, anh Đồng kể lại.

Anh Đồng từng từ chối giải thưởng trên livestream vì lo sợ đây là cuộc gọi lừa đảo (Ảnh: BTC).

Khi lãnh đạo Tasco Auto, đơn vị phân phối Geely tại Việt Nam, trực tiếp gọi điện để chúc mừng, anh vẫn không dám bắt máy. Phải đến khi showroom Geely Bình Dương - nơi anh mua xe, chủ động liên hệ xác nhận, vị khách mới tin rằng mình thực sự là người may mắn.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tasco Auto đã trực tiếp gọi video, chúc mừng vị khách hàng may mắn (Ảnh: Tasco).

“Sau khoảng 10 phút gọi đi gọi lại, tôi mới dám tin. Lúc đó vừa bất ngờ vừa run. Bố mẹ còn bảo cẩn thận kẻo bị lừa”, anh chia sẻ.

Từ người mua xe lần hai đến chủ nhân hai chiếc Coolray trong một tháng

Sinh năm 1999, chưa lập gia đình, anh Đồng mua Geely Coolray là chiếc xe thứ hai sau khi đã sử dụng một chiếc ô tô Nhật. Anh chọn phiên bản tiêu chuẩn, màu trắng và hoàn tất thủ tục mua xe tại showroom Geely Bình Dương vào cuối tháng 12/2025.

Quyết định mua Coolray đến từ việc thường xuyên xem các video đánh giá xe trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội, cả ở Việt Nam và nước ngoài. “Tôi thấy mẫu này khá phổ biến ở nhiều thị trường, được mọi người review (đánh giá) rất nhiều. Tôi thích mẫu xe này bởi kiểu dáng thể thao, thân xe nhìn chắc chắn”, anh nói.

Trước khi chốt mua, anh đăng ký lái thử. Showroom Bình Dương đã đưa xe xuống nhà anh ở cách đó khoảng 40km, dưới Biên Hòa để anh Đồng trải nghiệm. Đoạn đường lái thử là một cung đường khá xấu ở gần nhà.

“Đi qua mấy đoạn đó mà xe không ồn, khung gầm chắc. Tôi và bố đều lái thử, mẹ ngồi ghế sau. Hàng xóm, cô dì trong nhà cũng tò mò ra xem và thay nhau lái”, vị khách nhớ lại. Điều bất ngờ là chiếc xe anh trúng thưởng lại là phiên bản cao hơn so với bản mua ban đầu.

Đại diện ban lãnh đạo Tasco Auto và Geely Việt Nam trao tặng chiếc Geely Coolray flagship cho anh Đặng Thanh Đồng trong chương trình quay số trúng thưởng “Mua xe trúng xe” (Ảnh: Tasco).

Ngày 21/1, anh Đồng nhận bàn giao chiếc Coolray trúng thưởng tại Geely Bình Dương. Gia đình anh có mặt đầy đủ trong buổi nhận xe.

“Tôi quyết định tặng chiếc xe mua trước đó cho bố đi. Còn chiếc trúng thưởng thì sử dụng hằng ngày để đi làm”, anh cho biết.

Chiếc Geely Coolray mới sẽ đồng hành cùng anh Đồng trong công việc và các chuyến đi hằng ngày thời gian tới (Ảnh: Tasco).

Làm việc trong lĩnh vực xây dựng, đặc thù công việc khiến nam khách hàng thường xuyên phải di chuyển giữa các công trình giữa Đồng Nai và TPHCM. Chiếc xe trở thành người bạn đồng hành cùng anh đến các công trình. Theo trải nghiệm cá nhân, khi chạy trên cao tốc, Coolray cho anh cảm giác “đầm xe, chắc, không bị bay hay chòng chành”.

Cơ hội “Mua xe trúng xe” cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác từ Geely Việt Nam

Chương trình quay số trúng thưởng Geely Coolray được tổ chức trong khuôn khổ chương trình ưu đãi cuối năm 2025 của Geely Việt Nam, với hình thức livestream công khai vào ngày 5/1 và trao thưởng trực tiếp cho khách hàng sau đó.

Theo ban tổ chức, đây là một trong những giải thưởng có giá trị lớn nhất trong các hoạt động tri ân khách hàng của hãng trong dịp cuối năm, nhằm ghi nhận sự ủng hộ của người tiêu dùng. Hãng vẫn đang áp dụng chương trình “Mua xe trúng xe” cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác dành tặng khách hàng trong tháng 1/2026.