Khách hàng mua Toyota Vios tiết kiệm hơn 60 triệu đồng chi phí lăn bánh

Bước vào mùa mua sắm cuối năm, thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn. Doanh số bán hàng rục rịch bước vào đà tăng. Những mẫu xe thường xuyên góp mặt trong danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng tiếp tục có sự bứt phá về doanh số. Toyota Vios cũng không nằm ngoài xu thế.

Thiết kế ngoại thất Vios 2023 hiện đại và thể thao hơn với cụm đèn chiếu sáng thanh mảnh và sắc sảo ôm dài sang hai bên (Ảnh: Toyota).

Nhằm tạo cơ hội cho khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận Toyota Vios hơn trong mùa mua sắm cuối năm, Toyota Việt Nam đã phối hợp cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc tiếp tục đẩy mạnh chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Vios. Chương trình áp dụng cho khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% xe Vios và đại lý đã xuất hóa đơn từ ngày 1/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023.

Mức ưu đãi quy đổi ra tiền mặt không quá 30 triệu đồng đối với phiên bản Vios G. Hai phiên bản Vios E CVT và Vios E MT có mức ưu đãi quy đổi cao nhất tương đương lần lượt 26,5 triệu đồng và 24 triệu đồng.

Do Vios là xe lắp ráp trong nước, khi mua mẫu xe này khách hàng còn nhận được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Qua đó, chi phí lăn bánh một chiếc Vios giảm nhiều nhất tới hơn 60 triệu đồng so với trước đây khi chưa có chính sách ưu đãi và hỗ trợ trước bạ.

Đối với khách hàng có nhu cầu mua trả góp Vios trong tháng 11 có thể lựa chọn gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi chỉ từ 0%/năm cố định 6 tháng đầu từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam. Từ đó, khách hàng sẽ giảm được áp lực tài chính ở thời điểm mà lãi suất vay mua xe từ ngân hàng vẫn đang ở mức cao.

Với những ưu đãi lớn như vậy, Vios không chỉ trở thành "món hời" cho khách Việt dịp mua sắm cuối năm mà còn gia tăng lợi thế về giá bán trước các đối thủ.

Trong phân khúc sedan hạng B, Vios hiện có giá niêm yết khá cạnh tranh, từ 479 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp nhất với nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn hiện đại có giá 592 triệu đồng.

Nội thất xe cao cấp hơn với màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số (Ảnh: Toyota).

Ngoài giá bán, Vios còn có lợi thế cạnh tranh về trang bị so với các mẫu xe cùng phân khúc. Ở bản nâng cấp mới nhất ra mắt vào tháng 5/2023, Vios thể hiện sự vượt trội về trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn. Nội thất xe cao cấp hơn với màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, ghế thể thao cùng cổng sạc USB-C cho hàng ghế sau.

Hệ thống đề nổ bằng nút bấm, điều hòa tự động, đèn tự động, vô lăng và ghế bọc da… cũng có mặt trên phiên bản cao cấp nhất. Xe sở hữu nhiều hệ thống an toàn cơ bản nhưng cần thiết như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân điện tử, kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình, cảm biến va chạm trước và sau cho đến 7 túi khí.

So với các đối thủ, Vios 2023 gây chú ý khi được bổ sung 2 tính năng an toàn tiên tiến trong gói Toyota Safety Sense, gồm cảnh báo tiền va chạm (PCS) và cảnh báo lệch làn đường (LDA), góp phần mang đến sự an tâm cho người dùng trên mọi hành trình.

Thiết kế ngoại thất Vios 2023 hiện đại và thể thao hơn với cụm đèn chiếu sáng thanh mảnh và sắc sảo ôm dài sang hai bên, lưới tản nhiệt lớn và bộ mâm đúc 6 chấu phối hai tông màu thời trang. Cụm LED thiết kế khỏe khoắn với dải định vị ban ngày chạy bọc bên dưới khá đẹp mắt và ấn tượng.

Toyota Vios hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng trong những tháng cao điểm cuối năm (Ảnh: Toyota).

Chị Đỗ Thơ, một khách hàng đang sử dụng xe Vios G 2023, nhận xét: "Vios là chiếc xe thân thiện và dễ lái cho người lần đầu mua và sử dụng ô tô như tôi. Xe có nhiều tính năng an toàn giúp phụ nữ có thể dễ dàng xoay sở trên đường trường và trong phố. Động cơ xe êm và tiết kiệm nhiên liệu".

Với sự cải tiến không ngừng để theo kịp nhịp phát triển của thị trường và thị hiếu của người dùng ô tô, kết hợp cùng chính sách bán hàng linh hoạt, Toyota Vios hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng trong những tháng cao điểm cuối năm.