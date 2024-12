IRCtire Motorbike Care Festival - Lễ hội bảo dưỡng xe quy mô hàng đầu dịp cuối năm

Diễn ra tại trung tâm thương mại Mê Linh Plaza (Võ Văn Kiệt, Quang Minh, Hà Nội), IRCtire Motorbike Care Festival là một trong những sự kiện sở hữu quy hàng đầu tại khu vực Mê Linh trong năm nay. Là một hoạt động tích hợp giữa dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe và sân khấu ca nhạc chất lượng, lễ hội có diện tích tổ chức lên tới 10.000m2 để đảm bảo sức chứa hàng nghìn xe máy đăng ký sửa chữa và khán giả tới xem ca nhạc, trải nghiệm các dịch vụ giải trí khác.

Khuôn viên của IRCtire Motorbike Care Festival (Ảnh: BTC)

Với tính chất là một hoạt động tri ân của nhãn hàng IRCtire dành cho khách hàng đã ủng hộ các sản phẩm săm, lốp từ thương hiệu trong suốt những năm qua, đồng thời tạo điều kiện cho người dân sửa sang phương tiện đi lại hàng ngày, tất cả các hoạt động chính trong khuôn khổ IRCtire Motorbike Care Festival hoàn toàn miễn phí.

Ông Akira Tanaka - đại diễn nhãn hàng IRC tại Việt Nam - phát biểu trong lễ khai mạc (Ảnh: BTC)

Ông Akira Tanaka - đại diện nhãn hàng IRC tại Việt Nam - bày tỏ: "Tôi hy vọng người dân Mê Linh sẽ có những trải nghiệm chất lượng khi tham gia IRCtire Motorbike Care Festival lần này".

Hoạt động kiểm tra, sửa chữa xe máy diễn ra từ lúc 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều trong cả hai ngày 14 - 15/12, với 15 gian sửa chữa hoạt động liên tục kèm khu vực rửa xe nằm bên ngoài gian sửa chữa. Mỗi chiếc xe máy đăng ký bảo dưỡng sẽ trải qua 9 bước kiểm tra và sửa chữa an toàn như kiểm tra lốp, má phanh, ắc quy - hệ thống sạc, vệ sinh bugi, siết ốc trục động cơ… Sau đó là một số dịch vụ cần thiết bao gồm thay dầu máy, rửa xe, tất cả đều hoàn toàn miễn phí.

Xe máy đăng ký sẽ được kiểm tra, bảo dưỡng bởi đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề (Ảnh: BTC)

Bên cạnh hoạt động bảo dưỡng xe, đúng với tính chất của một lễ hội, IRCtire Motorbike Care Festival còn có thêm các khu vực vui chơi, ăn uống, trưng bày khác đến từ các đơn vị đối tác như Công ty TNHH Inoac Living Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược Phẩm CPC1 Hà Nội, Công ty TNHH Công Nghiệp Ắc Quy Hải Phòng (Habaco), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic và nhãn hàng tài trợ IRCtire. Cuối mỗi buổi sáng, chiều, tại sân khấu phụ của sự kiện diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng để trao tặng những phần quà ý nghĩa từ nhà tài trợ và các đơn vị đối tác.

Người dân Mê Linh trải nghiệm hoạt động tại sự kiện (Ảnh: BTC)

Ông Nguyễn Văn Miền (Quang Tiến, Mê Linh) chia sẻ sau khi đã hoàn tất các dịch vụ sửa chữa xe tại chương trình: "Tôi thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa, tạo điều kiện cho những bà con nào có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể được sửa chữa, rửa xe vì tất cả đều miễn phí. Xe không hỏng hóc thì ra vệ sinh, vặn chặt ốc vít, kiểm tra cũng được. Còn xe hỏng hóc thế nào, cứ nói để được các anh kỹ thuật viên sửa giúp và tư vấn làm sao cho không bị như vậy nữa".

Bên cạnh đó, người dân còn tham gia đêm ca nhạc miễn phí được tổ chức tại khuôn viên của IRCtire Motorbike Care Festival vào tối ngày 14/12. Sân khấu được đầu tư, dàn ca sĩ với giọng hát nội lực, dày dặn kinh nghiệm biểu diễn. Khán giả đã hòa mình trong những giai điệu được cất lên bởi Hoàng Hải, Vũ Thảo My, ca sĩ/ diễn viên Quang Anh (từng tham gia phim Về Nhà Đi Con), Minh Châu và DJ Amy.

Sân khấu được đầu tư chỉn chu từ âm thanh đến hình ảnh (Ảnh: BTC)

Vũ Thảo My - giọng ca trẻ được yêu thích từ các chương trình Our Song, Anh trai say hi - đã mang đến những phần trình diễn đặc sắc. Nữ ca sĩ thể hiện xuất sắc các ca khúc: Buông, Chỉ cần anh muốn và Gần bên anh với những nốt cao đầy nội lực, nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Ca sĩ Vũ Thảo My trình diễn tại đêm nhạc trong khuôn khổ sự kiện IRCtire Motorbike Care Festival (Ảnh: BTC)

Xuất hiện trong phần cuối của đêm nhạc, ca sĩ Hoàng Hải đã đem đến cho người hâm mộ màn song ca Thiên đường gọi tên cùng Vũ Thảo My. Nam ca sĩ tiếp tục chinh phục khán giả qua loạt hit Nhắn gió mây rằng anh yêu em, Lời tỏ tình dễ thương và Nơi pháo hoa rực rỡ. Tiết mục song ca Hoang mang của Hoàng Hải và Vũ Thảo My trở thành điểm nhấn của đêm nhạc.

Tiết mục song ca Hoang mang được trình bày bởi ca sĩ Hoàng Hải và Vũ Thảo My (Ảnh: BTC)

IRCtire Motorbike Care Festival đã khép lại hai ngày cuối tuần với những con số ấn tượng - gần 1.300 chiếc xe máy được chăm sóc thành công, hơn 3.000 khán giả tham dự chương trình nhạc hội. Chương trình do Công ty Truyền thông và Thương mại Minh Việt (MVAgency) phối hợp với đơn vị tài trợ IRCtire tổ chức, đã đem tới nhiều trải nghiệm chất lượng, mới mẻ và ý nghĩa cho người dân.