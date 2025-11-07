Hyundai Tucson ưu đãi tới 58 triệu đồng trong tháng 11

Ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho Hyundai Tucson

Chương trình ưu đãi được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai trên toàn quốc.

Theo thông tin từ HTV, tất cả các phiên bản của Hyundai Tucson trong tháng 11 đều được áp dụng ưu đãi tiền mặt lên tới 58 triệu đồng, bao gồm giá trị khuyến mại từ HTV và đại lý, cùng thẻ Hội viên khách hàng Hyundai hạng bạch kim trị giá 10 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi bán hàng kéo dài đến hết tháng 11 của Hyundai (Ảnh: HTV).

Chính sách bảo hành 8 năm - khẳng định chất lượng vượt trội

Song song ưu đãi giá bán, HTV tiếp tục áp dụng gói bảo hành 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước) cho các mẫu Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10.

Đây là mức bảo hành hàng đầu thị trường, thể hiện cam kết của Hyundai về chất lượng sản phẩm và trải nghiệm an tâm dài lâu dành cho khách hàng Việt.

Ưu đãi lên đến 58 triệu đồng dành riêng cho Hyundai Tucson (Ảnh: HTV).

Đại diện Hyundai Thành Công Việt Nam cho biết: “Chương trình ưu đãi được đưa ra nhằm xóa bỏ rào cản tâm lý và lo lắng của khách hàng về chi phí sửa chữa sau thời gian bảo hành tiêu chuẩn. Với thời hạn bảo hành gần gấp đôi thị trường, đây là lời cam kết mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm và độ tin cậy vượt trội của xe Hyundai.

Chương trình này mang đến cho khách hàng sự an tâm, giúp họ tận hưởng hành trình trọn vẹn mà không phải bận tâm về các sự cố kỹ thuật trong suốt 8 năm. Bên cạnh đó, các ưu đãi hỗ trợ về giá bán, lãi suất cũng giúp khách hàng tiếp cận các mẫu xe chất lượng một cách dễ dàng hơn”.

Chính sách bảo hành 8 năm được áp dụng cho nhiều mẫu xe Hyundai (Ảnh: HTV)

Nhiều lựa chọn khác trong tháng 11

Bên cạnh Hyundai Tucson, trong tháng 11 khách hàng còn có thể lựa chọn nhiều mẫu xe khác nằm trong chương trình ưu đãi kép của Hyundai Thành Công Việt Nam, bao gồm Palisade, Santa Fe, Creta, Accent, Stargazer và Grand i10.

Mức ưu đãi dành cho các dòng xe này dao động từ vài chục triệu đồng đến tối đa 200 triệu đồng, tùy thuộc vào phiên bản và chính sách của từng đại lý. Đây là cơ hội để khách hàng tiếp cận các mẫu xe đa dạng của Hyundai từ SUV cỡ lớn Palisade, SUV 7 chỗ Santa Fe, SUV đô thị Creta, cho đến các dòng sedan và MPV phổ thông như Accent, Stargazer hay Grand i10 - với chi phí sở hữu hấp dẫn hơn trong dịp cuối năm.

Danh sách các xe được hưởng ưu đãi:

Chương trình được áp dụng cho các hợp đồng mua bán thành công trong tháng 11 tại hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai Thành Công trên toàn quốc.

Thông tin liên hệ:

Website: https://hyundai.thanhcong.vn

Tổng đài CSKH: 1900 561212

Thông tin hệ thống đại lý: https://hyundai.thanhcong.vn/thong-tin-dai-ly.