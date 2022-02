Hyundai triệu hồi Santa Fe 2022 tại Mỹ vì lỗi "có một không hai"

Thông thường, những vụ triệu hồi xe hơi thường do gặp lỗi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn của người sử dụng. Tuy nhiên mới đây, Hyundai Mỹ phải triệu hồi nhiều xe SantaFe đời mới với lý do được xem là "có một không hai".

Vấn đề gặp phải với mẫu crossover này là thông tin hiển thị trên bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể bị đảo ngược 180 độ. Hãng xe Hàn Quốc cho biết, tổng cộng 714 chiếc thuộc diện bị triệu hồi, bao gồm 293 xe Hyundai Santa Fe phiên bản hybrid (HEV) và 421 chiếc bản hybrid cắm sạc (PHEV). Chúng được sản xuất từ ngày 25/10 đến ngày 1/12/2021.

Các nội dung trên cụm đồng hồ LCD trên SantaFe 2022 có thể bị đảo ngược 180 độ (Ảnh: Hyundai-Forums).

Chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hay thương tích nào xảy ra với lỗi trên, nhưng Hyundai nhận thức rằng nó có thể làm tăng nguy cơ gây tai nạn khi người lái không đọc được các thông số trên màn hình. Hơn nữa, sự cố sẽ khiến xe không còn đáp ứng được các Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên Bang 101 của Mỹ về đồng hồ đo tốc độ.

Theo thông báo của Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), điện trở bên trong màn hình của cụm đồng hồ kỹ thuật số có thể không chính xác, dẫn đến việc nội dung hiển thị có khả năng bị đảo ngược khi xe khởi động ở nhiệt độ cực thấp, gây trở ngại cho người lái và làm tăng nguy cơ va chạm hoặc gây thương tích.

Sự cố hy hữu trên SantaFe có thể gây mất an toàn khi vận hành phương tiện (Ảnh: Hyundai).

Để khắc phục lỗi này, hãng sẽ tiến hành triệu hồi và thay thế miễn phí màn hình LCD của những xe bị ảnh hưởng. Các chủ xe sẽ được hãng gửi thông báo, muộn nhất vào ngày 25/2/2022 và hướng dẫn mang xe đến các đại lý của Hyundai để tiến hành việc sửa chữa.

SantaFe tại Việt Nam có thể không thuộc diện triệu hồi vì không giống bản tại Mỹ (Ảnh: TC Motor).

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai chưa cung cấp các biến thể hybrid và hybrid cắm sạc của SantaFe nên nhiều khả năng sẽ không có chiếc nào thuộc diện triệu hồi tại nước ta. Khách hàng trong nước hiện có hai tùy chọn động cơ xăng và diesel cùng mức giá 1,03-1,34 tỷ đồng.