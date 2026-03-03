Hyundai Thành Công tung ưu đãi kép, giảm đến 220 triệu đồng

Theo đó, khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 3 sẽ được áp dụng các chính sách ưu đãi tùy theo từng mẫu xe, phiên bản và năm sản xuất 2025 hoặc 2026.

Hyundai tung ưu đãi lên tới 220 triệu đồng trong tháng 3 (Ảnh: HTV).

Trong danh mục ưu đãi tháng này, Hyundai Santa Fe là mẫu xe có mức ưu đãi cao nhất, lên tới 220 triệu đồng. Xếp sau là Hyundai Palisade với mức ưu đãi tối đa 200 triệu đồng. Ở nhóm xe gia đình, Hyundai Stargazer được áp dụng ưu đãi lên tới 107 triệu đồng, trong khi ở phân khúc sedan hạng B, Hyundai Accent có mức ưu đãi tối đa 69 triệu đồng.

Giá trị khuyến mại tối đa bao gồm các quyền lợi được áp dụng tuỳ theo từng phiên bản và năm sản xuất của xe (sản xuất 2025 hoặc 2026) (Ảnh: HTV).

Ngoài ưu đãi trực tiếp vào giá bán, chương trình còn áp dụng chính sách gia hạn bảo hành cho một số dòng xe, lên đến 8 năm hoặc 120.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo đại diện đơn vị phân phối, giai đoạn sau Tết Nguyên đán thường là lúc thị trường đi vào nhịp vận hành ổn định. Việc triển khai ưu đãi kép trong thời điểm này nhằm hỗ trợ khách hàng và các doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư phương tiện mới phục vụ nhu cầu di chuyển gia tăng trong năm.

Hyundai Santa Fe là mẫu xe có mức ưu đãi cao nhất trong chương trình tháng 3/2026 (Ảnh: HTV).

Chương trình được áp dụng tại các Đại lý ủy quyền Hyundai 3S trên toàn quốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thông tin các sản phẩm xe ô tô Hyundai, khách hàng liên hệ:

Website: https://hyundai.thanhcong.vn/

Hotline: 1900 561212

Thông tin hệ thống đại lý: https://hyundai.thanhcong.vn/thong-tin-dai-ly.