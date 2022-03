Các trang bị an toàn trên phiên bản 7 chỗ bao gồm: 6 túi khí, camera lùi, kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. So với Creta bán ở Việt Nam, mẫu Grand Creta không có gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense.